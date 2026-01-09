Nhận định U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia, 23h30 ngày 9/1: Thử thách cực đại

TPO - Nhận định bóng đá U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia, U23 châu Á 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U23 Jordan không còn đường lui sau trận thua Việt Nam. Hôm nay, họ phải gặp đối thủ mạnh nhất bảng nhưng Jordan buộc phải thắng. Đây chính là thử thách cực đại của đội tuyển này.

Nhận định trước trận đấu U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia

Trong một năm nhiều dấu mốc quan trọng của nền bóng đá, như đội tuyển quốc gia giành vé dự World Cup 2026, sau đó vào chung kết Arab Cup, áp lực giành thành tích cao của U23 Jordan là rất lớn. Thế nhưng họ lại khiến tất cả thất vọng bằng trận thua 0-2 trước Việt Nam trong ngày ra quân VCK U23 châu Á 2026.

Trận thua này khiến giới mộ điệu Jordan hướng mũi dùi vào đội nhà. Nhà báo thể thao Awni Freij là một trong những người lên tiếng. Ông nhấn mạnh rằng thất bại trong trận mở màn “là một cú sốc lớn đối với người hâm mộ bóng đá Jordan”.

“Điều này đặc biệt đúng khi xét đến sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội tuyển trước giải đấu và sự hiện diện của những cầu thủ nổi bật, những người là trụ cột của CLB và đóng góp quan trọng cho đội tuyển quốc gia. Chúng ta đã mang theo Arafat Al-Haj, Ali Al-Hajbi, Anas Al-Khab, Mohammad Taha, Khaldoun Sabri, Mo'men Al-Sakit, Amin Al-Shanani và Awdi Al-Fakhoury”, ông nói.

“Lẽ ra họ phải thể hiện tốt, cho thấy vị thế ứng cử viên mạnh mẽ cho chức vô địch. Nhưng cuối cùng tất cả đều thi đấu dưới sức. Thất bại này khiến NHM phản ứng gay gắt, đặc biệt khi đội tuyển U23 Việt Nam không được coi là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch”.

Thất bại 0-2 khiến U23 Jordan xếp cuối bảng A. Nhiệm vụ của đội tuyển đã trở nên phức tạp hơn, khi họ sẽ đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia. Đây là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch và hiện bỏ xa U23 Jordan 3 điểm sau khi giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia

U23 Saudi Arabia chính là đội đắt giá nhất giải, với tổng trị giá đội hình gần 10 triệu euro. Việc nhiều CLB mạnh nhả quân cho đội U23 càng cho thấy sức mạnh và kỳ vọng của nền bóng đá Saudi Arabia vào VCK lần này.

Dù trận ra quân chưa thực sự như ý nhưng điều tối quan trọng là 3 điểm thì U23 Saudi Arabia vẫn đạt được. Nó cho phép họ thoải mái bước vào trận đấu thứ 2, nơi mà U23 Saudi Arabia được kỳ vọng sẽ thi đấu tốt hơn, ăn ý hơn và bùng nổ hơn để chiếm ngôi đầu của Việt Nam.

Đây chắc chắn là nhiệm vụ ưu tiên số 1 của U23 Saudi Arabia vì nằm ở bảng đấu không quá nặng, họ hiểu rằng nhiệm vụ đi tiếp là đương nhiên. Ưu tiên tối đa là chiếm ngôi đầu vì chắc chắn sau những gì Nhật Bản đã thể hiện, U23 Saudi Arabia phải dẫn đầu bảng A để tránh đối thủ này một khi vào tứ kết.

So về đối đầu, U23 Saudi Arabia nhỉnh hơn đôi chút với 3 thắng, 1 hòa và 1 thua trong 5 lầng gặp nhau vừa. Nhưng trận đấu nào họ cũng gặp khó khăn, chỉ thắng sát nút. Kịch bản ấy rất có thể sẽ lặp lại vào đêm nay, nhất là khi U23 Saudi Arabia sẽ mất 1 trong 2 cầu thủ tấn công tốt nhất của mình là Abdullah Radif vì chấn thương.