Nguyễn Anh Minh khởi đầu mùa giải 2026 tại 'major nghiệp dư' Jones Cup Invitational

TPO - Golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh vừa bước vào giải đấu đầu tiên trong năm 2026 - Jones Cup Invitational - một trong những giải nghiệp dư danh giá nhất thế giới, diễn ra tại Ocean Forest Golf Club, Georgia, Mỹ.

3.jpg

Được khởi xướng từ năm 2001 bởi gia đình A.W. Jones cùng các nhà sáng lập Sea Island Golf Club, Jones Cup Invitational quy tụ những tay golf xuất sắc nhất thế giới và được xem như “major” của golf nghiệp dư.

Số lượng golfer tham dự thường khoảng 78 người, được mời dựa trên thành tích tại các giải nghiệp dư quốc tế, bảng xếp hạng WAGR, cũng như thành tích tại các giải golf Đại học. Thể thức thi đấu 54 hố stroke play, không cắt loại, tạo cơ hội cho tất cả các tay golf thể hiện khả năng trong điều kiện khắc nghiệt.

2.jpg
Nguyễn Anh Minh (sinh viên ĐH Oregon) và Luke (sinh viên ĐH Florida), con trai của golfer nổi tiếng Ian Poulter

Điểm nhấn của giải không chỉ nằm ở chất lượng bảng đấu mà còn ở sân đấu đẳng cấp thế giới - Ocean Forest Golf Club. Được thiết kế bởi Rees Jones và ra mắt năm 1995, sân golf này là sự kết hợp hiếm có giữa vẻ đẹp ven biển và độ khó cao với fairway cứng, green nhanh và gió biển mạnh, nơi bất kỳ sai sót nào cũng có thể trả giá.

Thời tiết tháng 1 băng sương, không khí lạnh và ngày ngắn càng làm tăng thử thách, biến mỗi vòng đấu thành bài kiểm tra kỹ thuật, chiến thuật và sức bền.

screen-shot-2026-01-10-at-124701.png
Sân Ocean Forest Golf Club.

Nhìn vào danh sách các nhà vô địch gần đây, có thể thấy Jones Cup là thước đo tiềm năng của các ngôi sao tương lai: Gray Albright (2025), Jacob Modleski (2024), David Ford (2023), Palmer Jackson (2022), Ludvig Åberg (2021), Davis Thompson (2020) và Akshay Bhatia (2019)...Các nhà vô địch trước đây đã giành tổng cộng hơn 35 chiến thắng trên PGA Tour, trong đó nhiều người như Ludvig Åberg từng thắng ngay tại đây sau khi lên chuyên nghiệp.

Với Nguyễn Anh Minh, Jones Cup 2026 là cơ hội để thử thách bản thân trong môi trường cạnh tranh đỉnh cao, rèn luyện tinh thần thi đấu và chuẩn bị cho một mùa giải đầy hứa hẹn phía trước.

Trọng Đạt
