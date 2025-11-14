Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đội trưởng Duy Mạnh nói lời đặc biệt về Xuân Son

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trên sân tập chiều 14/11 của đội tuyển Việt Nam, trung vệ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh có những chia sẻ đặc biệt về người đồng đội Nguyễn Xuân Son.

1000036211.jpg

Trong buổi tập chiều 14/11 tại sân vận động Việt Trì, Đỗ Duy Mạnh gây chú ý khi bước ra với đôi giày in hình ảnh gia đình và ký ức ở Thường Châu 2018. "Đó là những kỷ niệm đẹp và tôi luôn mong muốn bản thân cũng luôn khát khao hết mình như khi còn là một cầu thủ trẻ, dù bây giờ tôi cũng đã 29 tuổi rồi", đội trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ.

Trước sự quan tâm của người hâm mộ với sự trở lại của Nguyễn Xuân Son, Duy Mạnh cho biết: “Mọi người cũng đã biết về trình độ của Xuân Son. Cậu ấy là một cầu thủ rất đặc biệt, một tiền đạo rất giỏi và có khả năng săn bàn tốt. Tôi cũng nói chuyện với Son rất nhiều để có thể chia sẻ và động viên nhau cùng tập luyện.

Khi chấn thương, Son rất nhớ sân cỏ. Qua những buổi tập vừa qua, Xuân Son thể hiện được sự khát khao như vậy. Khi được chơi bóng, bạn ấy rất vui, giống như chúng tôi vậy. Là một cầu thủ mà không được thi đấu rất lâu là cảm giác tồi tệ nhất. Nhưng khi được quay trở lại sân cỏ, Son phải nỗ lực rất nhiều để tìm lại cảm giác tốt nhất".

Buổi tập ngày 14/11 là buổi tập cuối cùng của Duy Mạnh cùng đồng đội tại Việt Trì (Phú Thọ) trước khi lên đường sang Lào vào lúc 9h00 ngày 15/11 để chuẩn bị cho trận đấu ngày 19/11. Theo đội trưởng đội tuyển Việt Nam, "trong bóng đá thì không thể biết trước kết quả, nhưng chắc chắn tuyển Việt Nam có những mục tiêu nhất định. Chúng tôi phải nỗ lực giành chiến thắng ở trên đất Lào, nếu có thể là một trận thắng đậm. Cả đội nỗ lực hết mình đem lại niềm vui cho người hâm mộ", anh nói.

Thanh Hải
#Đội trưởng Duy Mạnh #Chia sẻ về Nguyễn Xuân Son #Trận đấu tuyển Việt Nam #Chuẩn bị thi đấu Lào #Tinh thần thi đấu bóng đá Việt Nam #Hành trình trở lại sân cỏ của Xuân Son #Kỷ niệm Thường Châu 2018 #Nỗ lực và khát khao của cầu thủ #Mục tiêu chiến thắng của tuyển Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục