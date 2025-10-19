Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Công an TPHCM vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 19/10: Áp lực lên ngôi đầu

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá trận đấu Công An TPHCM vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LPBank V.League 1-2025/26 diễn ra lúc 19h15 ngày 19/10. Tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Công An TPHCM cần tiếp đà phong độ tốt để bám đuổi Ninh Bình ở cuộc đua vô địch.

556015353-122122440284961322-7924668210389867091-n.jpg

Nhận định Công an TPHCM vs Hà Tĩnh

Sau 6 trận ra sân, Công an TPHCM giành 13 điểm, hiện đứng thứ 3 trên BXH. Thầy trò Lê Huỳnh Đức đang kém đội đầu bảng Ninh Bình 4 điểm nhưng còn một trận chưa đấu. Chạm trán Hà Tĩnh, Công an TPHCM không thể bỏ lỡ thời cơ giành thêm 3 điểm trọn vẹn.

Công an TPHCM dần định hình bộ khung cầu thủ và ý tưởng chơi dưới sự dẫn dắt của HLV Huỳnh Đức. Không còn là "kẻ ngổ ngáo" mới nổi, Công an TPHCM đang khẳng định vị thế của đội có thực lực cạnh tranh cho vị trí trong top 3. Đặc biệt, khi chơi trên sân nhà, đoàn quân của Huỳnh Đức đang sẵn sàng thách thức tất cả ở V.League.

Ở chiều ngược lại, Hà Tĩnh chưa tìm thấy sự ổn định ở V.League 2024/25. Với lực lượng hạn chế và khó khăn trong giai đoạn đầu chuyển giao vị trí HLV, Hà Tĩnh không có mục tiêu gì lớn hơn ngoài nỗ lực giành điểm ở từng trận. Bất chấp khó khăn, Hà Tĩnh vẫn có 8 điểm sau 6 trận, đứng thứ 7 và đây là thành tích không tệ.

Ưu tiên phòng ngự chắc chắn để giữ ít nhất một điểm, đó là chiến lược của Hà Tĩnh. 3 trận ra sân gần đây, thầy trò Nguyễn Công Mạnh hòa 2, thua một. Sự thực dụng của Hà Tĩnh thể hiện bằng việc họ thắng 2, hòa 2 và thua 2 sau 6 trận. Hai chiến thắng của tập thể này đều có tỷ số tối thiểu.

Phong độ, thành tích đối đầu Công An TPHCM vs Hà Tĩnh

Mùa này, Công An TPHCM chưa thua trên sân nhà. Tiến Linh và đồng đội đã thắng Hà Nội, đánh bại HAGL và hòa Nam Định. Đây là thành tích đủ thuyết phục, chứng minh khi Công An TPHCM có điểm tựa sân nhà, khả năng giành kết quả tốt của họ đang khá cao.

Công An TPHCM đang thăng hoa trên đôi chân của Tiến Linh. Trận gần nhất ra sân, thầy trò Huỳnh Đức bị SLNA dẫn trước sau 21 phút, song lội ngược dòng chiến thắng bằng 3 bàn trong hiệp 2. Tiến Linh ghi bàn ở phút 45, mở đầu cho màn lội ngược dòng ngoạn mục trên sân Vinh.

Thông tin lực lượng Công An TPHCM vs Hà Tĩnh

Hai đội có lực lượng tốt nhất cho trận này. Điểm nóng ở trận chiến trên sân Thống Nhất sẽ nằm ở tuyến giữa, nơi là Trọng Hoàng và Viktor Lê nắm giữ chìa khóa mở ra cơ hội cho đội khách.

Đội hình dự kiến:

Công An TPHCM: Patrick Lê Giang, Võ Huy Toàn, Gia Bảo, Nascimento, Việt Hoàng, Quốc Cường, Đức Phú, Raphael, Văn Toàn, Tiến Linh, Endrick.

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Helerson, Duy Thường, Công Thành, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Trọng Hoàng, Viktor Lê, Atshimene, Onoja.

Dự đoán tỷ số: Công An TPHCM 1-0 Hà Tĩnh.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Hương Ly
#Công an TPHCM #Hà Tĩnh #V.League #bóng đá Việt Nam #đấu trường quốc nội #tiến Linh #bảng xếp hạng #highlight vleague #bàn thắng vleague

Xem thêm

Cùng chuyên mục