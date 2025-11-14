Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club ở trạng thái sẵn sàng cao nhất cho Tiền Phong Golf Championship 2025

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hiếu Duy - Trọng Tài - Công Hướng - Trọng Đạt
TPO - Chỉ một ngày trước khi giải khởi tranh, Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club (Ninh Bình) đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, từ mặt sân đạt tiêu chuẩn quốc tế đến hệ thống hậu cần, an ninh, kỹ thuật. Với gần 140 golfer đăng ký, trong đó có nhiều tài năng trẻ nổi bật, giải đấu năm nay hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn và trải nghiệm đáng nhớ cho golfer lẫn khán giả.

1-412.jpg

Ngày 14/11, một ngày trước khi Tiền Phong Golf Championship 2025 khởi tranh, đoàn công tác của báo Tiền Phong đã có buổi làm việc với Ban quản lý Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club (Ninh Bình) để rà soát các hạng mục chuẩn bị cuối cùng.

Buổi làm việc có sự tham dự của ông Aaron Johnston - Giám đốc điều hành các sân golf miền Bắc (BRG Golf), ông Nguyễn Xuân Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện báo Tiền Phong, cùng đại diện các phòng ban chức năng.

Ông Nguyễn Xuân Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại, giải đã thu hút gần 140 golfer đăng ký, trong đó có bốn flight dành cho bảng Tài năng trẻ với sự góp mặt của nhiều gương mặt tiêu biểu như: Nguyễn Viết Gia Hân, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Đức Sơn và Nguyễn Bảo Phát.

“Đây là giải đấu vì Tài năng trẻ Việt Nam. Sự quy tụ của các golfer trẻ hàng đầu một lần nữa khẳng định sức hút, uy tín và chất lượng chuyên môn của giải", ông Nam nhấn mạnh. Năm nay, giải còn có sự góp mặt của các khách mời nổi bật như Hoa hậu Jennifer Phạm, Á hậu Phương Nga và Người đẹp Thanh Tú, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, lan tỏa mạnh mẽ.

6.jpg﻿
﻿4.jpg﻿
9.jpg

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, ông Aaron Johnston khẳng định: “Toàn bộ khu phức hợp Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club đã hoàn tất mọi hạng mục quan trọng và sẵn sàng chào đón giải đấu. Chúng tôi triển khai chế độ bảo dưỡng đặc biệt suốt nhiều tuần qua, nhằm mang đến một sân đấu tiêu chuẩn quốc tế, vừa đẹp về cảnh quan, vừa đủ độ khó để các tài năng trẻ khẳng định kỹ năng".

Theo đó, mặt sân được chăm sóc theo tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng giống cỏ cao cấp phù hợp khí hậu Ninh Bình, đảm bảo độ đàn hồi, mịn và tốc độ bóng đạt chuẩn thi đấu. Hệ thống tưới tiêu tự động công nghệ cao hoạt động liên tục, kết hợp quy trình bón phân, cắt cỏ và kiểm tra hàng ngày bởi đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Các khu vực trọng yếu như green, fairway, tee-box và bunker được giám sát đặc biệt để đảm bảo chất lượng đồng đều và ổn định.

2.jpg
10.jpg
11.jpg

Trước giải một ngày, không khí khẩn trương nhưng đầy chuyên nghiệp bao phủ toàn bộ sân, từ khâu đón tiếp, an ninh, hậu cần đến truyền thông quảng bá. Hệ thống băng rôn, pano và áp phích mang nhận diện giải đã được lắp đặt đồng bộ, với tông màu đỏ chủ đạo nổi bật nhưng vẫn hài hòa với cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của Legend Valley, góp phần tạo nên không gian chuyên nghiệp và sinh động.

Ông Nguyễn Xuân Nam bày tỏ sự ấn tượng: “Từng chi tiết từ mặt sân, green, fairway đến hệ thống hậu cần, an ninh đều được chuẩn bị rất bài bản và chuyên nghiệp. Tôi tin rằng golfer và khán giả sẽ có trải nghiệm tuyệt vời ngay từ khi bước chân vào Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club".

1.jpg
1-6848.jpg
7.jpg
8.jpg

Trong ngày 14/11, nhiều golfer trẻ đã tranh thủ làm quen sân, nổi bật là tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trọng Hoàng, người sẽ đại diện Việt Nam tại SEA Games 33. Trọng Hoàng xem giải như một màn “thử lửa” quan trọng trước giải đấu quan trọng tại Thái Lan vào cuối năm.

Với sự chuẩn bị công phu và chuyên nghiệp, Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club sẵn sàng trở thành điểm hẹn lớn của cộng đồng golf Việt Nam. Tiền Phong Golf Championship 2025 hứa hẹn sẽ là mùa giải đáng nhớ, nơi tài năng, tinh thần thể thao và vẻ đẹp của sân golf hội tụ, tạo nên một sự kiện đặc biệt cho làng golf trong nước.

Hiếu Duy - Trọng Tài - Công Hướng - Trọng Đạt
