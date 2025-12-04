Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Xuân Son lập hat-trick giúp Thép Xanh Nam Định thắng trận thứ hai ở ASEAN Club Championship

Thanh Hải Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong chuyến làm khách dự báo nhiều khó khăn ở ASEAN Club Championship 2025/26, nhờ vào đẳng cấp của Nguyễn Xuân Son, Thép Xanh Nam Định đã đánh bại Shan Utd 3-0 ngay trên sân khách.

z7292760328206-cdd0d77c57e68f37fe4548fc206269d1.jpg

Gần như không còn cơ hội đi tiếp tại AFC Champions League Two, cũng đang thất thế ở LPBank V.League 2025/26, ASEAN Club Championship 2025/26 trở thành cứu cánh cho Thép Xanh Nam Định.

Có lẽ vì vậy, Thép Xanh Nam Định đã chọn cách tiếp cận thận trọng trong chuyến làm khách trên sân của Shan Utd (Myanmar). Họ cũng gặp không ít khó khăn trước lối đá áp sát quyết liệt bên phía chủ nhà, để đến tận phút 19 mới tạo ra cơ hội rõ nét đầu tiên. Không ai khác, người ghi dấu ấn chính là Nguyễn Xuân Son vừa mới trở lại sau chấn thương dài ngày.

Cuối hiệp một, tưởng rằng hai đội sẽ rời sân với tỷ số hòa thì bất ngờ Thép Xanh Nam Định kiếm được quả phạt đền khi Văn Vĩ bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tương tự trận tái xuất trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Xuân Son bước lên và không mắc bất cứ sai lầm nào, giúp đội nhà vượt lên.

Với bàn dẫn trước, đội bóng thành Nam chơi thoải mái hơn và Xuân Son cũng tiếp tục phong độ thăng hoa. Ở các phút 52 và 81, tiền đạo gốc Brazil ghi liền hai bàn thắng để hoàn tất cú hat-trick, một là pha đệm bóng cận thành và một là cú xoay người dứt điểm quyết đoán.

Kết quả này khiến Thép Xanh Nam Định có 6 điểm sau 3 trận, cùng chia sẻ ngôi đầu với Johor Darul Ta'zim của Malaysia. Bên cạnh đó, việc Xuân Son lấy lại phong độ đỉnh cao mang tới động lực lớn để họ xoay chuyển vận mệnh ở phần còn lại của mùa giải. Với người hâm mộ bóng đá VIệt Nam, đây là tin không thể vui hơn khi đội tuyển đang hướng tới trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia vào tháng 3 năm sau.

Thanh Hải Thanh Hải
#Thép Xanh Nam Định #tường thuật Shan Utd vs Thép Xanh Nam Định #kết quả Shan Utd vs Thép Xanh Nam Định #Shan Utd 0-3 Thép Xanh Nam Định #bàn thắng Nguyễn Xuân Son #Nguyễn Xuân Son hat-trick

Xem thêm

Cùng chuyên mục