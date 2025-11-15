Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận định bóng đá Georgia vs Tây Ban Nha, 00h00 ngày 16/11:

Vĩnh Xuân
TPO - Nhận định bóng đá trận Georgia vs Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 00h00 ngày 16/11 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Tây Ban Nha được dự báo sẽ đánh bại Georgia hướng đến tấm vé sớm dự VCK World Cup.

anh-chup-man-hinh-2025-11-15-luc-094103.png
Tây Ban Nha sở hữu sức mạnh vượt trội so với Georgia

Nhận định trước trận đấu Georgia vs Tây Ban Nha

Tây Ban Nha và Georgia mang hai bộ mặt trái ngược nhau trước cuộc chạm trán giữa đôi bên.

Tây Ban Nha đang trải qua chuỗi kỷ lục 29 trận bất bại, gồm 4 chiến thắng ở bảng E để độc chiếm ngôi đầu với 12 điểm. Hàng công Tây Ban Nha ghi 15 bàn, thủ chưa để thủng lưới bàn nào. Sáu trận gần nhất, họ ghi 22 bàn, trung bình 3.67 bàn/trận. Các con số này phần nào cho thấy sự toàn diện của Tây Ban Nha trong cả công và thủ.

Đây có lẽ cũng là lý do dù đang xảy ra xung đột với Barcelona do trường hợp vắng mặt của Lamine Yamal, HLV Luis de la Fuente vẫn đầy tự tin Tây Ban Nha sẽ giành trọn 3 điểm trước Georgia.

anh-chup-man-hinh-2025-11-15-luc-094356.png
Georgia thua cả 5 trận trong 5 lần gặp Tây Ban Nha

Đội chủ nhà ngược lại, thua 3 trong 4 trận tại bảng E và chỉ thắng 1 trận duy nhất trước Bulgaria. Georgia đã hết cơ hội giành vé dự World Cup nên trận đấu với Tây Ban Nha chỉ còn mang tính thủ tục. Sân nhà trong không đem lại nhiều lợi thế cho thầy trò HLV Willy Sagnol.

Lực lượng, thành tích đối đầu

Trong 5 trận gần nhất, Georgia thua 3, thắng 1 và hoà 1. Trong khi đó, Tây Ban Nha thắng 4/5 trận và chỉ hoà trận duy nhất 2-2 với Bồ Đào Nha. Năm lần gặp nhau giữa đôi bên, cán cân nghiêng hoàn toàn về phía Tây Ban Nha với 5 chiến thắng.

Về lực lượng, Tây Ban Nha vắng Lamine Yamal nhưng đầy đủ quân số mạnh nhất còn lại. Georgia không có sự phục vụ của hậu vệ Otar Kakabadze, tiền vệ Giorgi Chakvetadze và tiền đạo Georges Mikautadze vì lý do chấn thương.

Đội hình dự kiến Georgia vs Tây Ban Nha

Georgia : Mamardashvili; Kashia, Lochoshvili, Goglichidze; Tsitaishvili, Kochorashvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Gocholeishvili; Kvaratskhelia, Zivzivadze

Tây Ban Nha : Simon; Porro, Huijsen, Cubarsi, Cucurella; Merino, Ruiz, Zubimendi; Torres, Oyarzabal, Lopez

Dự đoán tỷ số: Georgia 0-3 Tây Ban Nha

Vĩnh Xuân
#Phân tích trận đấu Georgia vs Tây Ban Nha #Chuỗi bất bại của Tây Ban Nha #Lực lượng và thành tích đối đầu #Tình hình lực lượng đội tuyển #Dự đoán kết quả trận đấu

