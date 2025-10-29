Nhận định Wolves vs Chelsea, 02h45 ngày 30/10: Thổi bùng khí thế

TPO - Nhận định bóng đá Wolves vs Chelsea, vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh, lúc 02h45 ngày 30/10 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. The Blues của HLV Enzo Maresca hướng tới chiến thắng trên sân khách để lấy lại đà hưng phấn trước thềm derby London gặp Tottenham.

Nhận định trước trận đấu

Wolves đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn tại Premier League. Sau 9 vòng đấu, “Bầy sói” mới chỉ có 2 điểm và vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng. Thất bại 2-3 trước Burnley cuối tuần qua đẩy thầy trò HLV Vitor Pereira xuống đáy bảng xếp hạng, khiến áp lực ngày càng nặng nề.

Tuy nhiên, ở Cúp Liên đoàn, đấu trường từng hai lần giúp họ lên ngôi (1974 và 1980), Wolves lại cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác. Những chiến thắng trước West Ham và Everton không chỉ đưa đội bóng vùng Midlands tiến vào vòng 4, mà còn mang lại chút hy vọng trong bối cảnh khủng hoảng phong độ ở giải quốc nội.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cho thấy Wolves không hề e ngại Chelsea, khi thắng 3 trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Dẫu vậy, hai trận gần nhất tại Premier League lại nghiêng hẳn về phía “The Blues”, với chiến thắng 6-2 ngay tại Molineux hồi tháng 8/2024 và thắng lợi 3-1 tại Stamford Bridge đầu năm nay.

Ở chiều ngược lại, Chelsea của HLV Enzo Maresca vừa đứt mạch 4 trận thắng liên tiếp sau thất bại 1-2 trước Sunderland. Với 14 điểm sau 9 vòng đấu, đội bóng áo xanh đang xếp thứ 9 tại Premier League.

Đội bóng áo xanh mới thi đấu một trận ở Cúp Liên đoàn mùa này, khi vượt qua Lincoln City 2-1 ở vòng 3. Sau trận gặp Wolves, họ sẽ có trận derby quan trọng với Tottenham vào cuối tuần.

Cúp Liên đoàn, nơi Chelsea từng 5 lần đăng quang (gần nhất là năm 2015), được xem như cơ hội để Maresca thử nghiệm đội hình và tìm lại sự hưng phấn trước cuộc đối đầu với Tottenham.

Thông tin lực lượng

Wolves không có sự phục vụ của tiền đạo trẻ Leon Chiwome vẫn vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Về phía Chelsea, đội khách vắng Mykhaylo Mudryk vì án treo giò, trong khi Levi Colwill, Dario Essugo, Liam Delap, Cole Palmer và Benoit Badiashile vắng do chấn thương.

Đội hình dự kiến Wolves: Johnstone; Hoever, S. Bueno, Krejci, H. Bueno; Munetsi, Gomes, Andre; Arias, Larsen, Hwang Chelsea: Jorgensen; Gusto, Fofana, Chalobah, Hato; Lavia, Santos; Gittens, Estevao, Garnacho; George

Dự đoán tỷ số: Wolves 1-2 Chelsea