Khởi động mùa giải Tiền Phong Golf Championship đặc biệt, tiếp sức cho Tài năng trẻ Việt Nam

TPO - Khai mạc đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên, Tiền Phong Golf Championship 2025 mang đến không khí trang trọng và giàu cảm hứng tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Qũy Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức, khẳng định giải đấu tiếp tục lan tỏa tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của golf trẻ Việt Nam.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Qũy Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam.

Ngày 15/11, Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam chính thức khởi tranh tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club, đúng vào dịp đặc biệt: Tròn 72 năm Ngày báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2025).

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh: “Hơn bảy thập kỷ qua, Tiền Phong không chỉ là tờ báo của tuổi trẻ, mà còn là người bạn đồng hành, khơi dậy khát vọng vươn lên của bao thế hệ người Việt Nam. Hôm nay, tinh thần ấy tiếp tục được nối dài trên một sân chơi khác - sân chơi của ý chí, bản lĩnh và tinh thần cống hiến".

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, golf không chỉ là môn thể thao đỉnh cao, mà còn là nơi chứng kiến hành trình bền bỉ, cầu tiến và tinh thần fair play của các golfer. “Chính những nguồn năng lượng tích cực ấy đã trở thành động lực để Giải Tiền Phong Golf Championship ngày càng phát triển và bền vững qua từng mùa giải”, Trưởng Ban tổ chức giải chia sẻ.

Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam tri ân các đơn vị đồng hành.

Sự hiện diện của gần 140 golfer trên sân hôm nay không chỉ minh chứng sức hấp dẫn của giải đấu, mà còn là biểu tượng của tinh thần vươn lên, sự kết nối và sẻ chia vì Tài năng trẻ Việt Nam.

“Kể từ mùa giải đầu tiên đến nay, chúng tôi tin rằng Tiền Phong Golf Championship 2025 sẽ mang đến một mùa giải giàu cảm xúc, chuyên nghiệp, sôi động và quan trọng hơn hết, thắp lên nhiều niềm tin, nhiều khát vọng mới cho thế hệ trẻ Việt Nam”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Ngay sau lễ khai mạc, gần 140 golfer đã bước vào hành trình chinh phục Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club. Với sự xuất hiện của nhiều golfer tài năng, giải đấu năm nay hứa hẹn những màn tranh tài kịch tính, những cú đánh đẹp mắt, tiếp nối truyền thống đã tạo nên dấu ấn riêng cho Tiền Phong Golf Championship.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc Tiền Phong Golf Championship 2025: