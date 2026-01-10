Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nguyễn Thái Sơn đã xuất sắc như nào trong chiến thắng của U23 Việt Nam

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan là một màn trình diễn xuất sắc nữa của Nguyễn Thái Sơn, và không ngạc nhiên khi tiền vệ 22 tuổi của U23 Việt Nam được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận.

z7414931300000-1b2c34d4ca9171c8e9282d6f44fa8b15-4053.jpg

Trước đội bóng đến từ Trung Á, sự xông xáo của Thái Sơn đã tạo nên tuyến giữa sống động của U23 Việt Nam. Anh vừa tích cực trong thu hồi bóng, thực hiện nhiều pha đánh chặn quan trọng và tranh chấp tốt với các đối thủ cao lớn, vừa giúp đẩy nhanh quá trình tịnh tiến bóng lên phía trước với tầm nhìn sắc bén.

Trận đấu trước gặp U23 Jordan, Thái Sơn thẳng thắn thừa nhận có những sai sót để rồi rút ra bài học kinh nghiệm, khắc phục và hoàn thiện hơn. Ở trận này, tiền vệ của Thanh Hóa chơi điềm đạm và chắc chắn hơn nhiều, qua đó trở thành điểm tựa cho các đồng đội.

Nhìn lại thống kê qua hai trận đấu, Thái Sơn tung ra tổng cộng 88 đường chuyền có độ chính xác lên đến 86,4%, thành công 100% các đường chuyền dài và thiết lập hai tình huống dẫn đến cú dứt điểm của đồng đội. Anh cũng thực hiện 3 tình huống đánh chặn, 3 lần phá bóng giải nguy. Nếu có gì tiếc nuối, chỉ là Thái Sơn chưa thể ghi bàn. Trong trận đấu với U23 Kyrgyzstan, anh suýt chút nữa đã lập công với cú sút chệch cột dọc trong gang tấc sau đường chuyền của Lê Phát phút 55.

Dù sao thì chiến thắng của toàn đội mới là điều quan trọng nhất. "Thực sự thì tại VCK U23 châu Á 2026 không có trận nào dễ dàng. Vậy nên tôi rất hạnh phúc với chiến thắng ngày hôm nay. Kết quả này khích lệ chúng tôi nỗ lực nhiều hơn nữa, cố gắng chơi tốt nhất ở mỗi trận đấu với mục tiêu tiến xa nhất có thể", Thái Sơn chia sẻ khi trận đấu với U23 Kyrgyzstan khép lại.

"Mỗi khi bước vào một giải đấu, tôi cũng như các đồng đội đều đặt quyết tâm cao nhất, chiến đấu vì màu cờ sắc áo và chơi hết sức mình cho mục tiêu giành chiến thắng", anh khẳng định, trước khi sẵn sàng bước vào các thử thách sắp tới.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #bxh bảng A U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #kênh xem U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #kết quả U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan #U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan #bàn thắng U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan #Thái Sơn U23 Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục