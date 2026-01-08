Khai mạc giải bóng đá nữ U19 quốc gia: Phong Phú Hà Nam đánh bại Hà Nội, đội bóng nhà bầu Hiển mất điểm trước TPHCM

Ngày 7/1, Giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia - Cúp Acecook 2026 chính thức khai mạc và bước vào lượt trận mở màn.

Phong Phú Hà Nam khởi đầu thắng lợi ở giải nữ U19 quốc gia

Dự lễ khai mạc có Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Xuân Vũ và các đại diện trong BCH. HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung cũng có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu để "xem chân" các cầu thủ.

Ngay sau lễ khai mạc, giải đã bắt đầu với trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội. Trận đấu giữa 2 ứng viên vô địch diễn ra căng thẳng và kịch tính. Phút 37, Ngân Thị Thanh Hiếu tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm mở tỷ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam.

Sang hiệp 2, Hà Nội nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, Phong Phú Hà Nam biết cách tổ chức phòng ngự tốt. Hàng thủ của họ chơi tập trung và không mắc sai lầm nào. Kết quả 1-0 được Phong Phú Hà Nam giữ vững và họ giành 3 điểm trong ngày ra quân.

Ở trận đấu muộn lúc 18h, TP Hồ Chí Minh và Thái Nguyên T&T hòa nhau với tỷ số 1-1.