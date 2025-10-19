Nhận định Getafe vs Real Madrid, 02h00 ngày 20/10: Thắng lợi trong tầm tay

TPO - Nhận định bóng đá Getafe vs Real Madrid, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Làm khách tại Coliseum Alfonso Perez, Real Madrid được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài mạch thắng để củng cố ngôi đầu và tạo đà hoàn hảo trước chuỗi trận đại chiến sắp tới.

Mbappe đang có phong độ rất cao.

Nhận định trước trận đấu Getafe vs Real Madrid

Getafe đang có khởi đầu không tồi ở La Liga 2025/26, khi giành 11 điểm sau 8 vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên, phong độ gần đây của Getafe đang có dấu hiệu chững lại. Sau chiến thắng 1-0 trước Real Oviedo giữa tháng 9, đội bóng ngoại ô Madrid chưa thắng thêm trận nào, chỉ mang về 2 điểm trong 4 vòng đấu gần nhất.

Trận hòa 1-1 với Levante trên sân nhà và thất bại 0-1 trước Osasuna trước kỳ nghỉ ĐTQG cho thấy hàng công của họ đang thiếu sự sắc bén. Trở lại sau loạt trận quốc tế, Getafe phải đối đầu thử thách cực đại mang tên Real Madrid. Dù được chơi trên sân nhà, đội bóng áo xanh gần như không có nhiều hy vọng giành điểm khi phải đối đầu với “ông lớn” thủ đô.

Bên kia chiến tuyến, Real Madrid đang cho thấy phong độ hủy diệt dưới thời Xabi Alonso. Với 21 điểm sau 8 trận, họ tạm dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn Barcelona 2 điểm. Sau trận thua bẽ bàng trước Atletico Madrid, Los Blancos lần lượt đánh bại Kairat và Villarreal đầy thuyết phục trước kỳ nghỉ lần lượt với các tỷ số 5-0 và 3-1. Thêm một chiến thắng nữa sẽ giúp Alonso cùng các học trò củng cố ngôi đầu, tạo đà tâm lý vững chắc cho hai trận đại chiến sắp tới với Juventus và Barcelona.

Dù Getafe thường chơi cực kỳ khó chịu khi được thi đấu trên sân nhà, nhưng trước một Real Madrid đang thăng hoa về phong độ và chiều sâu đội hình, khả năng tạo bất ngờ của họ là rất mong manh. Los Blancos đang hướng đến mục tiêu giành 3 điểm gọn gàng, vừa để duy trì mạch thắng, vừa để khẳng định rằng cuộc đua vô địch mùa này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Getafe vs Real Madrid

Thống kê cho thấy, trong 40 lần chạm trán trước đây, Getafe thua tới 30 trận và toàn thua trong 7 lần gần nhất. Lần cuối cùng họ có điểm trước Real Madrid đã là chuyện của nhiều năm về trước.

Sau 10 trận đấu ở mùa giải này, Real Madrid thắng tới 9 và chỉ nhận 1 thất bại.

Getafe đạt thành tích thắng 3, hòa 2, thua 3 tại La Liga.

Thông tin lực lượng Getafe vs Real Madrid

Getafe có đầy đủ lực lượng.

Real Madrid mất Dani Ceballos, Alexander-Arnold, Carvajal, Huijsen, Rudiger và Ferland Mendy do chấn thương.

Đội hình dự kiến Getafe vs Real Madrid

Getafe: Soria; Duarte, Abqar, Dakonam; Rico, Arambarri, Milla, Femenia; Martin; Mayoral, Liso,

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Vinicius Jr, Mbappe.

Dự đoán tỷ số Getafe 0-2 Real Madrid