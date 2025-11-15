Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nguyễn Bảo Châu bảo vệ danh hiệu Tiền Phong Golf Championship: Hồi hộp, háo hức và sẵn sàng cho thử thách mới

Trọng Đạt
TPO - Trở lại Tiền Phong Golf Championship 2025, Bảo Châu chia sẻ những cảm xúc đặc biệt khi phải bảo vệ danh hiệu, đồng thời nhấn mạnh sự tập trung, kinh nghiệm và đam mê sẽ là chìa khóa để chinh phục Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club (Ninh Bình).

2-9732.jpg

Năm ngoái, Bảo Châu lần đầu tiên đăng quang Tiền Phong Golf Championship 2024. Cảm xúc của em khi trở lại sân chơi này sau một năm như thế nào?

Khi được thi đấu ở một giải vừa có ý nghĩa thể thao, vừa mang giá trị cộng đồng như Tiền Phong Golf Championship, em thật sự rất tự hào. Trở lại mùa giải năm nay, cảm xúc vẫn đặc biệt như lần đầu: hồi hộp, háo hức, nhưng áp lực cũng lớn hơn, bởi em phải bảo vệ danh hiệu đã giành được. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của em, nên mỗi khoảnh khắc trên sân đều mang một ý nghĩa rất riêng và quan trọng

Sau một năm kể từ danh hiệu Tiền Phong Golf Championship 2024, em thấy bản thân mình thay đổi ra sao?

Chức vô địch năm ngoái đã mở ra cho em cơ hội tham dự những giải đấu lớn và gặt hái nhiều thành tích đáng nhớ, trong đó có giải nhì bảng C tại Pacific Cup International Junior Golf Championship 2024 ở Đài Loan (Trung Quốc), cũng là danh hiệu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của em.

Hiện tại, em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Tư duy chiến thuật trong thi đấu được cải thiện, kỹ thuật trên sân ngày càng hoàn thiện, và quan trọng nhất là kinh nghiệm cùng tâm lý vững vàng giúp em sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước.

1-870.jpg

Năm nay, giải lần đầu được tổ chức tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club (Ninh Bình). Em đánh giá như thế nào về sân đấu này?

Trước giải, em đã dành cả một buổi tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club để làm quen địa hình. Đây là một sân đấu tuyệt đẹp nhưng cũng đầy thách thức, với các hồ nước, bunker sâu và những đoạn fairway uốn lượn phức tạp. Em tin rằng bất cứ golfer nào cũng phải duy trì sự tập trung cao độ để chinh phục được sân đấu này.

Em kỳ vọng điều gì ở màn trình diễn của mình tại Tiền Phong Golf Championship 2025?

Hiện tại, phong độ của em chưa đạt đến mức tốt nhất, nhưng trong thời gian qua, em đã tập luyện một cách nghiêm túc và chăm chỉ. Em đã làm việc cùng huấn luyện viên để hoàn thiện kỹ thuật và rèn luyện tâm lý, chuẩn bị cho giải đấu lần này.

Với phong độ hiện tại, em không đặt quá nhiều kỳ vọng vào thành tích, nhưng chắc chắn sẽ nỗ lực thi đấu hết khả năng, cố gắng thể hiện phiên bản tốt nhất của mình để bảo vệ danh hiệu đã giành được.

Cảm ơn Bảo Châu!

Trọng Đạt
