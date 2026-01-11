Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định U23 Trung Quốc vs U23 Australia, 18h30 ngày 11/1: Bản lĩnh lên tiếng

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá U23 Trung Quốc vs U23 Australia, U23 châu Á 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc đối đầu giữa U23 Trung Quốc và U23 Australia ở bảng D là lời khẳng định cho sức mạnh thật sự của 2 đội tại VCK U23 châu Á 2026.

screenshot-2026-01-10-at-094539.png
Australia (phải) thắng Thái Lan trận ra quân.

Nhận định trước trận U23 Trung Quốc vs U23 Australia

Tại bảng D, Australia đang dẫn đầu sau trận thắng Thái Lan. Trung Quốc và Iraq xếp sau khi đã cầm chân nhau. Nếu thắng ở lượt 2, Australia rộng cửa tiến vào tứ kết. Nhiệm vụ của Trung Quốc cũng là thắng Australia bằng mọi giá để không bị bỏ lại ở cuộc đua tại bảng D.

Trở lại lượt trận đầu tiên, Australia thắng Thái Lan theo kịch bản điên rồ. Đội bóng xứ chuột túi bị đối thủ dẫn bàn, song một cầu thủ Thái Lan nhận thẻ đỏ ngay sau đó. Chỉ trong một phút, Australia tận dụng thời điểm Thái Lan đang xáo trộn đội hình để ghi liền 2 bàn. Australia thắng nhưng màn trình diễn của họ trước Thái Lan không quá ấn tượng. Họ chơi hơn người trong phần lớn thời gian nhưng không áp đảo được Thái Lan, thậm chí đã bị gỡ hòa nếu đối phương may mắn hơn.

Trung Quốc chạm trán đối thủ mạnh là Iraq, song đã chơi một trận sòng phẳng để kiếm về một điểm. Việc cầm hòa Iraq cho thấy Trung Quốc đã chuẩn bị tốt cho VCK U23 châu Á 2026, với thế hệ cầu thủ trẻ được kỳ vọng rất nhiều ở đất nước "tỷ dân". Liệu Trung Quốc đã chơi một trận vượt qua giới hạn trước Iraq hay đây là sức mạnh thật sự của họ? Câu trả lời sẽ có khi Trung Quốc chạm trán Australia.

Trước Thái Lan, các cầu thủ Australia chưa "nóng máy". Ứng viên vô địch VCK U23 châu Á 2026 cần thể hiện bản lĩnh khi đối đầu Trung Quốc. Tất nhiên, so với Thái Lan, Trung Quốc được dự đoán sẽ khó nhằn hơn hẳn cho Australia.

Phong độ, thành tích đối đầu U23 Trung Quốc vs U23 Australia

Hồi tháng 9, 2 đội từng chạm mặt nhau ở vòng loại U23 châu Á 2026 và trận đấu có kết quả hòa 0-0. Không có nhiều điều để nói về lần gần nhất Trung Quốc và Australia chạm mặt nhau, khi đó là trận mang tính chất thủ tục trong bối cảnh 2 đội đã chắc chắn tiến vào VCK. Trong trận tái đấu, con người của 2 đội không có nhiều thay đổi nhưng các toan tính chiến thuật sẽ khác hẳn. Cả Trung Quốc và Australia đã có cơ hội "soi giò" đối thủ sau lượt trận đầu tiên ở bảng D.

Thông tin lực lượng U23 Trung Quốc vs U23 Australia

Hai đội có lực lượng mạnh nhất. Điểm nhấn trong dàn cầu thủ 2 đội sẽ là Macalister của Australia. Trước Thái Lan, Macalister đã cày nát cánh trái đối thủ, ghi bàn nâng tỷ số 2-1 từ pha rê bóng và cứa lòng ngoạn mục. Ngăn cản Macalister sẽ là nhiệm vụ quan trọng để Trung Quốc hóa giải Australia. Ngược lại, chuyện Macalister có tỏa sáng hay không định đoạt phần lớn cơ hội chiến thắng cho Australia.

Đội hình dự kiến:

U23 Trung Quốc: Li Hao, Bobao, Yusup, Peng, Yiran He, Hetao Hu, Shimeng, Xu, Zhenquan Li, Abuduwaili, Wang Yudong.

U23 Australia: Hall, Bovalina, Rawlins, Paull, Simmons, Macalister, Valadon, Alagich, Dukuly, Hammond, Jovanovic.

Dự đoán tỷ số: U23 Trung Quốc 1-1 U23 Australia.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Hương Ly
#U23 Trung Quốc #U23 Australia #bóng đá châu Á #VCK U23 #bảng D #thể thao #dự đoán #u23 trung quốc vs u23 australia #dự đoán u23 trung quốc vs u23 australia #nhận định u23 trung quốc vs u23 australia #tỷ số u23 trung quốc vs u23 australia

Xem thêm

Cùng chuyên mục