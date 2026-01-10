Nhận định U23 UAE vs U23 Nhật Bản, 18h30 ngày 10/1: Phân định ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá U23 UAE vs U23 Nhật Bản, vòng bảng U23 châu Á 2026 lúc 18h30 ngày 10/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa U23 UAE và U23 Nhật Bản. U23 UAE và U23 Nhật Bản gặp nhau để phân định ngôi đầu bảng B sau khi cùng thắng ở trận ra quân.

U23 Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội. Ảnh: AFC

Nhận định U23 UAE vs U23 Nhật Bản

Cục diện bảng B vòng chung kết U23 châu Á 2026 trở nên khá rõ ràng ngay sau vòng đầu tiên. U23 Nhật Bản thể hiện sức mạnh của ứng cử viên vô địch hàng đầu bằng cách đè bẹp U23 Syria 5-0. Trong khi đó, U23 UAE có chiến thắng quan trọng trước U23 Qatar với tỷ số 2-0, qua đó mở toang cánh cửa đi tiếp.

Theo nhận định chung của các chuyên gia, U23 Nhật Bản gần như sẽ giành một vé vào tứ kết ở bảng B. Vì vậy, tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa U23 UAE và U23 Qatar. Với lợi thế đang có, đội bóng của HLV Marcelo Broli cực kỳ thoải mái khi bước vào trận đấu tối nay. Thậm chí, họ đang hướng đến việc tạo ra bất ngờ lớn trước U23 Nhật Bản.

U23 UAE có thể là "ngựa ô" của giải. Ảnh: AFC

Trước giải đấu, U23 Nhật Bản chịu nhiều nghi ngờ vì dàn cầu thủ mang mác “sinh viên”. Tuy nhiên, thực tế sân cỏ cho thấy đội bóng áo xanh đáng gờm như thế nào. Với triết lý bóng đá xuyên suốt từ các đội trẻ đến đội tuyển quốc gia, U23 Nhật Bản giữ được phong cách thi đấu giống các đàn anh. Họ kiểm soát bóng tốt, chơi bóng ngắn và đặc biệt hiệu quả.

Trước U23 Syria, U23 Nhật Bản có những thời điểm lùi sâu nhường sân cho đối thủ nhưng vẫn kiểm soát được thế trận. Nó giống như chiến thuật “ru ngủ” đối phương và tìm kiếm thời cơ dứt điểm mà ít tốn sức lực nhất. Điều đó cho thấy đẳng cấp của một đội bóng mạnh vượt trội.

Trong khi đó, U23 UAE thắng U23 Qatar nhờ khoảnh khắc nhiều hơn sức mạnh thực thụ. Đội bóng áo trắng không mạnh hơn U23 Qatar và thực tế, họ lép vế gần như suốt trận đấu. Họ cũng khá may mắn khi thoát thua ngay ở phút 3, khi thủ môn Khaled Tawhid xuất sắc đẩy 11m thành công.

Nếu không có gì thay đổi, U23 UAE sẽ tiếp tục chơi phòng ngự phản công ở trận đấu tối nay. Mục tiêu thiết thực nhất của thầy trò HLV Marcelo Broli là giành 1 điểm trước U23 Nhật Bản, qua đó giữ lợi thế trước loạt trận cuối cùng. Dù vậy, đây không phải mục tiêu dễ dàng, bởi lẽ U23 Nhật Bản sẽ muốn giành vé sớm và có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Đội hình dự kiến U23 UAE vs U23 Nhật Bản U23 UAE: Tawhid, Zamah, Amesimeku, Marzouqi, Akonnor, Hazim, Sosu, Abdulaziz, Al Memari, Ndiaye, Amenhali. U23 Nhật Bản: Araki, Umeki, Ichihara, Yokoyama, Kume, Mori, Okabe, Ogura, Nwadik, Ozeki, Sato. Dự đoán tỷ số: U23 UAE 2-0 U23 Nhật Bản

