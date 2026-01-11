Nhận định MU vs Brighton, 23h30 ngày 11/1: Quỷ đỏ ‘đổi vận’

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Brighton, vòng 3 FA Cup lúc 23h30 ngày 11/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa MU và Brighton. MU đang có những dấu hiệu đầu tiên của việc thay tướng đổi vận, và họ hứa hẹn sẽ vượt qua Brighton trong trận đấu đêm nay.

ap26007802677023.jpg
Fletcher giúp MU giàu sức sống hơn

Nhận định MU vs Brighton

MU chưa thể thắng sau khi sa thải HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, HLV tạm quyền Darren Fletcher đã giúp Quỷ đỏ trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác, giàu sức sống và hấp dẫn hơn. Ở trận hòa 2-2 với Burnley vừa qua, MU đã tung ra tổng cộng 30 pha dứt điểm, trong đó có 10 lần trúng đích. Họ tạo ra 5 cơ hội ăn bàn rõ ràng, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên đến 2,54.

Kết quả này khiến MU trải qua trận hòa thứ 3 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, nhưng màn trình diễn cho thấy họ có thể thi đấu xuất sắc như thế nào với sơ đồ 4-2-3-1 - điều mà Ruben Amorim đã cố tình lảng tránh. Tiếp đón Brighton tối nay, MU tràn đầy tự tin chiến thắng. Sự trở lại đúng lúc của các trụ cột - đặc biệt là đội trưởng Bruno Fernandes sẽ giúp Quỷ đỏ mạnh hơn bao giờ hết.

Đây là điều cực kỳ quan trọng, bởi lẽ Brighton vốn là đối thủ kỵ giơ của MU. Cho dù đang kém MU 3 điểm với phong độ thậm chí phập phù hơn ở Ngoại hạng Anh, Brighton không có lý do gì để e sợ Quỷ đỏ. Trong 6 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội, Brighton thắng đến 4 trận - bao gồm chiến thắng 3-1 ngay tại Old Trafford mùa trước.

Dù vậy, Brighton cũng có vấn đề riêng của họ. Đội bóng của Fabian Hurzeler chỉ thắng 1 trong 8 trận gần đây (hòa 4, thua 3). Tuần trước, Brighton xuất sắc cầm hòa Man City 1-1 ngay tại Etihad, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã ổn định. Thực tế, Brighton là khắc tinh của Man City trong những năm vừa qua với 4 trận bất bại liên tiếp.

Nếu Ruben Amorim vẫn dẫn dắt MU, cơ hội thắng của Brighton sẽ cao hơn đáng kể bởi lẽ HLV người Bồ Đào Nha rất “bảo thủ” và luôn cố gắng xếp các cầu thủ vào sơ đồ 3-4-2-1 bất kể họ có phù hợp hay không. Với Darren Fletcher, nhiều ngôi sao của MU đã được trở lại đúng vị trí sở trường và thi đấu xuất sắc hơn. Trong đó nổi bật nhất là Ugarte và Bruno Fernandes. Người được hưởng lợi gián tiếp từ các thay đổi này là Sesko.

Trước Burnley, Sesko liên tục được đặt vào các vị trí “ngon ăn” và ghi 2 bàn thắng đẹp mắt trong vòng cấm - cho thấy “bản năng săn bàn” vốn có. Dưới thời Amorim, Sesko thường xuyên “đói bóng” và phải chơi quay lưng với khung thành đối thủ để làm tường cho Cunha và Mbeumo.

Nếu duy trì được lối chơi như trước Burnley, cộng thêm sự cổ vũ của khán giả nhà, MU có lẽ sẽ có một chiến thắng đẹp mắt trước Brighton. Đây cũng là lời chia tay đẹp cho Darren Fletcher, trước khi Quỷ đỏ bổ nhiệm một HLV tạm quyền đến hết mùa giải.

Đội hình dự kiến MU vs Brighton

MU: Bayindir; Dalot, Maguire, Yoro, Shaw; Mainoo, Ugarte; Cunha, Fernandes, Dorgu; Sesko

Brighton: Steele; Veltman, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Milner, Gross; Mitoma, Gomez, Watson; Welbeck

Dự đoán tỷ số: MU 2-1 Brighton

