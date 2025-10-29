139 đội dự Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội

Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội 2025 quy tụ 139 đội bóng nam, nữ đến từ 100 trường tiểu học trên địa bàn Thủ đô, mở ra mùa giải hứa hẹn nhiều cảm xúc và những pha bóng đẹp mắt.

Sáng nay (29/10), tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội tổ chức họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội lần thứ XIX - Cúp Nestlé MILO 2025.

Giải năm nay ghi nhận sự tham gia của 139 đội bóng, trong đó có 93 đội nam và 46 đội nữ, đến từ 100 trường tiểu học trên địa bàn Thủ đô. Đây là sân chơi thể thao thường niên được đông đảo học sinh, phụ huynh và các nhà trường chờ đón, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao học đường, khơi dậy niềm đam mê vận động và lối sống năng động, lành mạnh trong lứa tuổi tiểu học.

Theo kế hoạch, vòng loại của giải sẽ diễn ra trong các ngày 1, 2, 8 và 9/11/2025 tại bốn điểm trường: Tiểu học Dịch Vọng B, Tiểu học Archimedes Academy, Tiểu học Ngô Quyền và Tiểu học Newton Goldmark.

Vòng chung kết được tổ chức vào hai ngày 22 và 23/11/2025 tại Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 16 đội nam (15 đội xuất sắc và 1 đội đặc cách) cùng 16 đội nữ vào tranh tài ở vòng chung kết.

Giải thưởng năm nay gồm các danh hiệu Nhất, Nhì, Ba, Phong cách, Tinh thần thi đấu tích cực và Vận động viên xuất sắc nhất, dành cho cả nội dung nam và nữ.

Với quy mô ngày càng mở rộng và chất lượng chuyên môn được nâng cao, Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội không chỉ là sân chơi thể thao hấp dẫn mà còn là nơi ươm mầm những tài năng bóng rổ tương lai, góp phần phát triển phong trào thể thao học đường của Thủ đô.