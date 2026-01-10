Nhật Bản đè bẹp UAE ở VCK U23 châu Á 2023

TPO - Trong khuôn khổ loạt trận thứ 2 bảng B VCK U23 châu Á 2026, U23 Nhật Bản đã đánh bại U23 UAE 3-0. Kết quả giúp U23 Nhật Bản tiếp tục giữ vị trí nhất bảng sau 2 trận toàn thắng.

foul HẾT GIỜ! U23 UAE 0-3 U23 Nhật Bản Sau khi gây bất ngờ trước U23 Qatar, U23 UAE đã trở lại mặt đất với thất bại 0-3 trước U23 Nhật Bản. Dù vậy, đội bóng áo trắng vẫn sáng cửa đi tiếp. Ở hướng ngược lại, U23 Nhật Bản giữ vững ngôi đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số bàn thắng thua +8 (8-0). time Hiệp 2 có 7 phút bù giờ Các tình huống chấn thương và kiểm tra VAR khiến hiệp 2 có nhiều thời gian bù giờ. report KHÔNG VÀO! Michiwaki lại vô duyên 88': Furuya thoát xuống bên cánh phải và căng ngang dọn cỗ cho Michiwaki, nhưng số 19 lại đệm bóng hụt ngay trước khung thành U23 UAE. goal VÀO! Furuya nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Nhật Bản 81': Từ tình huống đá phạt góc của U23 Nhật Bản, Furuya lẻn xuống bên phía cột xa và bay người đánh đầu dứt điểm. Thủ môn Adli đã đẩy bóng ra và trọng tài cho trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên, tổ VAR vào cuộc xác định bóng đã đi qua vạch vôi. 3-0 cho U23 Nhật Bản. report KHÔNG VÀO! U23 Nhật Bản bỏ lỡ không tưởng 78': U23 Nhật Bản tấn công nhanh từ cánh trái. Thủ môn U23 UAE cản cú sút xa của cầu thủ áo xanh, tạo cơ hội mười mươi cho Michiwaki. Tuy nhiên, số 19 lại sút bóng thẳng vào chân hậu vệ U23 UAE trước khung thành rộng mở. injury Thêm cầu thủ U23 UAE chấn thương 76': Số 9 của U23 UAE, Khalfan phải rời sân vì chấn thương. Anh ôm mặt đầy đau đớn cho dù ban đầu chỉ có dấu hiệu bị chuột rút. injury Cầu thủ U23 UAE nằm cáng rời sân 72': Cầu thủ áo trắng, Al Memari dính chấn thương khá nặng. Các nhân viên y tế mất gần 5 phút chăm sóc cho cầu thủ U23 UAE trước khi dùng cáng đưa anh rời sân. var Không có phạt đền cho U23 UAE 66': Sau khi xem kỹ lại video quay chậm, trọng tài chính quyết định hủy bỏ quả phạt đền của U23 UAE và xóa thẻ vàng cho Nagano. Trọng tài người Oman, Qasim Matar Al-Hatmi. Ảnh: AFC var VAR: Phạt đền cho U23 UAE!? 63': U23 UAE phản công nhanh, Nagano đẩy ngã Khalfan trong vòng cấm. Trọng tài lập tức thổi phạt đền và rút thẻ vàng cho Nagano, nhưng tổ VAR vẫn yêu cầu ông xem lại tình huống này. report Quá khó cho U23 UAE 60': U23 Nhật Bản dường như đã dừng tấn công và nhường thế trận cho U23 UAE ở hiệp 2. Dù vậy, các cầu thủ áo trắng vẫn chưa tạo ra tình huống tấn công nào đáng kể. report Akonnor nỗ lực không thành công 53': Hậu vệ cánh trái của U23 UAE, Akonnor cố gắng độc diễn bên cánh trái và dứt điểm, nhưng không thành công. Cú sút của Akonnor bị hậu vệ U23 Nhật Bản cản lại, đưa bóng bật lại trúng mặt anh và bật ra ngoài khá hài hước. yellow Ichihara nhận thẻ vàng 50': Đội trưởng U23 Nhật Bản, Ichihara nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. substitution Sato vào sân Sau giờ nghỉ, U23 Nhật Bản bất ngờ tung số 10 Sato vào sân. Ở trận ra quân, Sato chính là cầu thủ xuất sắc nhất với cú đúp vào lưới U23 Syria. start Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1: U23 UAE 0-2 U23 Nhật Bản Không có bất ngờ nào xảy ra trong hiệp 1 trận đấu giữa U23 UAE và U23 Nhật Bản tại sân Alinma Stadium. U23 UAE hoàn toàn lép vế trước đội hình trẻ của U23 Nhật Bản và chịu 2 bàn thua khá dễ dàng. Đội bóng áo trắng thậm chí chưa có pha dứt điểm nào sau hiệp 1. report Cập nhật: U23 UAE chưa có pha dứt điểm nào! Theo cập nhật mới nhất của ban tổ chức, U23 UAE vẫn chưa có pha dứt điểm nào trong hiệp 1 trước U23 Nhật Bản. Tình huống trước đó không được tính là một pha dứt điểm. Điều này cho thấy sự chênh lệch rất lớn giữa hai đội. report U23 UAE chưa thể hồi phục 42': U23 UAE vẫn chưa thể hồi phục sau bàn thua thứ 2. Các cầu thủ áo trắng đang thi đấu rất chậm và thiếu sức sống. goal VÀO! Ozeki nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Nhật Bản 37': Không cần tăng tốc, U23 Nhật Bản vẫn có bàn nhân đôi cách biệt khá đơn giản. Từ nỗ lực tranh bóng của đồng đội, Ozeki có cơ hội sút xa và anh tung ra pha cứa lòng hiểm hóc đánh bại thủ môn U23 UAE. Các cầu thủ áo trắng có phần chủ quan khi để cho Ozeki quá nhiều thời gian và khoảng trống để căn chỉnh. report Trận đấu đang chậm lại 35': Sau khi được nghỉ ngơi, cầu thủ hai đội lại bất ngờ chơi chậm lại. report Hai đội tạm nghỉ uống nước 30': Do thời tiết nắng nóng ở Saudi Arabia, cầu thủ hai đội được ban tổ chức cho phép tạm nghỉ uống nước ở phút 30. Đây cũng là thời điểm để ban huấn luyện hai đội đưa ra một số điều chỉnh chiến thuật. report U23 UAE có pha dứt điểm đầu tiên 26': Sau gần nửa tiếng đồng hồ, U23 UAE mới có pha dứt điểm đầu tiên, nhưng không trúng đích. Với những gì đang thể hiện, rất khó cho đội bóng áo trắng tìm được bàn gỡ hòa. report U23 UAE cố gắng đẩy nhanh tốc độ 21': Các cầu thủ U23 UAE đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ lên bóng và tìm cách tiếp cận khung thành U23 Nhật Bản. Dù vậy, họ chưa có dấu hiệu khởi sắc. report U23 UAE không thể lên bóng 16': Đã trôi qua 1/3 hiệp 1, U23 UAE vẫn chưa thể tổ chức tấn công. Đội bóng áo trắng chưa tạo ra bất cứ cơ hội nào. report KHÔNG VÀO! Ozeki bỏ lỡ thời cơ 12': U23 Nhật Bản có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt, nhưng Ozeki lại sút bóng lên trời ở vị trí cực kỳ thuận lợi. report U23 Nhật Bản áp đảo hoàn toàn 10': Cho dù xoay vòng một loạt vị trí, U23 Nhật Bản vẫn chiếm thế thượng phong trước U23 UAE. Sau bàn thắng sớm, đội bóng áo xanh tiếp tục kiểm soát bóng vượt trội và chủ động tấn công. goal VÀO! Nwadike mở tỷ số cho U23 Nhật Bản 4': Trên chấm 11m, tiền đạo lai của Nhật Bản, Nwadike dễ dàng đánh bại Adli để mở tỷ số trận đấu. Có khá ít thông tin về Nwadike trên internet. Tiền đạo số 9 còn được biết đến với tên gọi Brian Nwadik. report Phạt đền cho U23 Nhật Bản! 2': Ngay ở những phút đầu tiên, cầu thủ U23 UAE đã mắc sai lầm. Từ một tình huống khá đơn giản, Yadoo đã đá vào chân Ozeki trong vòng cấm. Trọng tài lập tức thổi phạt đền cho U23 Nhật Bản. start Trận đấu bắt đầu U23 UAE mặc quần áo màu trắng, trong khi U23 Nhật Bản mặc trang phục màu xanh truyền thống. report Cầu thủ hai đội khởi động trước trận đấu Các cầu thủ U23 UAE và U23 Nhật Bản đã sẵn sàng cho trận đấu. U23 UAE nhỉnh hơn về thể hình, nhưng U23 Nhật Bản được đánh giá vượt trội về kỹ thuật cá nhân. tatic Đội hình xuất phát U23 UAE vs U23 Nhật Bản report Bảng xếp hạng bảng B Tại bảng B giải U23 châu Á 2026, U23 Nhật Bản và U23 UAE lần lượt dẫn đầu với 3 điểm trong tay. Trận đấu này vì thế mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng. Đội thắng nhiều khả năng sẽ giành vé sớm vào tứ kết.

U23 UAE có thể tạo bất ngờ trước U23 Nhật Bản?

Bước vào trận “đại chiến sớm” của bảng B, hai đội cùng có điểm tựa tâm lý từ màn ra quân: UAE thắng Qatar 2-0, còn Nhật Bản thị uy bằng chiến thắng 5-0 trước Syria. Vì thế, đây gần như là màn so kè trực tiếp cho ngôi đầu cũng như lợi thế đường dài ở bảng đấu.

Về phía UAE, thầy trò Marcelo Broli khởi đầu không hề “êm”: họ chịu một quả phạt đền ngay trong phút đầu, nhưng thủ môn Khaled Tawhid cản phá thành công để kéo đội bóng trở lại quỹ đạo, rồi dần kiểm soát thế trận và cán đích với chiến thắng. Từ chi tiết ấy, UAE cho thấy họ sẵn sàng chơi chặt chẽ, chịu đựng sức ép và chờ thời cơ, đặc biệt trong các khoảnh khắc bước ngoặt.

Ở chiều ngược lại, U23 Nhật Bản cho thấy một tập thể giàu kỷ luật và tốc độ chuyển nhịp. Samurai xanh nhập cuộc kiên nhẫn trước Syria rồi tăng tốc đúng thời điểm để bứt lên mạnh mẽ. Nổi bật nhất là Ryunosuke Sato (cú đúp) bên cạnh những cái tên như Yuto Ozeki, Sena Ishibashi hay Yutaka Michiwaki.

Điểm nóng đáng chú ý nhiều khả năng nằm ở hai biên: UAE thường cần sự bọc lót kỷ luật để hạn chế các pha lên bóng có nhịp của Nhật, còn Nhật Bản sẽ tìm cách kéo giãn khối phòng ngự, đánh vào khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ/biên bằng những pha tăng tốc và hoán đổi vị trí. Với UAE, “chìa khóa” là giữ cự ly đội hình và tối ưu các pha phản công và các tình huống cố định; còn với Nhật Bản, câu chuyện là tốc độ luân chuyển bóng và chất lượng quyết định ở 1/3 cuối sân.

Xem trực tiếp U23 UAE vs U23 Nhật Bản trên kênh nào, ở đâu?

