Nhận định bóng đá Cúp Quốc gia 2025/26 SLNA vs Đà Nẵng, 18h00 ngày 16/11: Khách dừng cuộc chơi?

TPO - Nhận định bóng đá trận SLNA vs Đà Nẵng diễn ra lúc 18h00 ngày 16/11 ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. SLNA dự báo sẽ có trận đấu không dễ dàng trước SHB Đà Nẵng.

SHB Đà Nẵng đang đứng cuối bảng ở V.League sẽ khó tập trung cho cúp Quốc gia?

Nhận định trước trận đấu SLNA vs SHB Đà Nẵng

SHB Đà Nẵng đang tiếp tục trải qua một mùa giải đầy khó khăn ở V.League khi đang đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ vỏn vẹn 7 điểm sau 10 trận. Chưa bao giờ đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn lại gặp khó khăn đến vậy, cho dù mùa trước họ lách được qua cánh cửa hẹp bằng trận play-off để ở lại V.League.

Hàng thủ là điểm yếu cốt tử của SHB Đà Nẵng khi họ ghi được 10 bàn nhưng để thủng lưới tới 18 bàn. Các mùa giải qua, bầu Hiển không còn thấy thường xuyên xuất hiện ở các trận đấu của đội bóng Đà thành, mức đầu tư dành cho SHB Đà Nẵng đương nhiên khó so với CLB Hà Nội nếu nhìn vào tốc độ thay ngoại binh, mua sắm cầu thủ.

Điều này khiến cho SHB Đà Nẵng trở thành một đội bóng hạng trung, luôn trầy trật ở cuộc đua nhóm cuối.

Tuy nhiên, SLNA cũng có phong độ không mấy tích cực hơn. Đội bóng xứ Nghệ vừa thay tướng, và cũng chỉ hơn SHB Đà Nẵng 3 điểm trên bảng xếp hạng. SLNA cũng thường gặp khó khăn mỗi khi đá với SHB Đà Nẵng, bất kể sân nhà hay sân khách. Cuộc chiến chiều nay rất có thể sẽ diễn ra với kịch bản tương tự, cho dù SLNA được đánh giá cao hơn nhờ phong độ hiện thời cũng như lợi thế sân nhà.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Cả 2 đội đều có phong độ không ổn định ở giai đoạn vừa qua, đặc biệt SHB Đà Nẵng. Trong 5 trận gần nhất, SLNA thắng 1, thua 2 và hoà 2. Tương tự, SHB Đà Nẵng để thua 3 trận và chỉ hoà 2 trong 5 trận gần đây, bao gồm trận hoà 1-1 trước chính SLNA. Năm lần gặp nhau, SHB Đà Nẵng thắng 2, hoà 2 và chỉ thua 1 trận.

Về lực lượng, hai đội thiếu một số cầu thủ trẻ đang tập trung cùng đội tuyển U22 Việt Nam tham dự Panda Cup 2025 tại Trung Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 33 (Thái Lan). SLNA có thủ môn Văn Bình, bên phía SHB Đà Nẵng là Phi Hoàng và Đức Anh.

Đội hình dự kiến SLNA vs Đà Nẵng

SLNA: Bảo Ngọc, Văn Huy, Justin, Nam Hải, Văn Cường, Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Khắc Ngọc, Bá Quyền, Văn Lương, Olaha.

Đà Nẵng: Văn Biểu, Ngọc Hiệp, Kim Dong Su, Văn Sơn, Hồng Phúc, Anh Tuấn, Emerson, Đình Duy, Makaric, Nguyễn Vadim, Henen.

Xem Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại https://fptplay.vn