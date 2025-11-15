U22 Thái Lan hủy diệt Ấn Độ, chạy đà bùng nổ cho SEA Games 33

TPO - Với 4 cầu thủ khác nhau ghi bàn vào lưới U23 Ấn Độ, U22 Thái Lan khởi đầu thuận lợi trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33.

Tối 15/11, U22 Thái Lan đá giao hữu với U23 Ấn Độ trên sân nhà. Thầy trò HLV Thawatchai Damrong‑Ongtrakul không gặp nhiều khó khăn để tạo ra thế trận áp đảo trước U23 Ấn Độ, sớm khai thông thế bế tắc bằng bàn thắng ở phút 32.

Sirapop Wandee là người ghi bàn mở tỷ số cho U22 Thái Lan bằng cú sút chuẩn mực vào góc gần. Đến phút 42, Chinngen Phutanyong ngã trong khu vực cấm địa, mang về phạt đền cho Thái Lan. Maneekorn Jensen đã đánh bại thủ môn U23 Ấn Độ trên chấm 11m, đưa U22 Thái Lan vượt lên dẫn 2-0.

Ngay đầu hiệp 2, U22 Thái Lan được hưởng thêm quả phạt đền. Chaiyaphon Athon tận dụng cơ hội để đưa "Voi chiến" dẫn 3-0 từ phút 46. Đến phút 62, Thanakrit Chotimueangpak ấn định chiến thắng đậm cho U22 Thái Lan.

Siam Sport đánh giá đây là chiến thắng tưng bừng của U22 Thái Lan, qua đó giúp thầy trò HLV Thawatchai Damrong‑Ongtrakul củng cố niềm tin để hướng đến mục tiêu săn vàng môn bóng đá nam ở SEA Games 33.

Sau trận thắng U23 Ấn Độ, U22 Thái Lan còn một trận giao hữu để tổng duyệt trước SEA Games. Trước đó, U22 Thái Lan đã đối đầu U23 Trung Quốc trong chuyến tập huấn ở đất nước tỷ dân, nhận thất bại 1-3. U22 Thái Lan cũng tham gia giải giao hữu Doha Cup 2025 và toàn thua cả 3 trận trước U23 UAE, U23 Qatar và U23 Croatia.

Cho đến trận thắng U23 Ấn Độ, sự chuẩn bị của Thái Lan trước SEA Games 33 không được trơn tru. HLV Thawatchai Damrong‑Ongtrakul đã triệu tập đội hình toàn cầu thủ nội cho U22 Thái Lan dự SEA Games 33. Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông Thawatchai, lực lượng U22 Thái Lan xáo trộn vì nhiều cầu thủ chưa thể hội quân. Có cầu thủ không được CLB cho phép lên U22 Thái Lan và có người bận việc riêng ở CLB.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã đặt mục tiêu giành HCV cho thầy trò HLV Thawatchai. Thuyền trưởng U22 Thái Lan cũng tuyên bố nếu không cùng học trò giành HCV, ông sẽ từ chức.