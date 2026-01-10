Nguyễn Thái Sơn đã xuất sắc như nào trong chiến thắng của U23 Việt Nam

TPO - Chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan là một màn trình diễn xuất sắc nữa của Nguyễn Thái Sơn, và không ngạc nhiên khi tiền vệ 22 tuổi của U23 Việt Nam được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận.

Trước đội bóng đến từ Trung Á, sự xông xáo của Thái Sơn đã tạo nên tuyến giữa sống động của U23 Việt Nam. Anh vừa tích cực trong thu hồi bóng, thực hiện nhiều pha đánh chặn quan trọng và tranh chấp tốt với các đối thủ cao lớn, vừa giúp đẩy nhanh quá trình tịnh tiến bóng lên phía trước với tầm nhìn sắc bén.

Trận đấu trước gặp U23 Jordan, Thái Sơn thẳng thắn thừa nhận có những sai sót để rồi rút ra bài học kinh nghiệm, khắc phục và hoàn thiện hơn. Ở trận này, tiền vệ của Thanh Hóa chơi điềm đạm và chắc chắn hơn nhiều, qua đó trở thành điểm tựa cho các đồng đội.

Nhìn lại thống kê qua hai trận đấu, Thái Sơn tung ra tổng cộng 88 đường chuyền có độ chính xác lên đến 86,4%, thành công 100% các đường chuyền dài và thiết lập hai tình huống dẫn đến cú dứt điểm của đồng đội. Anh cũng thực hiện 3 tình huống đánh chặn, 3 lần phá bóng giải nguy. Nếu có gì tiếc nuối, chỉ là Thái Sơn chưa thể ghi bàn. Trong trận đấu với U23 Kyrgyzstan, anh suýt chút nữa đã lập công với cú sút chệch cột dọc trong gang tấc sau đường chuyền của Lê Phát phút 55.

Dù sao thì chiến thắng của toàn đội mới là điều quan trọng nhất. "Thực sự thì tại VCK U23 châu Á 2026 không có trận nào dễ dàng. Vậy nên tôi rất hạnh phúc với chiến thắng ngày hôm nay. Kết quả này khích lệ chúng tôi nỗ lực nhiều hơn nữa, cố gắng chơi tốt nhất ở mỗi trận đấu với mục tiêu tiến xa nhất có thể", Thái Sơn chia sẻ khi trận đấu với U23 Kyrgyzstan khép lại.

"Mỗi khi bước vào một giải đấu, tôi cũng như các đồng đội đều đặt quyết tâm cao nhất, chiến đấu vì màu cờ sắc áo và chơi hết sức mình cho mục tiêu giành chiến thắng", anh khẳng định, trước khi sẵn sàng bước vào các thử thách sắp tới.