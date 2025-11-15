Nhận định bóng đá Georgia vs Tây Ban Nha, 00h00 ngày 16/11:

Nhận định trước trận đấu Georgia vs Tây Ban Nha
Tây Ban Nha và Georgia mang hai bộ mặt trái ngược nhau trước cuộc chạm trán giữa đôi bên.
Tây Ban Nha đang trải qua chuỗi kỷ lục 29 trận bất bại, gồm 4 chiến thắng ở bảng E để độc chiếm ngôi đầu với 12 điểm. Hàng công Tây Ban Nha ghi 15 bàn, thủ chưa để thủng lưới bàn nào. Sáu trận gần nhất, họ ghi 22 bàn, trung bình 3.67 bàn/trận. Các con số này phần nào cho thấy sự toàn diện của Tây Ban Nha trong cả công và thủ.
Đây có lẽ cũng là lý do dù đang xảy ra xung đột với Barcelona do trường hợp vắng mặt của Lamine Yamal, HLV Luis de la Fuente vẫn đầy tự tin Tây Ban Nha sẽ giành trọn 3 điểm trước Georgia.
Đội chủ nhà ngược lại, thua 3 trong 4 trận tại bảng E và chỉ thắng 1 trận duy nhất trước Bulgaria. Georgia đã hết cơ hội giành vé dự World Cup nên trận đấu với Tây Ban Nha chỉ còn mang tính thủ tục. Sân nhà trong không đem lại nhiều lợi thế cho thầy trò HLV Willy Sagnol.
Lực lượng, thành tích đối đầu
Trong 5 trận gần nhất, Georgia thua 3, thắng 1 và hoà 1. Trong khi đó, Tây Ban Nha thắng 4/5 trận và chỉ hoà trận duy nhất 2-2 với Bồ Đào Nha. Năm lần gặp nhau giữa đôi bên, cán cân nghiêng hoàn toàn về phía Tây Ban Nha với 5 chiến thắng.
Về lực lượng, Tây Ban Nha vắng Lamine Yamal nhưng đầy đủ quân số mạnh nhất còn lại. Georgia không có sự phục vụ của hậu vệ Otar Kakabadze, tiền vệ Giorgi Chakvetadze và tiền đạo Georges Mikautadze vì lý do chấn thương.
Đội hình dự kiến Georgia vs Tây Ban Nha
Georgia : Mamardashvili; Kashia, Lochoshvili, Goglichidze; Tsitaishvili, Kochorashvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Gocholeishvili; Kvaratskhelia, Zivzivadze
Tây Ban Nha : Simon; Porro, Huijsen, Cubarsi, Cucurella; Merino, Ruiz, Zubimendi; Torres, Oyarzabal, Lopez
Dự đoán tỷ số: Georgia 0-3 Tây Ban Nha