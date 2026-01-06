Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Jordan ở đâu, kênh nào?

TPO - U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình VCK U23 châu Á bằng trận mở màn gặp U23 Jordan. Đây là cơ hội vàng để thầy trò HLV Kim Sang-sik khẳng định bản lĩnh và mở đường vào tứ kết.

Vào lúc 18h30 chiều nay (6/1), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn VCK U23 châu Á 2026 gặp U23 Jordan trên sân King Abdullah Sports City Hall, Jeddah (Saudi Arabia). Đây là trận đấu quan trọng, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik cần giành kết quả tốt nhất để mở ra cơ hội tiến sâu vào tứ kết.

Với lực lượng nòng cốt như Đình Bắc, Văn Khang, U23 Việt Nam có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng trước những đối thủ “đồng cân đồng lạng” như U23 Jordan hay Kyrgyzstan, bên cạnh chủ nhà U23 Saudi Arabia. Sự tự tin, tổ chức thi đấu chặt chẽ và bản lĩnh sẽ là chìa khóa giúp đội bóng của chúng ta vượt qua bảng đấu khó khăn.

Để phục vụ người hâm mộ cả nước, TV360 sẽ tổ chức chuỗi sự kiện xem chung quy mô toàn quốc, với gần 100 điểm xem đã sẵn sàng. Trận đấu cũng sẽ được phát trực tiếp trên TV360, cùng chương trình bình luận trước trận lúc 17h45 trên kênh TV360+9, nơi các chuyên gia như BLV Quang Tùng và HLV Phạm Minh Đức sẽ phân tích toàn diện đội hình, chiến thuật và cục diện trận đấu.

Đặc biệt, khán giả còn có thêm luồng bình luận “Hòa nhịp Việt Nam” do BLV Tạ Biên Cương và BLV Tuyền Văn Hóa đảm nhiệm, mang đến trải nghiệm gần gũi, vui vẻ, giàu cảm xúc, như đang xem bóng đá cùng bạn bè.

Ngoài hệ thống TV360, trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Jordan còn được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV5 và VTV Cần Thơ. Báo Tiền Phong sẽ tường thuật trực tiếp diễn biến trận đấu, giúp độc giả không bỏ lỡ bất kỳ pha bóng nào.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.