Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV Amorim bị MU sa thải

Đặng Lai

TPO - Manchester United vừa sa thải HLV Ruben Amorim. Darren Fletcher sẽ thay thế ông dẫn dắt đội bóng trong trận đấu tới thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh (với Burnley).

0023b09d-800.jpg

"Với việc Manchester United đang đứng thứ 6 tại Ngoại hạng Anh, ban lãnh đạo CLB đã miễn cưỡng đưa ra quyết định rằng đây là thời điểm thích hợp để thực hiện thay đổi trên băng ghế chỉ đạo", thông điệp từ Man United viết. "Điều này sẽ mang lại cho đội bóng cơ hội tối ưu để đạt được vị trí cao nhất có thể tại Ngoại hạng Anh".

"CLB xin cảm ơn Ruben Amorim vì những đóng góp của ông ấy cho CLB và chúc ông mọi điều tốt đẹp trong tương lai".

Đây là điều không thể khác sau những gì đang diễn ra với Amorim. Hôm thứ Sáu, Amorim ám chỉ rằng mối quan hệ của ông với các quan chức CLB đang căng thẳng - cho thấy ông sẽ không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ trên thị trường chuyển nhượng. Sau trận hòa 1-1 với Leeds hôm Chủ nhật, HLV người Bồ Đào Nha tiếp tục chỉ trích các nhân vật cấp cao của CLB.

MU (2).jpg
MU chỉ thắng 25 trong 63 trận dưới thời Amorim

Amorim tuyên bố ông muốn làm quản lý "chứ không phải HLV". Thậm chí Amorim còn tuyên bố sẵn sàng ra đi khi hợp đồng hết hạn sau 18 tháng nữa. Và đúng như “ý nguyện” của ông, chưa đầy 24 giờ sau, MU thông báo Amorim đã rời khỏi vị trí HLV trưởng, khép lại 14 tháng nắm quyền. Đội ngũ huấn luyện của Amorim cũng rời đội bóng ngay lập tức.

HLV 40 tuổi này được bổ nhiệm vào tháng 11/2024. Ông không đem đến nhiều tín hiệu tích cực. Amorim chỉ thắng 25 trong số 63 trận dẫn dắt Quỷ đỏ, đạt tỷ lệ vẻn vẹn 40%.

14 tháng của Amorim là thời gian tại vị ngắn nhất của một HLV chính thức tại MU kể từ khi David Moyes, người bị sa thải chỉ sau 8 tháng vào năm 2014. Như vậy sau 13 năm thời hậu Sir Alex Ferguson, MU đã sa thải tới 10 HLV. Đó là Moyes, Giggs, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Carrick, Rangnick, Ten Hag, Van Nistelrooy và Amorim.

Đặng Lai
#Ngoại hạng Anh #kết quả Ngoại hạng Anh #MU #Man City #Chelsea #Arsenal #Amorim

Xem thêm

Cùng chuyên mục