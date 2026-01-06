Truyền thông Jordan trách đội nhà 'tự tin thái quá' nên mới thua U23 Việt Nam

TPO - Trong mắt của truyền thông Jordan, họ cho rằng các cầu thủ U23 nước nhà đã phải trả giá cho sự tự tin thái quá khi đối đầu U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đã khởi đầu chiến dịch U23 châu Á đầy hứng khởi với chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan. Đây là chiến thắng khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Nhưng nhìn vào màn thể hiện của U23 Việt Nam, đặc biệt trong hiệp 1 khi đội áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm (10 so với 7, gồm 5 trúng đích so với 0 bên phía đối thủ) thì chiến thắng 2-0 là hoàn toàn xứng đáng với thế trận mà thầy trò HLV Kim Sang Sik tạo ra.

Ngay cả báo Jordan cũng phải ngả mũ thán phục với đội bóng Đông Nam Á. Tờ Jordan News viết: “Đội tuyển U23 Jordan bước vào trận đấu với sự tự tin thái quá, để đối thủ kiểm soát thế trận bằng cách tạo ra nhiều cơ hội và uy hiếp khung thành của thủ môn Abdulrahman Suleiman.

Báo Jordan đưa tin về thất bại của đội nhà

Và phút 15, Việt Nam đã ghi bàn từ chấm phạt đền nhờ công Nguyễn Đình Bắc. Bất lợi này buộc Jordan phải tấn công mạnh mẽ hơn để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng thay vì ghi bàn thì Jordan chỉ mở ra nhiều khoảng trống hơn cho Việt Nam tận dụng. Phút 42, Hiểu Minh đã nhân đôi tỷ số.

U23 Jordan phát động các đợt tấn công ngay đầu hiệp hai, thể hiện một đẳng cấp hoàn toàn khác sau khi được bổ sung những cầu thủ mới. Mặc dù tạo ra nhiều pha lên bóng nhưng họ lại thiếu sắc bén trong những pha dứt điểm cuối cùng. Hiệp 2 khép lại với thêm một nỗi thất vọng, Jordan chính thức gục ngã trước Việt Nam ở trận đấu mở màn vòng bảng U23 Asian Cup".

Trong khi đó, tờ Al-Balad tỏ ra bi quan về cơ hội đi tiếp của đội nhà. “Đội tuyển U23 Jordan đã phải nhận thất bại trong trận đấu mở màn VCK U23 châu Á. Việt Nam ghi 2 bàn chóng vánh trong hiệp 1 bất chấp nỗ lực tấn công của Jordan. Nằm ở bảng đấu có Saudi Arabia, Jordan sẽ gặp vô vàn khó khăn để tìm kiếm tấm vé đi tiếp”, ấn phẩm này nhận định.