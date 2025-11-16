Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đứng cuối bảng vòng loại với 1 điểm, vì sao đội tuyển Thụy Điển vẫn được đá play-off World Cup 2026?

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Thụy Điển đã chắc suất có vé play-off dự World Cup 2026 nhờ thành tích tốt ở UEFA Nations League. Do vậy mà đội bóng này vẫn còn cơ hội góp mặt ở VCK năm sau.

resize.jpg

Thụy Điển vẫn mang tới nỗi thất vọng tràn trề. Dù đã thay huấn luyện viên trưởng nhưng lối chơi của đội bóng này không hề thay đổi. Thậm chí vào đêm qua, họ còn nhận trận thua nặng nề nhất ở vòng loại World Cup 2026.

Thụy Điển bị chủ nhà Thụy Sỹ áp đảo với mọi thống kê vượt trội từ cầm bóng (59% so với 41), dứt điểm (9 so với 6) tới sút trúng đích (7 so với 3). Ngay phút 12, Thụy Sỹ đã mở điểm nhờ công Embolo. Dù Thụy Điển đã gỡ hòa ở phút 33 nhưng đó là tất cả những gì họ làm được. Sang hiệp 2, đội bóng này liên tục nhận 3 bàn thua để kết thúc trận đấu với tỷ số 1-4.

Đây là trận thua nặng nề nhất của Thụy Điển trong hơn 1 năm qua, nó kéo mạch toàn thua của đội bóng này lên con số 4 liên tiếp. Tại vòng loại World Cup 2026, sau 5 trận thì Thụy Điển mới có được đúng 1 điểm. Thành tích của họ chỉ ngang bằng với những đội tuyển yếu nhất châu Âu như Belarus, Azerbaijan, Moldova, Andorra.

6739208374a0eimage.jpg
Thụy Điển đá rất tệ ở vòng loại World Cup 2026

Như vậy, Thụy Điển chôn chân ở vị trí cuối cùng vòng loại. Tuy nhiên họ vẫn có vé đi play-off. Những diễn biến mới nhất mang tới tin vui cho đội tuyển này. Sẽ có 16 suất play-off dành cho 12 đội nhì ở 12 bảng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. 4 suất còn lại dành cho 4 đội dẫn đầu bảng tốt nhất ở UEFA Nations League 2024/25 mà không nằm ở 2 vị trí dẫn đầu tại vòng loại.

Thụy Điển thuộc diện này khi họ đứng đầu bảng tại League C. Cùng có vé với họ là Romania, Bắc Ireland và rất có thể sẽ là San Marino. Tuy nhiên, do không có thành tích tốt ở vòng loại nên Thụy Điển sẽ không được xếp hạt giống khi chia cặp đá play-off, khiến họ sẽ đi trên một hành trình đầy gian nan. Nguy cơ phải đụng những Thổ Nhĩ Kỳ, Italia.... từ sớm đang hiện ra trước mắt đội bóng của Isak, Gyokeres...

Đặng Lai
