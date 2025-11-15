Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Lào, sẵn sàng cho mục tiêu chiến thắng

TPO - Ngày 15/11, đội tuyển Việt Nam đã đặt chân tới Vientiane (Lào), bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho trận lượt về gặp đội tuyển Lào trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2027 ngày 19/11 tới.

Sáng ngày 15/11, sau khoảng 1 tiếng bay, tuyển Việt Nam đặt chân tới sân bay quốc tế Wattay tại thủ đô Vientiane (Lào). Sau khi di chuyển về khách sạn và ổn định chỗ ở, các cầu thủ được nghỉ ngơi hoàn toàn trong buổi chiều nhằm hồi phục sự hồi phục hoàn toàn về thể trạng.

Trước đó một ngày, lãnh đội Đoàn Anh Tuấn đã sang Lào để tiền trạm, làm việc với LĐBĐ Lào nhằm thống nhất lịch hoạt động, công tác hậu cần và các điều kiện phục vụ đội tuyển trong thời gian lưu trú, tập luyện và thi đấu tại Vientiane. ĐT Việt Nam sang Lào có 23 cầu thủ, với Đỗ Duy Mạnh đeo băng thủ quân.

Những ngày qua ĐT Việt Nam đã tập luyện tích cực tại sân vận động Việt Trì, vừa trau dồi thể lực vừa tập các bài chiến thuật, đặc biệt khi Nguyễn Xuân Son trở lại, mang đến nhiều thay đổi cho hàng công. Dù mới trở lại sau 11 tháng chấn thương nhưng Xuân Son hòa nhập và bắt nhịp rất nhanh, cho thấy sự mạnh mẽ với các tình huống bứt tốc hay sút bóng. Không loại trừ khả năng anh sẽ được ra sân ở trận gặp Lào.

Ở trận lượt đi trên sân Bình Dương hồi tháng 3/2025, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã giành chiến thắng 5-0 trước tuyển Lào với các pha lập công của Ngọc Quang, Hai Long, Quang Hải và cú đúp của Văn Vĩ. Toàn đội đang giữ quyết tâm cao, hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì cơ hội cạnh tranh trong cuộc đua giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên vào chiều mai (16/11), khởi động chuỗi 3 ngày chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận đấu chính thức. Trận đấu giữa đội tuyển Lào và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 19/11 trên sân New Laos National Stadium.

Các hình ảnh của ĐT Việt Nam tại Lào: