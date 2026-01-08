Sân đấu của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia cũng là nơi diễn ra Siêu cúp Tây Ban Nha?

TPO - Vì sao sân King Abdullah Sports City Hall Stadium vừa đồng thời tổ chức VCK U23 châu Á, với các trận của U23 Việt Nam, vừa diễn ra Siêu Cúp Tây Ban Nha?

King Abdullah Sports City Hall Stadium được biết đến là một trong những sân vận động lớn nhất ở châu Á với sức chứa lên tới 62.345 khán giả. Tuy nhiên người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi trận ra quân của U23 Việt Nam được giới thiệu diễn ra trên sân này nhưng khán đài của sân rất nhỏ, hoàn toàn khác với những gì người ta hình dung.

Trên thực tế, U23 Việt Nam chỉ thi đấu tại sân phụ nằm trong tổ hợp của King Abdullah Sports City Hall Stadium. Để phục vụ cho VCK U23 châu Á, nước chủ nhà đã cho lắp đặt thêm khán đài di động, nâng cấp sân phụ lên khoảng 4.000 chỗ ngồi.

Điều này không phải vì Ban tổ chức nghĩ rằng VCK U23 châu Á 2026 không thu hút lượng lớn khán giả, bởi 3 sân khác đăng cai giải đấu đều là sân chính. Lý do chính là vào trung tuần tháng 1, King Abdullah Sports City Hall Stadium cũng đồng thời tổ chức Siêu Cúp Tây Ban Nha 2026 với sự tham gia của Barca, Real, Bilbao và Atletico Madrid.

Đây là lần thứ 6 Saudi Arabia đăng cai Siêu Cúp Tây Ban Nha. Giải đấu này có tổng cộng 3 trận và đều diễn ra tại King Abdullah Sports City Hall Stadium. Trận đầu tiên giữa Barca và Bilbao tối ngày 7/1 đã thu hút tới 50,141 khán giả, gần lấp đầy các khán đài, trong khi cùng thời điểm, U23 Nhật Bản đánh bại U23 Syria trên sân phụ gần đó. Các trận còn lại của Siêu cúp Tây Ban Nha, bao gồm trận chung kết diễn ra ngày 11/1 hứa hẹn số lượng khán giả còn cao hơn nữa.

Vào ngày 9/1, U23 Việt Nam tiếp tục chơi trên sân phụ, trước khi chuyển sang sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium cũng tại Jeddah để gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia ngày 11/1. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có cơ hội trở lại King Abdullah Sports City Hall Stadium nếu tiến vào vòng trong, và khi ấy nhiều khả năng sẽ chơi trên sân chính.