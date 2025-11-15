Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Những bước chân âm thầm, tiếp sức cho tài năng trẻ bay xa tại Tiền Phong Golf Championship 2025

Trọng Đạt - Đức Nguyễn
TPO - Trên những fairway trải dài của Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club (Ninh Bình), nơi các tài năng trẻ đang thi đấu hết mình tại Tiền Phong Golf Championship 2025, có một hình ảnh lặng lẽ nhưng đầy cảm xúc: Những bậc cha mẹ dõi theo từng cú đánh của con suốt 18 hố đấu.

1-8328.jpg
Anh Nguyễn Phát Minh (bố Nguyễn Trọng Hoàng) đồng hành cùng con trai ở hầu hết giải đấu.

Các bậc phụ huynh không xuất hiện ở vị trí thuận lợi nhất để theo dõi, không ồn ào hay náo nhiệt, nhưng sự kiên nhẫn, trầm tĩnh và ánh mắt dõi theo xen lẫn tự hào của họ là nguồn động viên bền bỉ nhất dành cho các golfer trẻ.

Khi một golfer trẻ bước ra tee box, phía sau em luôn có bóng dáng quen thuộc của người cha hoặc người mẹ bước chậm từng nhịp. Có người lặng lẽ quan sát, có người nhắc nhở nhỏ nhẹ trước từng cú đánh.

Trên Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club hôm nay, không khó để bắt gặp cảnh một phụ huynh siết chặt tay mỗi khi con chuẩn bị putt, hay "nín thở" theo dõi khi con đối mặt bunker thử thách.

2-5214.jpg
6-1638.jpg
Anh Nguyễn Viết Thành (bố Nguyễn Viết Gia Hân) và anh Nguyễn Bảo Toàn (bố Nguyễn Bảo Châu) trò chuyện khi đồng hành cùng hai cô con gái thi đấu cùng nhóm.

Với nhiều gia đình, hành trình tới các giải đấu bắt đầu từ những chuyến xe dài, những buổi tập sớm lúc trời còn mờ sương, hay những tối muộn trở về sau khi con vừa hoàn thành vòng swing cuối. Tiền Phong Golf Championship vì thế không chỉ là sân chơi tranh tài, mà còn là khoảng thời gian để cha mẹ chứng kiến sự trưởng thành của con mình từ kỹ thuật, bản lĩnh cho tới tinh thần thể thao.

“Chúng tôi đi theo con đơn giản vì muốn con cảm thấy mình không đơn độc", ông Nguyễn Bảo Toàn, bố nhà vô địch 2024 Nguyễn Bảo Châu chia sẻ. "Nhiều cha mẹ đôi khi còn căng thẳng hơn cả con trong những cú đánh quyết định. Nhưng họ cũng học cách đứng từ xa, không can thiệp, để con tự xử lý tình huống và mạnh mẽ hơn".

4-2086.jpg
Chị Ngọc Bảo (mẹ golfer Lê Nhật Bình) dõi theo từng cú đánh của con trai 11 tuổi.

Với Chị Ngọc Bảo (mẹ golfer Lê Nhật Bình), việc theo con suốt 18 hố không chỉ là đồng hành mà còn là một cách để ghi lại những bước trưởng thành của con trên hành trình trở thành một golfer chuyên nghiệp. “Thắng hay thua rồi cũng qua, nhưng khoảnh khắc này, khi con nỗ lực hết mình, mới là điều đáng nhớ nhất", chị chia sẻ.

Giữa không khí cạnh tranh của một giải golf giàu truyền thống, những bước chân lặng lẽ của phụ huynh trên các fairway đã góp phần tạo nên một nét đẹp đặc biệt: sự gắn kết gia đình, tình yêu thương kiên trì và sự hy sinh thầm lặng.

Đó cũng chính là tinh thần mà Tiền Phong Golf Championship luôn hướng tới: Nuôi dưỡng tài năng, nuôi dưỡng nhân cách, và nuôi dưỡng những giá trị bền vững đi cùng sự trưởng thành của thế hệ VĐV tương lai.

Trọng Đạt - Đức Nguyễn
#golf trẻ #phụ huynh #Tiền Phong Golf Championship #gia đình #Ninh Bình #trưởng thành

