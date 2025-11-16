HLV Tuchel cảnh báo cầu thủ Anh: Đừng bị đuổi như Ronaldo

Ronaldo nhận thẻ đỏ là hồi chuông báo động cho tất cả cầu thủ trước thềm World Cup 2026.

HLV Thomas Tuchel nhận câu hỏi về việc ông có lo về thẻ phạt ở trận cuối vòng loại World Cup 2026. Ông trả lời: "Điều đó rất quan trọng. Tôi cũng nắm qua tình hình (Ronaldo nhận thẻ đỏ - PV) và sẽ bàn về nó. Các cầu thủ Anh đừng nhận thẻ đỏ như thế. Chúng tôi đã tiến vào World Cup 2026. Nếu không chắc chắn về tình huống, tốt nhất đừng nên làm".

HLV Tuchel nhấn mạnh các học trò của ông cần tỉnh táo với những tình huống 50-50. Dù đó là tình huống cầu thủ Anh rơi vào thế phải ngăn cản người cuối cùng ở phần sân của mình, phải sẵn sàng bỏ qua để tránh nguy cơ nhận thẻ đỏ. Với "Tam sư" lúc này, bảo toàn quân số quan trọng hơn nhiều so với một trận thua.

Tại bảng K, Anh đứng đầu với thành tích tuyệt đối sau 7 trận. Thầy trò Tuchel giành 21 điểm, ghi 20 bàn và chưa thủng lưới. Trận cuối, "Tam sư" đối đầu Albania ở trận đấu mang tính thủ tục. Bất kỳ cầu thủ nào nhận thẻ đỏ sẽ bị treo giò đến World Cup 2026.

Theo Telegraph, tấm thẻ đỏ của Ronaldo là bài học cho tất cả cầu thủ ở chặng cuối của vòng loại World Cup 2026. Nếu bị thẻ đỏ ở trận đấu chính thức, án treo giò chỉ áp dụng cho trận đấu chính thức, do đó sẽ kéo dài đến tận vòng bảng của vòng chung kết World Cup 2026.

Ronaldo bị đuổi khỏi sân ở trận Bồ Đào Nha thắng Ireland 2-0. Giữa hiệp 2, siêu sao sinh năm 1985 đánh nguội Dara O'Sea. Trọng tài đã xem lại VAR và quyết định rút thẻ đỏ cho Ronaldo. Trước mắt, CR7 bị treo giò ở trận cuối khi Bồ Đào Nha gặp Armenia ở vòng loại World Cup 2026.

Truyền thông châu Âu đồng loạt đưa tin Ronaldo đối diện nguy cơ rất cao bị treo giò 3 trận vì tấm thẻ đỏ anh nhận rơi vào trường hợp bạo lực sân cỏ. Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, CR7 bị treo giò đến 2 trận ở vòng bảng World Cup 2026 và đây thật sự là thảm họa cho Bồ Đào Nha.

Trước đây, Wayne Rooney từng rơi vào cảnh y hệt Ronaldo. Rooney nhận thẻ đỏ ở trận cuối vòng loại EURO 2012 khi Anh đối đầu Montenegro. Sau kháng cáo, án phạt treo giò của Rooney giảm xuống từ 3 trận còn 2 trận, song "Gã shrek" phải bỏ lỡ 2 trận vòng bảng EURO 2012.