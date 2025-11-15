Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 tìm ra nhà vô địch xứng đáng

Trọng Đạt

Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 đã khép lại với chức vô địch nội dung nam thuộc về Đại học Đà Nẵng, trong khi đội nữ Trường đại học Tôn Đức Thắng xuất sắc đăng quang sau trận chung kết kịch tính.

screen-shot-2025-11-15-at-091659.png

Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360, nằm trong hệ thống Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc (NUC), do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Công ty Cổ phần Thể thao Giải trí Max Sports (MSE) và Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent), đã chính thức khép lại với những dấu ấn ấn tượng, tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thể thao sinh viên quy mô và uy tín bậc nhất Việt Nam.

Từ hơn một tháng thi đấu của vòng loại, quy tụ 161 đội đến từ 131 trường đại học, học viện và cao đẳng trên khắp cả nước với 241 trận, Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc 2025 bước vào vòng chung kết được tổ chức tại Nhà thi đấu Đại học Bách Khoa Hà Nội có sự góp mặt của 8 đội nam và 6 đội nữ đại diện ba miền Bắc - Trung - Nam.

Sau một tuần trải qua các trận đấu gay cấn, kịch tính đã diễn ra trong không khí sôi động, thu hút đông đảo sinh viên và người hâm mộ tới cổ vũ trực tiếp, và qua nền tảng mạng xã hội và ứng dụng TV360, giải đã tìm ra 4 cái tên xuất sắc giành quyền vào chơi trận chung kết nội dung nam và nội dung nữ.

Ở nội dung nữ là cuộc chạm trán giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Đà Nẵng - hai đội đều đang khát khao lần đầu tiên đứng lên bục cao nhất. Một trận chung kết có thể nói là vô cùng cảm xúc đã khép lại với chiến thắng cho các cô gái Trường Đại học Tôn Đức Thắng với cách biệt chỉ 1 điểm (41-40), và chỉ được quyết định trong những giây cuối cùng.

screen-shot-2025-11-15-at-091609.png
screen-shot-2025-11-15-at-091629.png

Sau trận chung kết nội dung nữ hấp dẫn, người hâm mộ tiếp tục được Trường Đại học Giao thông vận tải và Đại học Đà Nẵng thết đãi bữa tiệc khác, với kịch bản cuốn hút, sôi động và kịch tính đến những giây cuối cùng trong trận chung kết nội dung nam.

Khởi đầu trận đấu với chuỗi run 8-0 cho Trường ĐH Giao Thông Vận Tải (UTC), thế nhưng Đại học Đà Nẵng không phải là đối thủ vừa, họ lên điểm đều và dần thu hẹp cách biệt. Chung cuộc, ĐH Đà Nẵng đã làm tốt nhiệm vụ của mình trên sân qua đó giành được chiến thắng nghẹt thở với tỉ số 74-71. Chức vô địch xứng đáng của Đại học Đà Nẵng khi họ thể hiện sự lì lợm và tinh thần đồng đội.

Như vậy, mùa giải 2025 đã tìm ra các đội bóng và cá nhân xuất sắc. Ở nội dung nam, Đại học Đà Nẵng giành chức vô địch; Trường đại học Giao thông vận tải đạt hạng Nhì; hạng Ba thuộc về Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường đại học RMIT - Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở nội dung nữ, Trường đại học Tôn Đức Thắng lên ngôi vô địch; Đại học Đà Nẵng giành hạng Nhì; hạng Ba thuộc về Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải thưởng cá nhân gồm vận động viên nam xuất sắc nhất Lê Trung Khoa (Đại học Đà Nẵng) và vận động viên nữ xuất sắc nhất Bùi Minh Thư (Trường đại học Tôn Đức Thắng).

Hạng mục “NUC Favorite Players Empowerment Stories Contest” vinh danh hai gương mặt được yêu thích nhất năm 2025 là Phương Đình An (Trường đại học Kinh tế Quốc dân) và Nguyễn Trúc Ly (Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh).

Trọng Đạt
#bóng rổ sinh viên #Giải toàn quốc 2025 #Đà Nẵng #Tôn Đức Thắng #vô địch #thể thao sinh viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục