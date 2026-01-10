Nhận định U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc, 18h30 ngày 10/1: Mệnh lệnh phải thắng

TPO - Nhận định bóng đá U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc, bảng C VCK U23 châu Á 2026 lúc 18h30 ngày 10/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U23 Hàn Quốc cần một chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, và trước một U23 Lebanon không quá mạnh, họ có thể làm được điều đó.

Nhận định trước trận đấu U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc

U23 Hàn Quốc đã không thể đánh bại U23 Iran, một trong những đối thủ trực tiếp cạnh tranh tấm vé đi tiếp, trong khi U23 Uzbekistan lại có được 3 điểm từ U23 Lebanon. Điều này khiến cục diện bảng C trở nên khó lường, khi đại diện Đông Á buộc phải giành chiến thắng nếu không muốn bị loại sớm, điều chưa từng xảy ra trước đây.

Trong khi đó, đội bị đánh giá yếu nhất bảng U23 Lebanon đã gây ấn tượng ở trận ra quân gặp U23 Uzbekistan. Trong hiệp một, họ sớm bị dẫn trước 3 bàn. Thế nhưng đội bóng đến từ Tây Á đã cho thấy tinh thần quật khởi khi kiếm được 2 bàn gỡ trong hiệp hai và khiến nhà vô địch năm 2018 phải lo lắng. Màn trình diễn này khuyến khích U23 Lebanon chơi quyết tâm hơn trong trận đấu với U23 Hàn Quốc nhằm nuôi hy vọng đi tiếp. Điều này có thể hình thành thế trận tốt để Những chiến binh Taeguk tìm ra khoảng trống và ghi bàn.

Trong nhiều trận trở lại đây, ghi bàn trở thành vấn đề với U23 Hàn Quốc. Đó là lý do khó mong đợi vào một trận đấu nhiều bàn thắng tại Al-Shabab Club Stadium chiều tối nay.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc

Trong 7 trận gần đây, U23 Hàn Quốc chỉ một lần duy nhất ghi được 2 bàn, 2 trận ghi được 1 bàn (trước U23 Indonesia và U23 Việt Nam) và 4 trận tịt ngòi. Điều này khiến họ nhận tới 3 thất bại, 1 trận hòa và thắng 3.

Với U23 Lebanon, họ giành vé tới VCK U23 châu Á 2026 phần lớn vì các đối thủ ở vòng loại tương đối yếu. Còn khi chạm trán với các đội bóng mạnh hơn, như UAE, Uzbekistan hay cả Syria, U23 Lebanon đều thất bại. Trong lần đầu tiên tham dự VCK U23 châu Á và đối mặt với những đối thủ hàng đầu, họ sẽ phải chờ đợi khá lâu để có chiến thắng đầu tay.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc lại là đội giành được nhiều chiến thắng nhất lịch sử U23 châu Á, với 21 lần hưởng niềm vui thắng trận sau 31 trận đã chơi ở các VCK, đạt tỷ lệ thắng 67,7%.

Thông tin lực lượng U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc

Cả U23 Lebanon và U23 Hàn Quốc đều có trong tay đầy đủ lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc U23 Lebanon: Maassry; Kaddour, Smaira, Farhat, Safwan; Ghamlouch, Zbib, Shahin; El Fadl, Kassas, Aoude. U23 Hàn Quốc: Hong Sung Min; Kang Min Jun, Lee Hyun Yong, Shin Min Ha, Bae Hyun Seo; Kim Yong Hak, Lee Chan Wook; Kim Dong Jin, Kim Do Hyun, Kang Sang Yoon; Kim Tae Won

Dự đoán tỷ số U23 Lebanon 0-1 U23 Hàn Quốc

