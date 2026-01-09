Chiến thắng kịch tính U23 Việt Nam: Sự tự tin, sai lầm và những chiến binh tin vào chính mình

TPO - Đã có những sai sót và âu lo, nhưng U23 Việt Nam đã kịp thời trở lại. Tuổi trẻ có những sai lầm nhưng các cầu thủ tin vào chính mình và biết cách khắc phục để nó không lặp lại. Cuối cùng, giành lấy chiến thắng xứng đáng để tiếp tục hướng về phía trước.

Ảnh: Tedtran TV

Trước khi ra sân đối đầu với U23 Kyrgyzstan, trong phòng thay đồ, HLV Kim Sang-sik đã nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu, thậm chí nói rằng ý nghĩa của nó "còn hơn trận trước bởi kết quả quyết định có hoàn thành mục tiêu vào tứ kết hay không".

"Không có gì tự nhiên mà đến, phải đổ mồ hôi, bỏ công sức mới có thể giành được. Trận trước tất cả đã chơi hết mình và tôi mong đợi các bạn sẽ tiếp tục thể hiện điều đó, đồng thời tin tưởng bản thân, tin tưởng đồng đội để cùng hoàn thành mục tiêu", chiến lược gia người Hàn Quốc nói trước các học trò.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam đã cố đáp ứng mong mỏi của ông thầy, chơi hết mình và tin tưởng vào năng lực bản thân. Cú sút phạt đền chuẩn xác và đầy bản lĩnh của Văn Khang mang đến bàn mở tỷ số, hay pha nhận bóng và xử lý kỹ thuật trong vòng cấm ngay đầu hiệp hai của cầu thủ trẻ nhất đội Lê Phát (tiếc là không thành bàn) đã chứng minh điều đó.

Ảnh: Tedtran TV

Giống như trận trước, đội quân của HLV Kim Sang-sik kiểm soát bóng tốt, lên bóng nhịp nhàng, và đây cũng bởi họ có sự trưởng thành vượt bậc, xử lý chững chạc và biết mình có thể làm được những gì. Chỉ tiếc rằng, sự tự tin hơi thái quá.

Nhiều hơn một lần, các học trò của HLV Kim Sang-sik tung ra những đường chuyền sai ngay bên phần sân nhà, mang tới cơ hội để U23 Kyrgyzstan uy hiếp khung thành của Trung Kiên. Họ đã không tận dụng tốt những tình huống đó, cho đến khi cú phất bóng tầm thấp của Hiểu Minh đi thẳng tới chân cầu thủ áo trắng, dẫn đến cú sút găm thẳng vào nóc lưới U23 Việt Nam.

Vì các cầu thủ quá tự tin, đôi khi họ quên mất những rủi ro khi mất bóng ngay trước khu cấm địa. Cũng không loại trừ khả năng, bàn mở tỷ số sớm khiến các cầu thủ cảm thấy mọi thứ đang nằm trong tầm tay.

Ảnh: Tedtran TV

Rất may là U23 Việt Nam đã kịp thời trở lại khi nhận thức tính nghiêm trọng của tình hình. Tuổi trẻ có những sai lầm nhưng họ tin vào chính mình và biết cách khắc phục để nó không lặp lại.

Sang hiệp hai, những đường chuyền ẩn chứa rủi ro biến mất. Thay vào đó là sự cẩn trọng và quyết tâm, cùng khát khao chiến thắng bùng cháy. Những tình huống U23 Kyrgyzstan có thể gây nguy hiểm bị loại trừ, trong khi các cơ hội ngon ăn, có thể dẫn đến bàn thắng liên tục đến với U23 Việt Nam khi lấy lại thế trận.

Sau các cú dứt điểm hỏng ăn của Lê Phát, Thái Sơn, những pha khuấy đảo của Đình Bắc, Phi Hoàng, bàn thắng đã tới với Những chiến binh áo đỏ. Một lần nữa phải ngả mũ trước HLV Kim Sang-sik với các quyết định thay người chuẩn xác cũng như sự chuẩn bị kỹ càng những tình huống đá phạt cố định.

Ảnh: Tedtran TV

Lần này mảng miếng thay đổi. Từ chấm phạt góc, bóng được đưa thẳng sang phía bên kia, nơi Lý Đức chờ sẵn. Hậu vệ của CAHN tạt vào tầm thấp khiến các hậu vệ U23 Kyrgyzstan bối rối.

Ở nơi ấy, Văn Thuận - cầu thủ vào sân giữa hiệp hai - hạ thấp trọng tâm và thực hiện quả đánh đầu chéo. Cũng phải thừa nhận có một chút may mắn ở đây khi bóng chạm chân hậu vệ đối thủ và đi vào góc lưới. Nhưng may mắn chỉ đến với những người không từ bỏ, liên tục lao về phía trước và tạo nên áp lực không ngừng. Như HLV Kim Sang-sik nói, "không có gì tự nhiên mà đến, phải đổ mồ hôi, bỏ công sức mới có thể giành được".

Tất nhiên rồi, chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn sẽ rất tự hào về các học trò. Họ đã hoàn thành mục tiêu giành trọn 6 điểm sau hai trận đầu tiên và mở toang cánh cửa vào tứ kết.

Chặng đường phía trước chắc chắn còn rất gian nan, nhưng với những cầu thủ thể hiện sự trưởng thành ngay trong trận đấu, khát khao sự tiến bộ và có thừa niềm tin vào bản thân, không gì khó khăn nào không thể vượt qua.