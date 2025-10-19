Nhận định Công an TPHCM vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 19/10: Áp lực lên ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá trận đấu Công An TPHCM vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LPBank V.League 1-2025/26 diễn ra lúc 19h15 ngày 19/10. Tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Công An TPHCM cần tiếp đà phong độ tốt để bám đuổi Ninh Bình ở cuộc đua vô địch.

Sau 6 trận ra sân, Công an TPHCM giành 13 điểm, hiện đứng thứ 3 trên BXH. Thầy trò Lê Huỳnh Đức đang kém đội đầu bảng Ninh Bình 4 điểm nhưng còn một trận chưa đấu. Chạm trán Hà Tĩnh, Công an TPHCM không thể bỏ lỡ thời cơ giành thêm 3 điểm trọn vẹn.

Công an TPHCM dần định hình bộ khung cầu thủ và ý tưởng chơi dưới sự dẫn dắt của HLV Huỳnh Đức. Không còn là "kẻ ngổ ngáo" mới nổi, Công an TPHCM đang khẳng định vị thế của đội có thực lực cạnh tranh cho vị trí trong top 3. Đặc biệt, khi chơi trên sân nhà, đoàn quân của Huỳnh Đức đang sẵn sàng thách thức tất cả ở V.League.

Ở chiều ngược lại, Hà Tĩnh chưa tìm thấy sự ổn định ở V.League 2024/25. Với lực lượng hạn chế và khó khăn trong giai đoạn đầu chuyển giao vị trí HLV, Hà Tĩnh không có mục tiêu gì lớn hơn ngoài nỗ lực giành điểm ở từng trận. Bất chấp khó khăn, Hà Tĩnh vẫn có 8 điểm sau 6 trận, đứng thứ 7 và đây là thành tích không tệ.

Ưu tiên phòng ngự chắc chắn để giữ ít nhất một điểm, đó là chiến lược của Hà Tĩnh. 3 trận ra sân gần đây, thầy trò Nguyễn Công Mạnh hòa 2, thua một. Sự thực dụng của Hà Tĩnh thể hiện bằng việc họ thắng 2, hòa 2 và thua 2 sau 6 trận. Hai chiến thắng của tập thể này đều có tỷ số tối thiểu.

Phong độ, thành tích đối đầu Công An TPHCM vs Hà Tĩnh

Mùa này, Công An TPHCM chưa thua trên sân nhà. Tiến Linh và đồng đội đã thắng Hà Nội, đánh bại HAGL và hòa Nam Định. Đây là thành tích đủ thuyết phục, chứng minh khi Công An TPHCM có điểm tựa sân nhà, khả năng giành kết quả tốt của họ đang khá cao.

Công An TPHCM đang thăng hoa trên đôi chân của Tiến Linh. Trận gần nhất ra sân, thầy trò Huỳnh Đức bị SLNA dẫn trước sau 21 phút, song lội ngược dòng chiến thắng bằng 3 bàn trong hiệp 2. Tiến Linh ghi bàn ở phút 45, mở đầu cho màn lội ngược dòng ngoạn mục trên sân Vinh.

Thông tin lực lượng Công An TPHCM vs Hà Tĩnh

Hai đội có lực lượng tốt nhất cho trận này. Điểm nóng ở trận chiến trên sân Thống Nhất sẽ nằm ở tuyến giữa, nơi là Trọng Hoàng và Viktor Lê nắm giữ chìa khóa mở ra cơ hội cho đội khách.

