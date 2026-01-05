HLV Amorim bị MU sa thải

TPO - Manchester United vừa sa thải HLV Ruben Amorim. Darren Fletcher sẽ thay thế ông dẫn dắt đội bóng trong trận đấu tới thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh (với Burnley).

"Với việc Manchester United đang đứng thứ 6 tại Ngoại hạng Anh, ban lãnh đạo CLB đã miễn cưỡng đưa ra quyết định rằng đây là thời điểm thích hợp để thực hiện thay đổi trên băng ghế chỉ đạo", thông điệp từ Man United viết. "Điều này sẽ mang lại cho đội bóng cơ hội tối ưu để đạt được vị trí cao nhất có thể tại Ngoại hạng Anh".

"CLB xin cảm ơn Ruben Amorim vì những đóng góp của ông ấy cho CLB và chúc ông mọi điều tốt đẹp trong tương lai".

Đây là điều không thể khác sau những gì đang diễn ra với Amorim. Hôm thứ Sáu, Amorim ám chỉ rằng mối quan hệ của ông với các quan chức CLB đang căng thẳng - cho thấy ông sẽ không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ trên thị trường chuyển nhượng. Sau trận hòa 1-1 với Leeds hôm Chủ nhật, HLV người Bồ Đào Nha tiếp tục chỉ trích các nhân vật cấp cao của CLB.

MU chỉ thắng 25 trong 63 trận dưới thời Amorim

Amorim tuyên bố ông muốn làm quản lý "chứ không phải HLV". Thậm chí Amorim còn tuyên bố sẵn sàng ra đi khi hợp đồng hết hạn sau 18 tháng nữa. Và đúng như “ý nguyện” của ông, chưa đầy 24 giờ sau, MU thông báo Amorim đã rời khỏi vị trí HLV trưởng, khép lại 14 tháng nắm quyền. Đội ngũ huấn luyện của Amorim cũng rời đội bóng ngay lập tức.

HLV 40 tuổi này được bổ nhiệm vào tháng 11/2024. Ông không đem đến nhiều tín hiệu tích cực. Amorim chỉ thắng 25 trong số 63 trận dẫn dắt Quỷ đỏ, đạt tỷ lệ vẻn vẹn 40%.

14 tháng của Amorim là thời gian tại vị ngắn nhất của một HLV chính thức tại MU kể từ khi David Moyes, người bị sa thải chỉ sau 8 tháng vào năm 2014. Như vậy sau 13 năm thời hậu Sir Alex Ferguson, MU đã sa thải tới 10 HLV. Đó là Moyes, Giggs, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Carrick, Rangnick, Ten Hag, Van Nistelrooy và Amorim.