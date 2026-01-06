Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ai sẽ thay Amorim làm HLV mới của MU?

Đặng Lai

TPO - Ruben Amorim đã mất việc. Lúc này, ban lãnh đạo MU đang tìm kiếm cái tên mới. Dưới đây là một số ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng đang bỏ trống ở MU.

skysports-mckenna-man-utd-kieran-mckenna-5617234.jpg

Oliver Glasner

Oliver Glasner đã dẫn dắt Crystal Palace giành được danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử CLB với chức vô địch FA Cup mùa trước. HLV quốc tịch Áo, người có hợp đồng với Palace sẽ hết hạn vào cuối mùa giải hiện tại, đang được một số CLB chèo kéo.

Giống như Amorim, Glasner chủ yếu sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ tại Palace, nhưng ông hơn Amorim là mang về thành công. Ngoài FA Cup, Glasner còn có Siêu Cúp Anh 2025. Tờ Telegraph đưa tin Glasner là người tiên phong trong danh sách các ứng viên và ban lãnh đạo MU "rất ngưỡng mộ" công việc của vị HLV 51 tuổi này.

Roberto De Zerbi

Theo các nguồn tin, De Zerbi từng được tiếp cận như một ứng cử viên tiềm năng thay thế Erik ten Hag vào năm 2024. De Zerbi có kinh nghiệm làm việc với bóng đá Anh, từng làm HLV trưởng Brighton trước khi dẫn dắt Marseille của Pháp.

Tại đó, ông đã gặt hái được nhiều thành công ở Ligue 1. Tuy nhiên, cá tính mạnh của De Zerbi đã khiến ông mất việc và MU chắc chắn sẽ cân nhắc điều này.

Enzo Maresca

Enzo Maresca đã chia tay Chelsea vào tuần trước sau khi bất đồng với ban lãnh đạo CLB. HLV người Ý 45 tuổi này đã giành chức vô địch UEFA Conference League và Club World Cup trong mùa giải đầu tiên tại Stamford Bridge. Maresca được cho là sẽ dẫn dắt Man City nếu Pep Guardiola từ chức vào cuối mùa giải. Vậy nên ở MU, ông chỉ được coi là phương án thứ yếu.

skynews-gareth-southgate-euro-6588099.jpg
Southgate đang tự do

Gareth Southgate

Cựu HLV đội tuyển Anh, Gareth Southgate, được cho là rất được ban lãnh đạo Old Trafford ngưỡng mộ. Sir Jim Ratcliffe từng liên hệ với Southgate. Cả giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox cũng dành sự ngưỡng mộ lớn cho cựu thuyền trưởng Tam sư. Lợi thế lớn nhất của Southgate là ông đang tự do. Vậy nên MU không mất phí phá vỡ hợp đồng và Southgate có thể bắt tay vào việc lập tức.

Unai Emery

Unai Emery đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Aston Villa kể từ khi tiếp quản đội bóng cách đây 3 năm. HLV người Tây Ban Nha 54 tuổi này đã dẫn dắt Aston Villa thực hiện một chiến dịch Champions League đầy kịch tính ở mùa trước và hiện tại, Aston Villa cũng thi đấu rất hay. Họ đang cạnh tranh quyết liệt với Arsenal và Man City ở vị trí dẫn đầu Premier League.

Sự ổn định ở hàng thủ, khó lường trong tấn công mà Emery mang tới Villa đang là điều MU còn thiếu. Nhưng dường như HLV này không bén duyên với các đội bóng lớn. Việc ông thất bại ở Arsenal hay PSG trước kia chính là lời cảnh báo.

Đặng Lai
#ngoại hạng Anh #MU #Man United #Amorim #Bruno Fernandes #Glasner #Maresca

