Tân binh Khổng Minh Gia Bảo tưởng bị trêu khi biết tin lên tuyển

TPO - Tân binh Khổng Minh Gia Bảo cho biết, anh nhận tin được gọi vào đội tuyển Việt Nam thông qua đàn anh Nguyễn Tiến Linh, và cứ tưởng bị trêu.

Cùng với tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường của Becamex TPHCM, Khổng Minh Gia Bảo là một trong hai tân binh của tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này. Cầu thủ sinh năm 2000 trưởng thành từ lò đào tạo của CAND, thi đấu ở giải hạng Nhất rồi chuyển sang khoác áo Ninh Bình. Mùa giải 2024/25, anh chuyển sang đầu quân cho Quảng Nam và ra sân 20 trận. Khi Quảng Nam giải thể, Gia Bảo gia nhập CA TPHCM đầu mùa này và liên tục gây ấn tượng.

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam thiếu khuyết các cầu thủ lứa U22 đang tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33, hậu vệ 25 tuổi đã được HLV Kim Sang-sik triệu tập. Như anh nói, đã "rất bất ngờ khi biết mình có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027".

"Sau trận gặp SHB Đà Nẵng ở vòng 10 LPBank V.League 2025/26, khi đội CA TPHCM di chuyển ra sân bay, anh Tiến Linh nhắn là có người ở trên Liên đoàn hỏi số điện thoại", Gia Bảo chia sẻ trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển tại Lào, " Lúc đầu tôi còn tưởng là trêu, sau khi biết là sự thật thì rất vui, cảm giác vô cùng hạnh phúc. Người đầu tiên tôi báo tin là bố. Bố mẹ cười và chúc mừng, thế là vui rồi".

Gia Bảo cũng không quên dành những lời tri ân cho người thầy cũ Văn Sỹ Sơn: "Tôi cảm ơn thầy Văn Sỹ Sơn rất nhiều. Khi chuyển đến CLB Quảng Nam, thầy Sơn trao cho tôi cơ hội được đá chính. Đó là bàn đạp giúp tôi được lên đội tuyển ngày hôm nay. Mục tiêu của tôi là có được cơ hội thể hiện mình nhiều nhất có thể".

Trung vệ cao 1m75 cũng tiết lộ, anh thần tượng Đình Trọng bởi đây là cầu thủ không có thể hình tốt nhưng nổi tiếng là "chuyên gia săn Tây". Còn ở tuyển Việt Nam hiện tại, Gia Bảo đánh giá rất cao Nguyễn Xuân Son.

"Rõ ràng anh Xuân Son là một cầu thủ đẳng cấp, được chứng minh ở V.League cũng như màu áo đội tuyển Việt Nam", Gia Bảo cho biết, "Mới trở lại sau chấn thương nên có thể anh ấy chưa đạt phong độ tốt nhất, nhưng được tập cùng với một Xuân Son giúp tôi học hỏi được rất nhiều".

Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Lào ngày 15/11 và dành một ngày để hồi phục trước khi bước vào buổi tập chiều 16/1. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có hai buổi tập luyện nữa, sau đó bước vào trận đấu với đội tuyển Lào lúc 19h00 ngày 19/11 trên sân New Laos National Stadium.