Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Lào, sẵn sàng cho mục tiêu chiến thắng

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 15/11, đội tuyển Việt Nam đã đặt chân tới Vientiane (Lào), bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho trận lượt về gặp đội tuyển Lào trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2027 ngày 19/11 tới.

z7226284778709-82d3d196e43d36592.jpg

Sáng ngày 15/11, sau khoảng 1 tiếng bay, tuyển Việt Nam đặt chân tới sân bay quốc tế Wattay tại thủ đô Vientiane (Lào). Sau khi di chuyển về khách sạn và ổn định chỗ ở, các cầu thủ được nghỉ ngơi hoàn toàn trong buổi chiều nhằm hồi phục sự hồi phục hoàn toàn về thể trạng.

Trước đó một ngày, lãnh đội Đoàn Anh Tuấn đã sang Lào để tiền trạm, làm việc với LĐBĐ Lào nhằm thống nhất lịch hoạt động, công tác hậu cần và các điều kiện phục vụ đội tuyển trong thời gian lưu trú, tập luyện và thi đấu tại Vientiane. ĐT Việt Nam sang Lào có 23 cầu thủ, với Đỗ Duy Mạnh đeo băng thủ quân.

Những ngày qua ĐT Việt Nam đã tập luyện tích cực tại sân vận động Việt Trì, vừa trau dồi thể lực vừa tập các bài chiến thuật, đặc biệt khi Nguyễn Xuân Son trở lại, mang đến nhiều thay đổi cho hàng công. Dù mới trở lại sau 11 tháng chấn thương nhưng Xuân Son hòa nhập và bắt nhịp rất nhanh, cho thấy sự mạnh mẽ với các tình huống bứt tốc hay sút bóng. Không loại trừ khả năng anh sẽ được ra sân ở trận gặp Lào.

Ở trận lượt đi trên sân Bình Dương hồi tháng 3/2025, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã giành chiến thắng 5-0 trước tuyển Lào với các pha lập công của Ngọc Quang, Hai Long, Quang Hải và cú đúp của Văn Vĩ. Toàn đội đang giữ quyết tâm cao, hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì cơ hội cạnh tranh trong cuộc đua giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên vào chiều mai (16/11), khởi động chuỗi 3 ngày chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận đấu chính thức. Trận đấu giữa đội tuyển Lào và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 19/11 trên sân New Laos National Stadium.

Các hình ảnh của ĐT Việt Nam tại Lào:

z7226284811182-ac32bc07f32c6ba2f.jpg
z7226284711114-319fbb795894db2d2.jpg
z7226310409330-4a42dd60c14257046.jpg
z7226284663205-dcd4d9c3bcae8f8d4.jpg
Thanh Hải
#Đội tuyển Việt Nam #Đội tuyển Việt Nam gặp Lào #đội tuyển Việt Nam triệu tập #Nguyễn Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam #lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam #giá vé Lào vs Việt Nam #Lào vs Việt Nam #đội hình Lào vs Việt Nam #lịch thi đấu Lào vs Việt Nam #thống kê Lào vs Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục