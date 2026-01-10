Jordan khiến Việt Nam dù toàn thắng vẫn chưa thể giành vé tứ kết U23 châu Á

TPO - Trong trận đấu then chốt với U23 Jordan, U23 Saudi Arabia đã thua ngược 2-3. Như vậy, U23 Việt Nam vẫn chưa chính thức tiến vào tứ kết...

Trước khi trận đấu bắt đầu, Jordan có 0 điểm sau trận thua Việt Nam còn Saudi Arabia là 3 điểm nhờ thắng lợi chật vật trước Kyrgyzstan. Dĩ nhiên đội chủ nhà muốn làm tốt hơn thế. Vậy nên họ đã chủ động áp đảo đối thủ ngay từ đầu.

15 phút đầu hiệp 1 chứng kiến thế trận trên chân của Saudi Arabia. Họ cầm bóng 69%, dứt điểm 2 trong khi bên phía Jordan chưa có bất cứ pha hãm thành nào. Và ở cú đá thứ 2, Saudi Arabia đã ghi bàn. Ahmed Al-Ghamdi, đàn em của Karim Benzema ở Al Ittihad, có pha dứt điểm 1 chạm gọn gàng đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

Tiếc rằng đội chủ nhà đã đánh mất thế trận quá sớm. Thay vì tiếp tục tấn công, họ lùi đội hình xuống chủ trương phòng ngự và thay đổi này đã tạo cơ hội cho đối thủ liên tục lên bóng. Những pha triển khai của Jordan bắt đầu xuất hiện nhiều hơn và họ cũng tích cực dứt điểm từ xa hơn.

Trong ngày hưng phấn tột độ, Azaizeh Ali đã liên tục tạo nên những siêu phẩm sút xa. Đầu tiên, anh tung cú đá trái phá khiến thủ môn đối phương không kịp phản xạ. Trước khi hiệp 1 kết thúc, tiền vệ số 23 bắt volley thần sầu đưa bóng vào góc chết, Jordan bất ngờ dẫn ngược.

Sang hiệp 2, màn rượt đuổi tỷ số của 2 bên tiếp tục với những pha ăn miếng trả miếng. Chủ nhà may mắn có được bàn gỡ hòa sau tình huống phạt đền khá tranh cãi ở phút 60. Nhưng phút 73, đội chơi hay hơn đã hưởng thành quả.

Vẫn từ điểm nổ Ali. Anh tung ra cú cứa lòng từ cự ly 25 m. Thủ môn Saudi Arabia đã xuất sắc đẩy bóng nhưng các cầu thủ áo trắng tiếp tục phối hợp để đưa bóng vào lưới. Đây là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Thời gian còn lại, Saudi Arabia dứt điểm nhiều nhưng không nguy hiểm. Họ chấp nhận thua ngược trên sân nhà và đối diện nguy cơ bị loại, trong khi Jordan thắp sáng hy vọng đi tiếp.

Như vậy sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam bỏ túi 6 điểm và dẫn đầu bảng A. 2 đội Saudi Arabia cùng Jordan có 3 điểm. Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại. Điều đó xảy ra nếu như Việt Nam thua Saudi Arabia ở trận cuối để hình thành nên kịch bản 3 đội 6 điểm.

Khi ấy, thành tích đối đầu trực tiếp giữa 3 đội Việt Nam, Saudi Arabia và Jordan sẽ được tính đến. Tuy nhiên với lợi thế +2 (thắng Jordan 2-0), Việt Nam vẫn nắm cơ hội lớn. Đội chỉ cần không thua Saudi Arabia với chênh lệch 3 bàn trở lên là đội sẽ giữ chắc tấm vé đi tiếp.