Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

139 đội dự Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội

Trọng Đạt

Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội 2025 quy tụ 139 đội bóng nam, nữ đến từ 100 trường tiểu học trên địa bàn Thủ đô, mở ra mùa giải hứa hẹn nhiều cảm xúc và những pha bóng đẹp mắt.

2-3436.jpg

Sáng nay (29/10), tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội tổ chức họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội lần thứ XIX - Cúp Nestlé MILO 2025.

Giải năm nay ghi nhận sự tham gia của 139 đội bóng, trong đó có 93 đội nam và 46 đội nữ, đến từ 100 trường tiểu học trên địa bàn Thủ đô. Đây là sân chơi thể thao thường niên được đông đảo học sinh, phụ huynh và các nhà trường chờ đón, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao học đường, khơi dậy niềm đam mê vận động và lối sống năng động, lành mạnh trong lứa tuổi tiểu học.

Theo kế hoạch, vòng loại của giải sẽ diễn ra trong các ngày 1, 2, 8 và 9/11/2025 tại bốn điểm trường: Tiểu học Dịch Vọng B, Tiểu học Archimedes Academy, Tiểu học Ngô Quyền và Tiểu học Newton Goldmark.

1-9261.jpg

Vòng chung kết được tổ chức vào hai ngày 22 và 23/11/2025 tại Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 16 đội nam (15 đội xuất sắc và 1 đội đặc cách) cùng 16 đội nữ vào tranh tài ở vòng chung kết.

Giải thưởng năm nay gồm các danh hiệu Nhất, Nhì, Ba, Phong cách, Tinh thần thi đấu tích cực và Vận động viên xuất sắc nhất, dành cho cả nội dung nam và nữ.

Với quy mô ngày càng mở rộng và chất lượng chuyên môn được nâng cao, Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội không chỉ là sân chơi thể thao hấp dẫn mà còn là nơi ươm mầm những tài năng bóng rổ tương lai, góp phần phát triển phong trào thể thao học đường của Thủ đô.

Trọng Đạt
#giải bóng rổ học sinh #Hà Nội 2025 #đội bóng tiểu học #thể thao học đường #giải bóng rổ trẻ #sân chơi thể thao

Xem thêm

Cùng chuyên mục