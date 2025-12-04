Xuân Son lập hat-trick giúp Thép Xanh Nam Định thắng trận thứ hai ở ASEAN Club Championship

TPO - Trong chuyến làm khách dự báo nhiều khó khăn ở ASEAN Club Championship 2025/26, nhờ vào đẳng cấp của Nguyễn Xuân Son, Thép Xanh Nam Định đã đánh bại Shan Utd 3-0 ngay trên sân khách.

Gần như không còn cơ hội đi tiếp tại AFC Champions League Two, cũng đang thất thế ở LPBank V.League 2025/26, ASEAN Club Championship 2025/26 trở thành cứu cánh cho Thép Xanh Nam Định.

Có lẽ vì vậy, Thép Xanh Nam Định đã chọn cách tiếp cận thận trọng trong chuyến làm khách trên sân của Shan Utd (Myanmar). Họ cũng gặp không ít khó khăn trước lối đá áp sát quyết liệt bên phía chủ nhà, để đến tận phút 19 mới tạo ra cơ hội rõ nét đầu tiên. Không ai khác, người ghi dấu ấn chính là Nguyễn Xuân Son vừa mới trở lại sau chấn thương dài ngày.

Cuối hiệp một, tưởng rằng hai đội sẽ rời sân với tỷ số hòa thì bất ngờ Thép Xanh Nam Định kiếm được quả phạt đền khi Văn Vĩ bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tương tự trận tái xuất trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Xuân Son bước lên và không mắc bất cứ sai lầm nào, giúp đội nhà vượt lên.

Với bàn dẫn trước, đội bóng thành Nam chơi thoải mái hơn và Xuân Son cũng tiếp tục phong độ thăng hoa. Ở các phút 52 và 81, tiền đạo gốc Brazil ghi liền hai bàn thắng để hoàn tất cú hat-trick, một là pha đệm bóng cận thành và một là cú xoay người dứt điểm quyết đoán.

Kết quả này khiến Thép Xanh Nam Định có 6 điểm sau 3 trận, cùng chia sẻ ngôi đầu với Johor Darul Ta'zim của Malaysia. Bên cạnh đó, việc Xuân Son lấy lại phong độ đỉnh cao mang tới động lực lớn để họ xoay chuyển vận mệnh ở phần còn lại của mùa giải. Với người hâm mộ bóng đá VIệt Nam, đây là tin không thể vui hơn khi đội tuyển đang hướng tới trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia vào tháng 3 năm sau.