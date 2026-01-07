Nghịch lý Ruben Amorim: Man United chỉ thắng khi HLV... "phản bội" chính mình

TPO - Ruben Amorim rời Man United với một di sản ngổn ngang và những dấu hỏi lớn về sự phù hợp. Tại sao một chiến lược gia tài năng, người từng biến 3-4-3 thành vũ khí hủy diệt tại Bồ Đào Nha, lại thất bại thảm hại tại Premier League? Câu trả lời nằm ở một nghịch lý khó tin: Những chiến thắng cảm xúc trước Man City, Arsenal hay Lyon đều in đậm dấu ấn của việc... phá bỏ triết lý. Phải chăng, thất bại của Amorim đã được dự báo ngay từ khoảnh khắc ông cố ép những 'mảnh ghép vuông' của United vào 'chiếc lỗ tròn' mang tên 3-4-3?

Amorim bị sa thải sau 14 tháng nắm quyền.

Ruben Amorim là một "tín đồ" của sơ đồ 3-4-3 khi còn dẫn dắt CLB Sporting Lisbon. Nó trở thành thứ vũ khí lợi hại giúp đội bóng này thống trị giải VĐQG Bồ Đào Nha. Đến khi dẫn dắt Man United, chiến lược gia 40 tuổi vẫn rất kiên định với sơ đồ này cùng triết lý bóng đá đã từng giúp ông thành công ở Sporting Lisbon.

Tuy nhiên, các học trò tại Man United không hề phù hợp với sơ đồ này. Và đó là lý do khiến đội bóng chỉ đứng thứ 15 ở mùa giải trước và luôn tỏ ra bất ổn trong phần lớn thời gian HLV Amorim nắm quyền. Đội bóng thành Manchester tiếp tục tỏ ra thiếu ổn định trong mùa giải 2025/2026 và hậu quả là HLV Amorim đã bị sa thải sau 14 tháng tại vị.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã cùng với đội bóng trải qua một số chiến thắng ngoạn mục, giàu cảm xúc. Ví dụ như chiến thắng 2-1 trước Manchester City nhờ pha bứt tốc ngoạn mục ở những phút cuối của Amad. Đó là chiến thắng đầy nỗ lực trong loạt sút luân lưu trước Arsenal tại FA Cup, khi United phải chơi với 10 người trong suốt một giờ sau khi Diogo Dalot nhận thẻ đỏ. Và còn có chiến thắng khó tin 5-4 trước Lyon ở tứ kết Europa League nhờ hai bàn thắng trong thời gian bù giờ hiệp phụ. Và đã có bàn thắng muộn bằng đầu của Harry Maguire tại Anfield mùa này.

Vấn đề ở đây là những chiến thắng đó thường đến khi HLV Amorim từ bỏ triết lý của bản thân. Trong các trận đấu đó, tập thể Man United đã chơi như thể họ đang được dẫn dắt bởi Ole Gunnar Solskjær hay Jose Mourinho... "Quỷ đỏ" sẽ lùi sâu đội hình, phòng ngự chắc chắn và trừng phạt đối thủ bằng các tình huống phản công giàu tốc độ.

Nhưng khi Man United thực sự chơi theo phong cách bóng đá ưa thích của Amorim, mọi thứ dường như không ổn. Hiếm có huấn luyện viên nào lại quá gắn bó với một hệ thống như Amorim với sơ đồ 3-4-3, và những vấn đề đã lộ rõ ​​ngay cả trước khi ông nhậm chức. Đơn giản là đội hình này không có nhiều kinh nghiệm hay sự phù hợp để chơi theo sơ đồ 3-4-3. Nó không hiệu quả trên lý thuyết, và thường trông còn tệ hơn trong các trận đấu.

Amorim liên tục thử nghiệm các cầu thủ ở các vị trí khác nhau trong hệ thống đó. Bruno Fernandes không phải là mẫu cầu thủ có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ kiến thiết lùi sâu, anh ấy phù hợp hơn với vị trí tiền vệ tấn công cùng với vai trò tấn công vòng cấm hoặc rìa vòng cấm. Noussair Mazraoui không phải là trung vệ lệch cánh hay wing-back, anh ấy phù hợp hơn với vị trí hậu vệ biên. Amad được sử dụng ở vị trí wing-back phải và tiền vệ tấn công lệch trái trong mùa giải này, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ phù hợp hơn ở vị trí tiền vệ cánh phải trong sơ đồ 4 hậu vệ.

Kobbie Mainoo được sử dụng như một tiền vệ phòng ngự, một tiền vệ tấn công và, có thời điểm là một tiền đạo cắm. Cầu thủ duy nhất có vẻ phù hợp hơn với sơ đồ ba hậu vệ hơn là bốn hậu vệ là Lisandro Martinez, người đã bỏ lỡ phần lớn thời gian dưới triều đại của Amorim do chấn thương.

Bruno Fernandes không được chơi ở vị trí sở trường dưới triều đại HLV Ruben Amorim.

Tính linh hoạt rất quan trọng, nhưng đây lại giống như việc đặt những mảnh ghép không phù hợp vào những cái lỗ tròn. Thật nhàm chán khi phải lặp đi lặp lại điều này trong suốt 14 tháng Amorim nắm quyền, nhưng còn lựa chọn nào khác khi mọi chuyện đã quá rõ ràng? United không chỉ trông rời rạc mà còn rất dễ đoán.

Vì vậy, các đối thủ đã dễ dàng gây nhiều khó khăn cho Man United. Điều này càng trở nên tồi tệ hơn khi United gặp khó khăn trước những đội bóng sử dụng sơ đồ 3-4-3 một cách mượt mà hơn, chẳng hạn như Wolves của Vitor Pereira và Crystal Palace của Oliver Glasner, người nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu để tiếp quản đội chủ sân Old Trafford.

Ngoài những vấn đề cơ bản về sơ đồ 3-4-3, Amorim còn đưa ra một số quyết định lựa chọn đội hình khó hiểu. Tháng 12 năm ngoái, trong trận đấu trên sân nhà với Newcastle United, một đội bóng nổi tiếng với sức mạnh tuyến giữa, Amorim lại sử dụng bộ đôi tiền vệ trung tâm rất chậm chạp và luống tuổi là Casemiro và Christian Eriksen. Đội bóng của Amorim đã bị áp đảo hoàn toàn và may mắn chỉ thua 0-2.

Mùa giải này, Amorim dường như đọc trận đấu rất tệ, không có khả năng thực hiện những thay đổi mang tính quyết định trong trận đấu. Khi United đối đầu với Everton, đội bóng chỉ còn 10 người từ phút thứ 13, Amorim không hề có động thái gia tăng khả năng tấn công. Và United đã chơi bế tắc trong xuyên suốt trận đấu, rồi phải nhận thất bại theo một cách nhục nhã.

Khả năng đọc trận đấu của Ruben Amorim là rất tồi tệ.

Ngay cả trong trận thắng 1-0 trước Newcastle United vào ngày Lễ tặng quà, những sự thay đổi của Amorim cũng rất kỳ lạ. Có vẻ chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang cố gắng kết thúc trận đấu với đội hình trẻ nhất có thể, thay vì tìm cách giúp đội bóng đứng vững trước sức ép liên tục từ Newcastle. Họ đã kiên cường giữ vững lợi thế dẫn trước 1 bàn mong manh. Nhưng một lần nữa, thật khó để ca ngợi các quyết định thay người của Amorim đã mang lại chiến thắng.

Trong những tuần gần đây, một phần do các cầu thủ vắng mặt vì tham dự Cúp bóng đá châu Phi, Amorim đã thử nghiệm nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau. Đôi khi, 3-4-3 vẫn là hệ thống cơ bản nhưng các cầu thủ đã chuyển sang những cấu trúc khác. Đôi khi, rõ ràng là sơ đồ bốn hậu vệ. Đôi khi, chúng ta sẽ khó xác định được United đang chơi với sơ đồ nào.

Phải thừa nhận rằng, United đã chơi tốt hơn ở một số thời điểm mùa này, họ phòng ngự chắc chắn hơn, điều mà Amorim xứng đáng được khen ngợi. Đội bóng cũng tấn công hiệu quả hơn, như người ta kỳ vọng sau khi chiêu mộ Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, những người đã có tổng cộng 48 lần kiến tạo và ghi bàn ở Premier League mùa trước.

Nhưng dường như không có nhiều dấu hiệu cho thấy United của Amorim đang tiến bộ qua từng tuần. Trong tất cả những khoảnh khắc đã đề cập, ông có thể được nhớ đến chủ yếu vì đã từ chối xem loạt luân lưu trong trận thua đáng xấu hổ trên chấm phạt đền trước Grimsby Town ở Carabao Cup, thay vào đó ngồi trên băng ghế dự bị và nhìn chằm chằm xuống đất. "Chúng tôi hoàn toàn lạc lối," ông nói về màn trình diễn của đội mình sau trận đấu. Đáng buồn thay, điều đó dường như đã đúng với United trong phần lớn 14 tháng qua.