Nhận định Liverpool vs Crystal Palace, 02h45 ngày 30/10: 2 kẻ khủng hoảng

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Crystal Palace, vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả 2 đội đều đang trải qua chuỗi trận đáng quên. Trận đấu hôm nay là cơ hội để họ đẩy lùi khủng hoảng.

Nhận định trước trận đấu Liverpool vs Crystal Palace

Lại một lần nữa Liverpool và Crystal Palace là cặp bài trùng không thể tách rời trong mùa giải này. Hai đội bóng này sẽ chạm trán nhau lần thứ 3 từ đầu mùa sau 2 lần ở Ngoại hạng Anh và Siêu Cúp Anh, lần này là tại Cúp Liên đoàn (EFL Cup). Trận đấu vòng 16 đội sẽ là cơ hội để một trong 2 đội nhấn chìm đối thủ vào vũng lầy.

Liverpool đang trong cơn khủng hoảng. Điều này là chắc chắn. Đội bóng của Arne Slot bỗng trở nên ngây thơ, yếu trong phòng ngự và mong manh trong tấn công. Liverpool vốn từ chối thay đổi lối chơi trước bất kỳ đối thủ cụ thể nào, luôn chơi thứ bóng đá pressing tốc độ và tấn công miệt mài, nay phải trả giá vì những sai lầm của mình.

Brentford đã chứng minh điều này vào cuối tuần trước. Họ không cần quá biến hóa, không cần quá quyết liệt vẫn có thể đánh bại Liverpool 3-2. Đó là trận đấu yếu kém toàn diện của Liverpool khi những công thần như Van Dijk, Salah bỗng trở thành gánh nặng của đội. Van Dijk phòng ngự hớ hênh còn Salah cứ có bóng là xử lý hỏng. Bàn thắng anh ghi ở phút 88 không thể khỏa lấp show diễn tệ hại của ngôi sao 33 tuổi này. Vì c hính Salah đã gây ra 2 bàn thua cho đội nhà khi chuyền bóng hỏng.

Phong độ, thành tích đối đầu Liverpool vs Crystal Palace

Liverpool đã chơi trận đấu duy nhất tại League Cup khi họ vẫn còn phong độ, nhưng ngay cả chiến thắng 2-1 trước Southampton cũng đến rất vất vả. Các bàn thắng của Alexander Isak và Hugo Ekitike đã mang về chiến thắng, nhưng nhà vô địch Anh chỉ có thể ngang ngửa đội bóng hạng dưới về cả số lượng lẫn chất lượng cơ hội tạo ra.

Thực ra Palace cũng đang trải qua một cuộc khủng hoảng, nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Đội bóng vốn đang có chuỗi trận bất bại ấn tượng từ đầu mùa, giờ đã trải qua 4 trận không thắng, trong đó có 3 trận thua. Đáng chú ý tại Conference League, họ đã phải chịu thất bại 0-1 trước đội bóng đến từ Síp là AEK Larnaca, nơi đoàn quân của Oliver Glasner đã thua dù chiếm ưu thế cả trận đấu.

Ở vòng trước của League Cup, Palace cũng không gây ấn tượng mạnh, khiến người hâm mộ khá lo lắng. Họ không thể giữ vững lợi thế dẫn trước sít sao trước Millwall , để thủng lưới trong thời gian bù giờ và buộc phải giành vé vào vòng 16 đội thông qua loạt sút luân lưu (4-2).

Với sự mong manh của 2 đội, thực sự quá khó để nhận định về cặp đấu này. Tuy nhiên với nhân sự mong manh của Liverpool, NHM có lý do để lo lắng cho họ...

Thông tin lực lượng Liverpool vs Crystal Palace

Liverpool: Sẽ không có sự phục vụ của khá nhiều gương mặt trụ cột như Alexander Isak, Ryan Gravenberch, Alisson Becker, Giovanni Leoni và Jeremie Frimpong. Khả năng ra sân của Curtis Jones cũng không mấy sáng sủa.

Crystal Palace: Chỉ thiếu 3 cái tên không quá quan trọng là Caleb Kporha, Chadi Riad và Cheick Doucoure do chấn thương.