Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định U23 UAE vs U23 Nhật Bản, 18h30 ngày 10/1: Phân định ngôi đầu

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá U23 UAE vs U23 Nhật Bản, vòng bảng U23 châu Á 2026 lúc 18h30 ngày 10/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa U23 UAE và U23 Nhật Bản. U23 UAE và U23 Nhật Bản gặp nhau để phân định ngôi đầu bảng B sau khi cùng thắng ở trận ra quân.

u23-nhat-ban.jpg
U23 Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội. Ảnh: AFC

Nhận định U23 UAE vs U23 Nhật Bản

Cục diện bảng B vòng chung kết U23 châu Á 2026 trở nên khá rõ ràng ngay sau vòng đầu tiên. U23 Nhật Bản thể hiện sức mạnh của ứng cử viên vô địch hàng đầu bằng cách đè bẹp U23 Syria 5-0. Trong khi đó, U23 UAE có chiến thắng quan trọng trước U23 Qatar với tỷ số 2-0, qua đó mở toang cánh cửa đi tiếp.

Theo nhận định chung của các chuyên gia, U23 Nhật Bản gần như sẽ giành một vé vào tứ kết ở bảng B. Vì vậy, tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa U23 UAE và U23 Qatar. Với lợi thế đang có, đội bóng của HLV Marcelo Broli cực kỳ thoải mái khi bước vào trận đấu tối nay. Thậm chí, họ đang hướng đến việc tạo ra bất ngờ lớn trước U23 Nhật Bản.

u23-uae.jpg
U23 UAE có thể là "ngựa ô" của giải. Ảnh: AFC

Trước giải đấu, U23 Nhật Bản chịu nhiều nghi ngờ vì dàn cầu thủ mang mác “sinh viên”. Tuy nhiên, thực tế sân cỏ cho thấy đội bóng áo xanh đáng gờm như thế nào. Với triết lý bóng đá xuyên suốt từ các đội trẻ đến đội tuyển quốc gia, U23 Nhật Bản giữ được phong cách thi đấu giống các đàn anh. Họ kiểm soát bóng tốt, chơi bóng ngắn và đặc biệt hiệu quả.

Trước U23 Syria, U23 Nhật Bản có những thời điểm lùi sâu nhường sân cho đối thủ nhưng vẫn kiểm soát được thế trận. Nó giống như chiến thuật “ru ngủ” đối phương và tìm kiếm thời cơ dứt điểm mà ít tốn sức lực nhất. Điều đó cho thấy đẳng cấp của một đội bóng mạnh vượt trội.

Trong khi đó, U23 UAE thắng U23 Qatar nhờ khoảnh khắc nhiều hơn sức mạnh thực thụ. Đội bóng áo trắng không mạnh hơn U23 Qatar và thực tế, họ lép vế gần như suốt trận đấu. Họ cũng khá may mắn khi thoát thua ngay ở phút 3, khi thủ môn Khaled Tawhid xuất sắc đẩy 11m thành công.

Nếu không có gì thay đổi, U23 UAE sẽ tiếp tục chơi phòng ngự phản công ở trận đấu tối nay. Mục tiêu thiết thực nhất của thầy trò HLV Marcelo Broli là giành 1 điểm trước U23 Nhật Bản, qua đó giữ lợi thế trước loạt trận cuối cùng. Dù vậy, đây không phải mục tiêu dễ dàng, bởi lẽ U23 Nhật Bản sẽ muốn giành vé sớm và có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Đội hình dự kiến U23 UAE vs U23 Nhật Bản

U23 UAE: Tawhid, Zamah, Amesimeku, Marzouqi, Akonnor, Hazim, Sosu, Abdulaziz, Al Memari, Ndiaye, Amenhali.

U23 Nhật Bản: Araki, Umeki, Ichihara, Yokoyama, Kume, Mori, Okabe, Ogura, Nwadik, Ozeki, Sato.

Dự đoán tỷ số: U23 UAE 2-0 U23 Nhật Bản

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

A Phi
#U23 UAE vs U23 Nhật Bản #nhận định U23 UAE vs U23 Nhật Bản #nhận định bóng đá #đối đầu U23 UAE vs U23 Nhật Bản #U23 UAE #U23 Nhật Bản

Xem thêm

Cùng chuyên mục