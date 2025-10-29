Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Arsenal vs Brighton, 02h45 ngày 30/10: Sức mạnh chiều sâu

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Brighton, vòng 4 Carabao Cup lúc 02h45 ngày 30/10 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Arsenal đang bay cao ở Ngoại hạng Anh và Cúp C1 châu Âu, và bây giờ là lúc họ cho thấy sức mạnh chiều sâu ở các giải đấu nhỏ hơn.

ap25299534495161.jpg

Nhận định trước trận đấu Arsenal vs Brighton

Với các ông lớn ở Ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn (Carabao Cup) chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu - đặc biệt ở những vòng đấu đầu tiên. Đây thường được xem là “sân chơi” cho các cầu thủ dự bị và các tài năng trẻ thử sức, thể hiện trình độ và tìm kiếm sự tin tưởng của HLV trưởng. Với Arsenal cũng không là ngoại lệ.

Cho dù liên tục trắng tay trong những năm gần đây, Arsenal vẫn hiếm khi tung ra đội hình mạnh nhất ở đấu trường này. Kết quả, họ đã bị loại 9 mùa liên tiếp từ năm 2016/17 khi gặp các đối thủ cùng hạng.

Một trong những lý do chính khiến Arsenal liên tiếp thất bại ở Carabao Cup là khoảng cách trình độ quá lớn giữa đội hình chính và dự bị. Mùa này, câu chuyện sẽ khác sau khi Pháo thủ đầu tư lực lượng mạnh mẽ. Lần đầu tiên kể từ khi bổ nhiệm HLV Mikel Arteta, Arsenal có thể tự tin rằng họ đang sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc cho cùng một vị trí, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

Cần biết rằng nền tảng cho chuỗi trận thăng hoa vừa qua của Arsenal là hàng phòng ngự siêu chắc chắn. Pháo thủ đang sở hữu chuỗi 10 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 9 trận thắng và 8 trận giữ sạch lưới. Cuối tuần qua, họ đã vượt qua đối thủ khó chịu Crystal Palace 1-0 trên sân nhà để xây chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh. Rạng sáng mai, kịch bản này có thể sẽ lặp lại ngay cả khi HLV Arteta trao cơ hội cho các hậu vệ dự bị như Mosquera, Hincapie hay Lewis-Skelly.

Tất nhiên, mọi chuyện sẽ không đơn giản cho Arsenal, bởi lẽ Brighton cũng là đội bóng có chất lượng tốt. Brighton là đội đầu tiên trong lịch sử League Cup giành chiến thắng hai trận liên tiếp với cách biệt ít nhất sáu bàn, sau khi đánh bại Oxford United và Barnsley với tỷ số 6-0.

ap25294748208055.jpg

Điểm nhấn trong chuỗi ghi bàn của họ chính là Diego Gómez , người đã ghi năm bàn chỉ sau hai lần ra sân tại giải đấu này. Cầu thủ 22 tuổi này đã ghi bốn bàn vào lưới Barnsley, bao gồm hai pha lập công ngoạn mục, để trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bốn bàn trong một trận đấu trên sân khách tại giải đấu này kể từ Júlio Baptista của Arsenal trước Liverpool vào tháng 1 năm 2007.

Brighton vừa thua MU 2-4 trên sân Old Trafford, và họ khó lòng tạo ra bất ngờ trước đối thủ mạnh có phong độ cao như Arsenal. Dù vậy, bóng đá luôn ẩn chứa những bước ngoặt không ai ngờ đến, đặc biệt trong các trận đấu loại trực tiếp và Arsenal cần tập trung cao độ nếu không muốn sảy chân đáng tiếc.

Lịch sử đối đầu Arsenal vs Brighton

Brighton không thắng trong cả 4 lần gặp Arsenal gần nhất trên mọi đấu trường (Hòa 2 Thua 2), kể từ chiến thắng 3-0 trên sân khách tại Ngoại hạng Anh dưới thời Roberto De Zerbi vào tháng 5 năm 2023.

Phong độ Arsenal vs Brighton

phong-do.png

Đội hình dự kiến Arsenal vs Brighton

Arsenal: Kepa; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Merino; Nwaneri, Gyokeres, Trossard

Brighton: Steele; Wieffer, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Baleba, Ayari; Gomez, Rutter, Minteh; Welbeck

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-0 Brighton

A Phi
#Arsenal vs Brighton #nhận định Arsenal vs Brighton #nhận định bóng đá #đối đầu Arsenal vs Brighton #Arsenal #Brighton

Xem thêm

Cùng chuyên mục