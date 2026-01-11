Nhận định U23 Trung Quốc vs U23 Australia, 18h30 ngày 11/1: Bản lĩnh lên tiếng

TPO - Nhận định bóng đá U23 Trung Quốc vs U23 Australia, U23 châu Á 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc đối đầu giữa U23 Trung Quốc và U23 Australia ở bảng D là lời khẳng định cho sức mạnh thật sự của 2 đội tại VCK U23 châu Á 2026.

Australia (phải) thắng Thái Lan trận ra quân.

Nhận định trước trận U23 Trung Quốc vs U23 Australia

Tại bảng D, Australia đang dẫn đầu sau trận thắng Thái Lan. Trung Quốc và Iraq xếp sau khi đã cầm chân nhau. Nếu thắng ở lượt 2, Australia rộng cửa tiến vào tứ kết. Nhiệm vụ của Trung Quốc cũng là thắng Australia bằng mọi giá để không bị bỏ lại ở cuộc đua tại bảng D.

Trở lại lượt trận đầu tiên, Australia thắng Thái Lan theo kịch bản điên rồ. Đội bóng xứ chuột túi bị đối thủ dẫn bàn, song một cầu thủ Thái Lan nhận thẻ đỏ ngay sau đó. Chỉ trong một phút, Australia tận dụng thời điểm Thái Lan đang xáo trộn đội hình để ghi liền 2 bàn. Australia thắng nhưng màn trình diễn của họ trước Thái Lan không quá ấn tượng. Họ chơi hơn người trong phần lớn thời gian nhưng không áp đảo được Thái Lan, thậm chí đã bị gỡ hòa nếu đối phương may mắn hơn.

Trung Quốc chạm trán đối thủ mạnh là Iraq, song đã chơi một trận sòng phẳng để kiếm về một điểm. Việc cầm hòa Iraq cho thấy Trung Quốc đã chuẩn bị tốt cho VCK U23 châu Á 2026, với thế hệ cầu thủ trẻ được kỳ vọng rất nhiều ở đất nước "tỷ dân". Liệu Trung Quốc đã chơi một trận vượt qua giới hạn trước Iraq hay đây là sức mạnh thật sự của họ? Câu trả lời sẽ có khi Trung Quốc chạm trán Australia.

Trước Thái Lan, các cầu thủ Australia chưa "nóng máy". Ứng viên vô địch VCK U23 châu Á 2026 cần thể hiện bản lĩnh khi đối đầu Trung Quốc. Tất nhiên, so với Thái Lan, Trung Quốc được dự đoán sẽ khó nhằn hơn hẳn cho Australia.

Phong độ, thành tích đối đầu U23 Trung Quốc vs U23 Australia

Hồi tháng 9, 2 đội từng chạm mặt nhau ở vòng loại U23 châu Á 2026 và trận đấu có kết quả hòa 0-0. Không có nhiều điều để nói về lần gần nhất Trung Quốc và Australia chạm mặt nhau, khi đó là trận mang tính chất thủ tục trong bối cảnh 2 đội đã chắc chắn tiến vào VCK. Trong trận tái đấu, con người của 2 đội không có nhiều thay đổi nhưng các toan tính chiến thuật sẽ khác hẳn. Cả Trung Quốc và Australia đã có cơ hội "soi giò" đối thủ sau lượt trận đầu tiên ở bảng D.

Thông tin lực lượng U23 Trung Quốc vs U23 Australia

Hai đội có lực lượng mạnh nhất. Điểm nhấn trong dàn cầu thủ 2 đội sẽ là Macalister của Australia. Trước Thái Lan, Macalister đã cày nát cánh trái đối thủ, ghi bàn nâng tỷ số 2-1 từ pha rê bóng và cứa lòng ngoạn mục. Ngăn cản Macalister sẽ là nhiệm vụ quan trọng để Trung Quốc hóa giải Australia. Ngược lại, chuyện Macalister có tỏa sáng hay không định đoạt phần lớn cơ hội chiến thắng cho Australia.