Đội trưởng Duy Mạnh nói lời đặc biệt về Xuân Son

Trong buổi tập chiều 14/11 tại sân vận động Việt Trì, Đỗ Duy Mạnh gây chú ý khi bước ra với đôi giày in hình ảnh gia đình và ký ức ở Thường Châu 2018. "Đó là những kỷ niệm đẹp và tôi luôn mong muốn bản thân cũng luôn khát khao hết mình như khi còn là một cầu thủ trẻ, dù bây giờ tôi cũng đã 29 tuổi rồi", đội trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ.

Trước sự quan tâm của người hâm mộ với sự trở lại của Nguyễn Xuân Son, Duy Mạnh cho biết: “Mọi người cũng đã biết về trình độ của Xuân Son. Cậu ấy là một cầu thủ rất đặc biệt, một tiền đạo rất giỏi và có khả năng săn bàn tốt. Tôi cũng nói chuyện với Son rất nhiều để có thể chia sẻ và động viên nhau cùng tập luyện.

Khi chấn thương, Son rất nhớ sân cỏ. Qua những buổi tập vừa qua, Xuân Son thể hiện được sự khát khao như vậy. Khi được chơi bóng, bạn ấy rất vui, giống như chúng tôi vậy. Là một cầu thủ mà không được thi đấu rất lâu là cảm giác tồi tệ nhất. Nhưng khi được quay trở lại sân cỏ, Son phải nỗ lực rất nhiều để tìm lại cảm giác tốt nhất".

Buổi tập ngày 14/11 là buổi tập cuối cùng của Duy Mạnh cùng đồng đội tại Việt Trì (Phú Thọ) trước khi lên đường sang Lào vào lúc 9h00 ngày 15/11 để chuẩn bị cho trận đấu ngày 19/11. Theo đội trưởng đội tuyển Việt Nam, "trong bóng đá thì không thể biết trước kết quả, nhưng chắc chắn tuyển Việt Nam có những mục tiêu nhất định. Chúng tôi phải nỗ lực giành chiến thắng ở trên đất Lào, nếu có thể là một trận thắng đậm. Cả đội nỗ lực hết mình đem lại niềm vui cho người hâm mộ", anh nói.