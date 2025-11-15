Hai anh em Za Vinh và Khánh Linh sẵn sàng chinh phục Tiền Phong Golf Championship 2025

TPO - Tiền Phong Golf Championship 2025 ghi dấu một hình ảnh đẹp: Hai anh em Nguyễn Quang Za Vinh và Nguyễn Khánh Linh cùng nhau bước vào hành trình chinh phục giải đấu đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập cảm hứng tại Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club.

Hai anh em Za Vinh và Khánh Linh đã sẵn sàng cho Tiền Phong Golf Championship 2025.

Trong cộng đồng golf trẻ, hình ảnh hai anh em song hành tại các giải đấu đã trở nên quen thuộc. Za Vinh - người anh điềm tĩnh, bản lĩnh - mang phong thái của một golfer trẻ chuyên nghiệp. Trái ngược, Khánh Linh - cô em giàu năng lượng - luôn thu hút ánh nhìn bằng tinh thần thi đấu bùng nổ, quyết đoán và nụ cười đầy tự tin. Hai cá tính khác biệt, nhưng lại hòa vào nhau bằng một đam mê chung: golf.

Cả Za Vinh và Khánh Linh đều đến với golf từ rất sớm, dưới sự đồng hành bền bỉ của gia đình. “Chúng em lớn lên cùng golf, từ những buổi chiều ở sân tập cho đến những vòng đấu đầu tiên ở các giải trẻ”, Za Vinh chia sẻ trước giờ ra sân, ánh mắt không giấu được sự háo hức.

Với Khánh Linh, Tiền Phong Golf Championship không chỉ là một giải đấu mà còn là một cột mốc để học hỏi, khám phá và hoàn thiện bản thân. “Em muốn chơi hết mình, vừa để học hỏi, vừa để hiểu rõ hơn mình có thể tiến xa tới đâu”, Linh nói với nụ cười tươi.

Bộ Cúp đặc biệt của Tiền Phong Golf

Championship 2025.

Ngay khi đặt chân tới Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club, cả hai anh em đều bị chinh phục bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của sân đấu. Những fairway uốn lượn ôm trọn địa hình núi đá vôi, green nhanh và hệ thống bẫy nước, bẫy cát dày đặc tạo nên những thử thách không dễ vượt qua.

“Đây là sân đấu thực sự thách thức", Za Vinh nhận xét. “Nhưng chính điều đó khiến trận đấu trở nên thú vị. Em cảm nhận được sự bình yên của thiên nhiên Ninh Bình, nhưng cũng thấy rõ từng thách thức mà sân đặt ra cho mỗi golfer".

Khánh Linh thì hào hứng với trải nghiệm “chơi golf giữa thiên nhiên”: "Nhìn những dãy đá vôi bao quanh fairway, em nghĩ mình đang chơi ở một trong những sân đẹp nhất Việt Nam. Mỗi hố golf đều có "cá tính" riêng, buộc mình phải tập trung tối đa".

Tại Tiền Phong Golf Championship 2025, mục tiêu của hai anh em là chơi hêt smình để đạt kết quả tốt nhất. Quan trọng hơn, điều họ hướng tới là phong thái thi đấu chuyên nghiệp, tinh thần fair-play và khát khao lan tỏa tình yêu golf, cũng như giá trị cộng đồng mà giải đấu mang lại.

Một số hình ảnh golfer trước thềm Giải Tiền Phong Golf Championship 2025 - Vì Tài năng trẻ Việt Nam: