Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 tìm ra nhà vô địch xứng đáng

Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 đã khép lại với chức vô địch nội dung nam thuộc về Đại học Đà Nẵng, trong khi đội nữ Trường đại học Tôn Đức Thắng xuất sắc đăng quang sau trận chung kết kịch tính.

Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360, nằm trong hệ thống Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc (NUC), do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Công ty Cổ phần Thể thao Giải trí Max Sports (MSE) và Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent), đã chính thức khép lại với những dấu ấn ấn tượng, tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thể thao sinh viên quy mô và uy tín bậc nhất Việt Nam.

Từ hơn một tháng thi đấu của vòng loại, quy tụ 161 đội đến từ 131 trường đại học, học viện và cao đẳng trên khắp cả nước với 241 trận, Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc 2025 bước vào vòng chung kết được tổ chức tại Nhà thi đấu Đại học Bách Khoa Hà Nội có sự góp mặt của 8 đội nam và 6 đội nữ đại diện ba miền Bắc - Trung - Nam.

Sau một tuần trải qua các trận đấu gay cấn, kịch tính đã diễn ra trong không khí sôi động, thu hút đông đảo sinh viên và người hâm mộ tới cổ vũ trực tiếp, và qua nền tảng mạng xã hội và ứng dụng TV360, giải đã tìm ra 4 cái tên xuất sắc giành quyền vào chơi trận chung kết nội dung nam và nội dung nữ.

Ở nội dung nữ là cuộc chạm trán giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Đà Nẵng - hai đội đều đang khát khao lần đầu tiên đứng lên bục cao nhất. Một trận chung kết có thể nói là vô cùng cảm xúc đã khép lại với chiến thắng cho các cô gái Trường Đại học Tôn Đức Thắng với cách biệt chỉ 1 điểm (41-40), và chỉ được quyết định trong những giây cuối cùng.

Sau trận chung kết nội dung nữ hấp dẫn, người hâm mộ tiếp tục được Trường Đại học Giao thông vận tải và Đại học Đà Nẵng thết đãi bữa tiệc khác, với kịch bản cuốn hút, sôi động và kịch tính đến những giây cuối cùng trong trận chung kết nội dung nam.

Khởi đầu trận đấu với chuỗi run 8-0 cho Trường ĐH Giao Thông Vận Tải (UTC), thế nhưng Đại học Đà Nẵng không phải là đối thủ vừa, họ lên điểm đều và dần thu hẹp cách biệt. Chung cuộc, ĐH Đà Nẵng đã làm tốt nhiệm vụ của mình trên sân qua đó giành được chiến thắng nghẹt thở với tỉ số 74-71. Chức vô địch xứng đáng của Đại học Đà Nẵng khi họ thể hiện sự lì lợm và tinh thần đồng đội.

Như vậy, mùa giải 2025 đã tìm ra các đội bóng và cá nhân xuất sắc. Ở nội dung nam, Đại học Đà Nẵng giành chức vô địch; Trường đại học Giao thông vận tải đạt hạng Nhì; hạng Ba thuộc về Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường đại học RMIT - Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở nội dung nữ, Trường đại học Tôn Đức Thắng lên ngôi vô địch; Đại học Đà Nẵng giành hạng Nhì; hạng Ba thuộc về Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải thưởng cá nhân gồm vận động viên nam xuất sắc nhất Lê Trung Khoa (Đại học Đà Nẵng) và vận động viên nữ xuất sắc nhất Bùi Minh Thư (Trường đại học Tôn Đức Thắng).

Hạng mục “NUC Favorite Players Empowerment Stories Contest” vinh danh hai gương mặt được yêu thích nhất năm 2025 là Phương Đình An (Trường đại học Kinh tế Quốc dân) và Nguyễn Trúc Ly (Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh).