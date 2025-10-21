Chuyện về cuộc đời lập dị của 'Manchester United'

TPO - Vài ngày trước khi MU đánh bại Liverpool, "Manchester United" đã qua đời. Đó là người hâm mộ cuồng nhiệt, và lập dị, của Quỷ đỏ, đã tranh đấu nhiều năm để được đổi tên theo tên CLB ông yêu mến, sau đó qua đời một phần vì phong độ yếu kém của CLB.

MU bắt đầu tìm thấy ánh sáng sau chiến thắng trước Liverpool ngay tại Anfield. Đó là lần đầu tiên dưới triều đại Ruben Amorim, Quỷ đỏ giành thắng lợi 2 trận Premier League liên tiếp. "Bây giờ là lúc để hướng tới tương lai", HLV người Bồ Đào Nha tuyên bố.

Thật tiếc là khi MU đang tốt dần lên, Manchester United lại không có cơ hội để chứng kiến. Cổ động viên trung thành của Quỷ đỏ, Marin Levidzhov - người đã đổi tên thành Manchester United - vừa mới qua đời ở tuổi 62 tuổi sau một cơn trụy tim.

Chị dâu của ông, Elka Cankova, cho rằng cái chết của người em rất có thể liên quan đến tình trạng sa sút của MU. “Với Levidzhov, MU là cả cuộc đời", bà chia sẻ với tờ The Sun, “Levidzhov rất dễ xúc động, và sau mỗi thất bại của đội bóng, sẽ suy sụp trong thời gian dài. Có thể điều này là nguyên nhân dẫn đến cái chết”.

Levidzhov đã đồng hành cùng MU hơn nửa thế kỷ.

Levidzhov sống cả đời ở Svishtov, một thị trấn nhỏ thuộc miền bắc Bulgaria. Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành công nghiệp hóa chất, ông làm việc trong ngành xây dựng, sau đó trở nên nổi tiếng khi trở thành fan cuồng của MU.

Levidzhov kể, ông bắt đầu xem các trận của MU từ nhỏ. Những năm 1970, rất khó để xem bóng đá trên truyền hình Bulgaria, vì vậy ông và bố thường bắt kênh truyền hình của Romania (Svishtov nằm trên biên giới với nước này). "Tôi nhớ trận đầu tiên xem được là derby Manchester mùa giải 1972/73", Levidzhov chia sẻ với KotaSport, "Trận đó MU thua 0-3 trước Man City. Tôi cũng thần tượng Steve Coppell, người khoác áo MU giai đoạn đó".

Lớn lên, ông chuyển sang hâm mộ Bryan Robson và nhiều cầu thủ khác nữa, để rồi nảy ra ý định đổi tên thành một trong những ngôi sao của MU. Tuy nhiên Levidzhov nhận ra, những cầu thủ có thể sẽ rời đi, thậm chí khoác áo đội bóng kình địch. Vì vậy ý tưởng này bị xếp lại. Thay vào đó, nếu đổi thành Manchester United thì không có gì phải lo lắng cả. Cầu thủ có thể thay đổi nhưng CLB thì luôn ở đó.

Câu chuyện của Levidzhov từng lên trang nhất ở các báo của Anh.

"Đến chung kết Champions League 1998/99, khi MU bị Bayern dẫn trước 0-1, tôi tuyên bố nếu đội bóng mình yêu lật ngược thế cờ sẽ đổi sang tên Manchester United. Đó thực sự là định mệnh. MU ghi liền 2 bàn trong phút bù giờ để đăng quang, còn tôi sẵn sàng cho cái tên mới", Levidzhov nói.

Có điều việc đổi tên không hề đơn giản. Vì các vấn đề liên quan đến pháp lý ở Bulgaria cũng như Manchester United là thương hiệu toàn cầu, Levidzhov liên tục bị từ chối. Không nản chí, ông đệ đơn kiện. Và thất bại. Ông lại kiện. Lại thất bại. Đến lần kiện thứ 13, ông được cho phép đổi thành Manchester Zdravkov Levidzhov-United. Nhưng Levidzhov không hài lòng. Ông muốn được đổi thành Manchester United, vậy nên lại kiện tiếp.

Sau 6 năm kiên trì (từ 1999 đến 2005) với 17 lần khởi kiện cùng số tiền án phí, cuối cùng Levidzhov cũng thành công. Tên ông chính thức được đổi thành Manchester United. Ở nhà, ông cũng nuôi rất nhiều mèo và đặt tên chúng là Robson, Giggs, Beckham, Rooney, Berbatov và Rashford. Đến năm 2013, để ăn mừng chức vô địch Premier League thứ 20, đồng thời cũng tri ân mùa cuối cùng của Sir Alex Ferguson, ông đã xăm logo MU lên trán.

Levidzhov trong lần ghé thăm Old Trafford.

Levidzhov được cả thế giới biết đến khi câu chuyện của ông được dựng thành phim, với nhan đề "Manchester United từ Svishtov", kể về một người bình thường dám sống khác, thỏa mãn đam mê, khát vọng bản thân. Ông được mời tới Old Trafford, vào phòng thay đồ và xem trận đấu của MU.

Năm 2021, công việc của Levidzhov bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì đại dịch Covid-19. Cộng thêm nỗi đau mẹ mất, liên tiếp mắc tai nạn lao động, sức khỏe sa sút và gánh nặng tài chính, Levidzhov muốn tự tử. Biết tin, HLV MU khi đó là Ole Gunnar Solskjaer đã gửi một bức thư động viên tới người hâm mộ trung thành, tiếp thêm nghị lực sống cho Levidzhov.

Như đã biết, Levidzhov tiếp tục sống, làm đủ mọi nghề để mưu sinh và vẫn dõi theo đội bóng mình yêu mến. Tiếc là cho đến khi qua đời, "Manchester United" vẫn chưa thể chứng kiến MU đăng quang thêm lần nữa tại Premier League.