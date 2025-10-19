Maguire giúp MU đánh bại Liverpool tại Anfield

TPO - Trung vệ Harry Maguire ghi bàn quyết định đem về chiến thắng 2-1 cho MU trong chuyến làm khách trước Liverpool tại vòng 8 giải Ngoại hạng Anh. Kết quả giúp MU tạm thời leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 13 điểm.

report Hết giờ: Liverpool 1-2 MU 90+7': Pha đánh đầu ghi bàn của Maguire ở phút 84 giúp MU giành chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại Anfield. Đây là lần đầu tiên Quỷ đỏ thắng hai trận liên tiếp dưới thời HLV Amorim. Trong khi đó, chuỗi trận thua của Liverpool đã kéo dài lên con số 4. report MU phòng ngự chắc chắn 90+ 6': Ugarte trượt người trong vòng cấm để cản cú dứt điểm của Chiesa từ cánh trái, bảo vệ vững chắc mảnh lưới đội khách. report Bù giờ 90': Hiệp 2 có 8 phút bù giờ. report Gakpo đánh đầu chệch cột dọc 87': Trong tư thế không bị ai theo kèm, Gakpo bật cao đánh đầu từ đường chuyền của Frimpong, nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong tiếc nuối. report MU thực hiện những sự thay đổi cuối cùng 86': Yoro và Mainoo vào sân thay cho Shaw và Fernandes, trong nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước của đội khách. report VÀOOO!!! Maguire giúp MU dẫn lại 2-1 84': Sau đường tạt chính xác từ cánh trái của Fernandes, trung vệ Maguire bật cao trong vòng cấm để đánh đầu tung lưới Liverpool, ghi bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này tại Premier League. report Anfield bùng nổ 82': Bầu không khí từ hàng nghìn CĐV Liverpool tại Anfield vô cùng sôi động. Bàn gỡ hòa muộn của Gakpo đã tiếp thêm tinh thần cho các cổ động viên. Họ hò hét vang dội, cổ vũ đội nhà nỗ lực giành chiến thắng ngược dòng. report VÀOOO!!! Gakpo gỡ hòa 1-1 cho Liverpool 78': Tiền đạo người Hà Lan sau hai lần dứt điểm trúng cột dọc cuối cùng cũng ghi bàn thành công. Anh đệm bóng cận thành tung lưới MU, từ đường chuyền ngang của Chiesa. report Isak rời sân 72': Liverpool thực hiện thay người thứ 4: Chiesa vào sân thay Isak, khi trận đấu còn chưa đầy 20 phút nữa là kết thúc. report Ekitike dứt điểm ra ngoài 68': Tân binh Ekiteke của Liverpool di chuyển vào trung lộ từ cánh trái, rồi tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành. report Salah lỡ cơ hội 66': Nhận đường chuyền chuẩn xác từ Kerkez, Salah tung cú sút ở cự ly gần nhưng bóng lại đi chệch khung thành MU. report Liverpool thay 3 cầu thủ 62': Gravenberch, Bradley và Mac Allister rời sân, nhường chỗ cho Ekiteke, Wirtz và Jones. report MU thay 2 người 59': Ngay sau khi nhận thẻ vàng, Casemiro được rút ra nghỉ và nhường chỗ cho Ugarte. Bên cạnh đó, Dorgu vào sân thay cho Diallo - cầu thủ đã bị cảnh cáo trong hiệp hai. report Thẻ vàng cho Casemiro 57': Tiền vệ người Brazil nhận thẻ vàng từ trọng tài, sau pha phạm lỗi với Salah trong một pha phản công nhanh của Liverpool. report Salah dứt điểm không chính xác 54': Từ quả phạt góc bên cánh trái do Gakpo thực hiện, bóng được đưa tới vị trí của Salah ở tư thế hoàn toàn trống trải. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo người Ai Cập lại đưa bóng đi thiếu chính xác. report Thẻ vàng đầu tiên 53': Tấm thẻ vàng đầu tiên của trận đấu được rút ra dành cho Diallo, sau pha truy cản Gakpo khi cầu thủ người Hà Lan đang chuẩn bị đón đường chuyền của Kerkez. report Gakpo lại sút trúng cột dọc 50': Khung gỗ MU một lần nữa từ chối bàn thắng của Gakpo trong trận đấu này. Tiền đạo người Hà Lan đón đường tạt bóng từ Salah, rồi tung cú dứt điểm mạnh nhưng bóng lại chạm cột dọc rồi đi ra ngoài. report Hiệp 2 bắt đầu 45': Không có sự thay đổi nhân sự nào được đưa ra sau giờ nghỉ giữa hiệp cho cả hai đội. report Hết hiệp 1 45+4': Hiệp thi đấu đầu tiên đầy hấp dẫn tại Anfield khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía MU. report Phạt góc cho Liverpool 45+2': Gakpo mang về một quả phạt góc bên cánh trái sau pha tranh chấp quyết liệt với Diallo. Tuy nhiên, quả treo bóng sau đó của anh vào vòng cấm đã bị Maguire bật cao đánh đầu phá ra. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. report Pha bóng hú vía của Gakpo 40': Tiền đạo người Hà Lan cố gắng đánh đầu phá bóng sau quả đá phạt của Fernandes, nhưng suýt nữa lại đưa bóng đi thẳng vào lưới đội nhà. report Lammens cứu thua 35': Thủ môn Lammens phản xạ xuất sắc cản phá cú dứt điểm ở cự ly gần của Isak, cứu thua cho MU. report Cột dọc lại cứu thua cho MU 32': Bắt nguồn từ đường phất bóng dài của Van Dijk, Gakpo thực hiện pha tạt bóng xoáy hiểm hóc hướng thẳng về góc xa khung thành MU, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc đầy đáng tiếc. report Mamardashvili cứu thua 27': Thủ môn Mamardashvili của Liverpool kịp thời lao ra ôm gọn đường chuyền nguy hiểm trong vòng cấm, trước khi Mbeumo kịp băng vào dứt điểm. Ngay sau đó, anh tiếp tục cản phá cú sút bồi của Mason Mount, cứu thua cho đội chủ nhà. report Fernandes lỡ cơ hội ghi bàn 25': Casemiro mở bóng ra biên cho Diallo, cầu thủ này tăng tốc xâm nhập vòng cấm trước khi trả ngược về cho Fernandes. Đội trưởng của MU tung cú dứt điểm từ khoảng cách 15 mét, nhưng bóng lại dội cột dọc rồi đi chệch ra ngoài trong tiếc nuối. report Cột dọc cứu thua cho MU 20': Salah khởi đầu pha tấn công bằng đường chọc khe tuyệt đẹp từ giữa sân cho Gakpo. Tiền đạo người Hà Lan di chuyển khôn ngoan rồi tung cú dứt điểm đầy uy lực, nhưng bóng lại dội trúng cột dọc khung thành MU. report Liverpool đòi phạt đền 19': Các cầu thủ Liverpool yêu cầu penalty sau khi cú sút của Gakpo chạm vào tay Diallo trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài đã từ chối, cho rằng tiền vệ của MU đã để tay ở vị trí tự nhiên khi phòng ngự. report Điểm sáng Diallo 16': Diallo, người kiến tạo cho bàn thắng của Mbeumo, có khoảng trống bên cánh phải và băng lên đầy tốc độ, trước khi tung đường chuyền chéo sân hướng tới Dalot. Tuy nhiên, hậu vệ phải Bradley của Liverpool đã kịp thời cắt bóng, giải nguy cho đội chủ nhà. report Van Dijk đánh đầu chệch cột dọc 14': Đội trưởng Liverpool bật cao đánh đầu sau quả đá phạt của Salah, nhưng pha dứt điểm của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành chỉ trong gang tấc. report Liverpool nỗ lực tìm bàn gỡ 10': Các cầu thủ Liverpool phối hợp nhịp nhàng, luân chuyển bóng từ cánh phải sang cánh trái trước khi Kerkez băng vào vòng cấm. Tuy nhiên, cầu thủ này bị mất thăng bằng và ngã xuống, tạo điều kiện để De Ligt dễ dàng khống chế bóng. report Gakpo bứt tốc ấn tượng 6': Gakpo có pha bứt tốc ấn tượng bên cánh trái rồi căng bóng vào trong vòng cấm, nhưng Maguire đã kịp thời cản phá. report Mac Allister chấn thương 3': Mac Allister bị chấn thương vùng đầu, sau pha va chạm với Van Dijk trong tình huống tranh chấp bóng bổng với Mbeumo. Anh được các nhân viên y tế chăm sóc trên sân. report VÀOOO!!! Mbeumo mở tỷ số cho MU 2': Đội khách có khởi đầu như mơ tại Anfield khi chỉ mất chưa đầy 2 phút để chọc thủng lưới đối thủ. Mbeumo di chuyển thông minh, thoát xuống phía sau hàng phòng ngự Liverpool để đón đường chọc khe tinh tế của Diallo, trước khi tung cú dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ thành Mamardashvili. report Trận đấu bắt đầu! 1': Trọng tài thổi còi bắt đầu cuộc đại chiến tại Anfield giữa Liverpool và MU. Các cầu thủ Liverpool ra sân trong trang phục đỏ quen thuộc, trong khi MU mặc trang phục trắng. report Cầu thủ 2 đội khởi động report Bầu không khí tại Anfield report Đội hình xuất phát MU Lammens; Maguire, de Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount; Cunha report Đội hình xuất phát Liverpool Mamardashvili; Bradley, Konate, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Isak

Từng nổi tiếng với những khoảnh khắc bùng nổ ở phút cuối trong giai đoạn đầu mùa, Liverpool giờ đây lại trở thành nạn nhân của chính “bản lĩnh phút 90+” ấy, khi liên tiếp gục ngã trong hai thất bại ngược tại Premier League.

Eddie Nketiah và Estevao Willian là những người đã gieo sầu cho The Kop, đặc biệt là trận thua 1-2 trước Chelsea cách đây hai tuần, kết quả khiến Arsenal vượt lên chiếm ngôi đầu bảng.

Giữa tuần qua, nỗi thất vọng nối dài khi đoàn quân của HLV Arne Slot nhận thất bại 0-1 trước Galatasaray ở Champions League, trong thế trận mà đối thủ thậm chí còn có thể thắng đậm hơn.

Với nhiều CĐV bi quan ở Anfield, chuỗi kết quả này không quá bất ngờ, bởi ngay cả trong 5 chiến thắng đầu mùa tại Premier League, màn trình diễn của đội bóng áo đỏ cũng chưa thực sự thuyết phục.

Liệu đây chỉ là một giai đoạn chệch nhịp sau những xáo trộn mùa hè, hay là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng dài hạn? Câu trả lời vẫn cần thời gian, nhưng rõ ràng, nhà đương kim vô địch không còn là “cỗ máy bất khả chiến bại” như cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Kể từ sau trận giữ sạch lưới trước Burnley giữa tháng 9, Liverpool đã để lọt lưới 9 bàn trong 6 trận liên tiếp, con số cao nhất trong nhóm 9 đội dẫn đầu, ngang với Chelsea. Nếu nhận thêm một thất bại, The Kop sẽ lần đầu tiên kể từ tháng 2/2021 thua ba trận liên tiếp ở Premier League, kịch bản càng khiến MU thêm tự tin khi hành quân đến Anfield.

Phía bên kia, hai chiến thắng trong ba trận gần nhất giúp MU dần lấy lại tinh thần. Ở lần ra sân gần nhất, Quỷ đỏ nhẹ nhàng vượt qua Sunderland 2-0 tại Old Trafford nhờ các pha lập công của Mason Mount và Benjamin Sesko, qua đó vươn lên nửa trên bảng xếp hạng.

Dẫu vậy, HLV Ruben Amorim vẫn chưa một lần thắng hai trận liên tiếp tại Premier League và lịch sử cũng không đứng về phía ông, khi MU đã không thắng ở Anfield kể từ năm 2016. Hơn nữa, đội bóng áo đỏ thành Manchester đã trải qua 8 trận không thắng liên tiếp trên sân khách ở Premier League, thành tích chỉ khá hơn Brentford và Burnley mùa này.