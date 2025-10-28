Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Messi không chắc sẽ có mặt ở World Cup 2026

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mặc dù nói rằng xuất hiện ở World Cup luôn là một giấc mơ, và thật tuyệt vời khi có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch, nhưng Lionel Messi vẫn chưa quyết định có tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2026.

81zxzdp9zyl.jpg

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với NBC News, Lionel Messi một lần nữa nhấn mạnh, vô địch World Cup là giấc mơ của cả cuộc đời.

"Tôi tin rằng không chỉ cá nhân tôi, đó còn là giấc mơ của mọi cầu thủ. Hỏi bất kỳ ai về giấc mơ lớn nhất, tất cả sẽ nói đó là trở thành nhà vô địch thế giới", siêu sao người Argentina nói, "Trước năm 2022, chức vô địch World Cup là danh hiệu duy nhất tôi còn thiếu. Tôi may mắn có được mọi thứ, cả phương diện cá nhân cũng như tập thể khi còn chơi cho Barca. Vì vậy, tôi đã hạnh phúc không tả xiết khi đăng quang cùng Argentina. Chức vô địch World Cup cũng tiếp thêm cho tôi một nguồn năng lượng phi thường".

Vì lẽ đó, Messi khẳng định "rất háo hức với kỳ World Cup sắp tới. Anh nói, "việc bảo vệ chức vô địch là một trải nghiệm tuyệt vời", nhất là khi anh "luôn khao khát được cống hiến cho ĐTQG Argentina và tranh tài ở những giải đấu lớn nhất".

Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Argentina là đội đầu tiên giành vé. Khi chiến dịch khép lại, Albiceleste cán đích ở vị trí nhất bảng với 38 điểm, hơn phần còn lại tới 9 điểm và Brazil 10 điểm. Messi cũng là Vua phá lưới của vòng loại với 8 bàn, đồng thời hơn ít nhất gấp đôi các đồng đội khác.

"Được tham dự World Cup là một điều đặc biệt, tôi luôn muốn có mặt tại đó", cầu thủ 38 tuổi chia sẻ, "Tuy nhiên tôi muốn thi đấu tại World Cup với thể trạng tốt nhất và có những đóng góp quan trọng cho Argentina. Chính vì vậy, tôi sẽ đánh giá từng ngày khi bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải mới với Inter Miami, sau đó xem liệu bản thân có thực sự đạt 100% phong độ, có thể mang đến lợi ích cho đội tuyển hay không, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng".

Hiện Inter Miami của Messi đang bước vào vòng Playoffs tranh Cúp MLS 2025. Siêu sao người Argentina đặt mục tiêu mang về chiếc Cúp MLS đầu tiên trong lịch sử CLB, đồng thời tri ân Sergio Busquets và Jordi Alba, những đồng đội thân thiết sẽ chia tay vào cuối mùa giải. Khi vòng Playoffs khép lại, Messi sẽ có một kỳ nghỉ ngắn, sau đó bước vào giai đoạn tiền mùa giải. Như anh nói, việc có dự World Cup 2026 hay không sẽ được quyết định ở thời gian này.

Thanh Hải
#Lionel Messi gia hạn đến năm 2028 #Lionel Messi #bàn thắng Lionel Messi #tương lai Lionel Messi #Lionel Messi World Cup 2026 #Lionel Messi Argentina

Xem thêm

Cùng chuyên mục