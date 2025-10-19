Nhận định Liverpool vs MU, 22h30 ngày 19/10: Điểm tựa sân nhà

TPO - Nhận định bóng đá trận Liverpool vs MU, vòng 8 giải Premier League 2025/26, lúc 22h30 ngày 19/10 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với phong độ sân khách không tốt của MU, Liverpool nhiều khả năng sẽ tận dụng cơ hội để khởi đầu cho cuộc tái sinh trong mùa thu này.

Nhận định trước trận đấu

Từng nổi tiếng với những khoảnh khắc bùng nổ ở phút cuối trong giai đoạn đầu mùa, Liverpool giờ đây lại trở thành nạn nhân của chính “bản lĩnh phút 90+” ấy, khi liên tiếp gục ngã trong hai thất bại ngược tại Premier League.

Eddie Nketiah và Estevao Willian là những người đã gieo sầu cho The Kop, đặc biệt là trận thua 1-2 trước Chelsea cách đây hai tuần, kết quả khiến Arsenal vượt lên chiếm ngôi đầu bảng.

Giữa tuần qua, nỗi thất vọng nối dài khi đoàn quân của HLV Arne Slot nhận thất bại 0-1 trước Galatasaray ở Champions League, trong thế trận mà đối thủ thậm chí còn có thể thắng đậm hơn.

Với nhiều CĐV bi quan ở Anfield, chuỗi kết quả này không quá bất ngờ, bởi ngay cả trong 5 chiến thắng đầu mùa tại Premier League, màn trình diễn của đội bóng áo đỏ cũng chưa thực sự thuyết phục.

Liệu đây chỉ là một giai đoạn chệch nhịp sau những xáo trộn mùa hè, hay là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng dài hạn? Câu trả lời vẫn cần thời gian, nhưng rõ ràng, nhà đương kim vô địch không còn là “cỗ máy bất khả chiến bại” như cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Kể từ sau trận giữ sạch lưới trước Burnley giữa tháng 9, Liverpool đã để lọt lưới 9 bàn trong 6 trận liên tiếp, con số cao nhất trong nhóm 9 đội dẫn đầu, ngang với Chelsea. Nếu nhận thêm một thất bại, The Kop sẽ lần đầu tiên kể từ tháng 2/2021 thua ba trận liên tiếp ở Premier League, kịch bản càng khiến MU thêm tự tin khi hành quân đến Anfield.

Phía bên kia, hai chiến thắng trong ba trận gần nhất giúp MU dần lấy lại tinh thần. Ở lần ra sân gần nhất, Quỷ đỏ nhẹ nhàng vượt qua Sunderland 2-0 tại Old Trafford nhờ các pha lập công của Mason Mount và Benjamin Sesko, qua đó vươn lên nửa trên bảng xếp hạng.

Dẫu vậy, HLV Ruben Amorim vẫn chưa một lần thắng hai trận liên tiếp tại Premier League và lịch sử cũng không đứng về phía ông, khi MU đã không thắng ở Anfield kể từ năm 2016. Hơn nữa, đội bóng áo đỏ thành Manchester đã trải qua 8 trận không thắng liên tiếp trên sân khách ở Premier League, thành tích chỉ khá hơn Brentford và Burnley mùa này.

Thông tin lực lượng

Liverpool đón nhận tin vui khi Ibrahima Konate và Ryan Gravenberch đều đã đủ điều kiện thể lực để thi đấu. Tuy nhiên, thủ môn Alisson Becker cùng Giovanni Leoni vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương, còn Wataru Endo bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Phía bên kia, MU tiếp tục vắng Lisandro Martinez, trong khi Noussair Mazraoui và Ayden Heaven vẫn bỏ ngỏ sự xuất hiện. HLV Amorim trấn an người hâm mộ rằng Bruno Fernandes, Casemiro, Amad Diallo và Matheus Cunha đều ổn, dù bộ tứ này vừa nghỉ tập để hồi phục sau khi làm nhiệm vụ quốc gia.

Đội hình dự kiến Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike MU (3-4-2-1): Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Fernandes, Ugarte, Dorgu; Mbeumo, Mount; Sesko

Dự đoán tỷ số: Liverpool 2-1 MU