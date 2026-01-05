Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HLV Kim Sang-sik: 'HLV Park Hang-seo đã rất thành công 8 năm trước, nhưng đây là lúc chúng tôi viết câu chuyện của mình'

Thanh Hải
TPO - Trước thềm trận ra quân ở bảng A VCK U23 châu Á 2026 gặp U23 Jordan, HLV Kim Sang-sik tự tin tuyên bố U23 Việt Nam tới Saudi Arabia để ghi dấu ấn và viết nên câu chuyện của riêng mình.

607999027-1202295048771073-77398-7091.jpg

Buổi họp báo trước trận ra quân của U23 Việt Nam gặp U23 Jordan đã bị trễ hơn 1 tiếng so với dự kiến. Sau chừng 20 phút không thể bắt đầu vì lý do kỹ thuật, HLV Kim Sang-sik cùng hậu vệ Phạm Lý Đức đã bước vào và tiếp tục chờ thêm 20 phút trước khi bị... mời ra, nhường chỗ cho HLV Jordan trả lời trước.

Tuy nhiên HLV Kim Sang-sik vẫn rất kiên nhẫn, để khi đến phần mình, tuyên bố ông cùng U23 Việt Nam tới Saudi Arabia với quyết tâm tạo nên điều đặc biệt.

"U23 Việt Nam đến VCK U23 châu Á 2026 với hành trang là tấm huy chương Vàng SEA Games 33 trên đất Thái Lan", chiến lược gia người Hàn Quốc nói, "Đây là động lực rất lớn để chúng tôi hướng tới giải đấu với khao khát tạo nên dấu ấn ở đấu trường châu lục. Tôi cũng nhắc nhở các cầu thủ không nên tự mãn, phải khiêm tốn để hướng đến kết quả tốt hơn, mục tiêu xa hơn".

HLV Kim Sang-sik cũng đánh giá cao các đối thủ thuộc bảng A, nói rằng U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia đều là những đội bóng mạnh, có thể chất mạnh mẽ. "Họ chắc chắn mang lại thử thách lớn cho hành trình săn tìm tấm vé vào tứ kết của chúng tôi, nhưng chúng tôi tự tin mình có sự chuẩn bị tốt. Chúng tôi đã có thời gian tập huấn kéo dài hai tháng, bao gồm những trận ở SEA Games 33, qua đó hình thành sự gắn bó trong toàn đội".

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng nhắc lại giải U23 châu Á là nơi làm nên tên tuổi của HLV Park Hang-seo, và người tiền nhiệm của ông đã làm rất tốt khi đưa U23 Việt Nam vào đến chung kết năm 2018. "Tuy nhiên tôi tự tin có thể viết ra dấu ấn của mình. Vì vậy hãy chờ kết quả trên sân, khi các cầu thủ của tôi thể hiện tinh thần Việt Nam tại giải đấu này", ông nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, tại bảng A, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Jordan lúc 18h30 ngày 6/1, gặp U23 Kyrgyzstan lúc 21h00 ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng trận đấu với chủ nhà U23 Saudi Arabia lúc 23h30 ngày 12/1 (giờ Việt Nam).

Thanh Hải
