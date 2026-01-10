Nhận định Charlton vs Chelsea, 03h00 ngày 11/1: Lấy lại danh dự

TPO - Nhận định bóng đá Charlton vs Chelsea, FA Cup - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau cú trượt dài tại Premier League, Chelsea đặt nhiều kỳ vọng vào FA Cup như lối thoát cho mùa giải. Đây là thử thách đầu tiên cho tân HLV Liam Rosenior trong nỗ lực đưa đội bóng trở lại quỹ đạo ổn định.

Liam Rosenior được kỳ vọng sẽ vực dậy Chelsea.

Nhận định Charlton vs Chelsea

Chỉ ít tuần trước, Chelsea vẫn còn được nhắc đến như một trong những cái tên đủ khả năng chen chân vào cuộc đua vô địch Premier League. Tuy nhiên, bức tranh nhanh chóng đổi màu khi đội bóng thành London rơi vào chuỗi kết quả đáng thất vọng, chỉ thắng một trong chín trận gần nhất tại Premier League, khiến HLV Enzo Maresca bị sa thải.

HLV đội U21 Calum McFarlane tạm thời dẫn dắt đội một và giúp Chelsea giành một điểm quý giá trước Man City. Dù vậy, thất bại 1-2 trước Fulham giữa tuần qua tiếp tục khoét sâu khủng hoảng, đẩy The Blues xuống vị trí thứ tám.

Giữa bối cảnh đó, Liam Rosenior được trao trọng trách vực dậy Chelsea. Rosenior mô tả bản hợp đồng kéo dài sáu năm với Chelsea là cột mốc đáng nhớ bậc nhất trong sự nghiệp huấn luyện. Rosenior để lại dấu ấn tại Strasbourg, nơi ông đạt tỷ lệ thắng gần 50% sau hơn 60 trận. Nhà cầm quân trẻ tuổi này được kỳ vọng sẽ sớm ổn định phòng thay đồ và giúp Chelsea hướng tới mục tiêu khả dĩ nhất ở mùa giải năm nay là vô địch FA Cup.

Lịch sử đang ủng hộ Chelsea tại đấu trường này. Đội bóng áo xanh thắng 61 trong 63 trận FA Cup gần nhất khi chạm trán các đối thủ đến từ hạng đấu thấp hơn, trong đó có chuỗi 22 chiến thắng liên tiếp. Ở vòng đấu sắp tới, Chelsea sẽ làm khách tại trên sân của Charlton, đội bóng đang sa sút không phanh. Đại diện Championship hiện đứng thứ 19, chỉ thắng hai trong 14 trận gần nhất kể từ cuối tháng 10.

Charlton từng có thời điểm cạnh tranh suất play-off, nhưng giờ đây chỉ còn cách nhóm xuống hạng 5 điểm. Đoàn quân của Nathan Jones đang không thắng bốn trận liên tiếp. Tại FA Cup, Charlton cũng không có nhiều lý do để lạc quan. Họ đã bị loại ngay từ vòng ba trong năm mùa giải liên tiếp, lần gần nhất tiến vào vòng bốn đã cách đây hơn một thập kỷ.

Vì vậy, dù đang gặp khó khăn, Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn, và chuyến làm khách này có thể trở thành bước khởi đầu quan trọng cho triều đại của HLV Liam Rosenior.

Phong độ, lịch sử đối đầu Charlton vs Chelsea

Cả hai đội bóng bước vào trận đấu này với phong độ bấp bênh.

Trong 6 trận đầu gần nhất trên mọi đấu trường, Charlton thắng 1, hòa 3 và thua 2.

Chelsea cũng không khá hơn khi thành tích của họ tương tự với đội chủ nhà. The Blues thậm chí đã không thắng 5 trận đấu liên tiếp.

Chelsea vượt trội về thành tích đối đầu với 32 chiến thắng và thua 23 lần. Tuy nhiên, lần gần nhất hai đội gặp nhau đã diễn ra cách đây gần 19 năm. Vì vậy, thống kê này không có giá trị tham khảo.

Đội hình dự kiến Charlton vs Chelsea

Charlton thiếu Kayne Ramsay, Onel Hernandez, Josh Edwards và Matty Godden.

Chelsea không có sự phục vụ của Cucurella, Colwill, Lavia, Dario Essugo, Mudryk.

Đội hình xuất phát dự kiến ​​của Charlton vs Chelsea

Charlton: Kaminski; Gillesphey, Jones, Bell; Bree, Docherty, Coventry, Carey, Campbell; Leaburn, Kelman.

Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Fofana, Badiashile, Hato; Caicedo, Santos; Gittens, Estevao, Garnacho; Pedro.

Dự đoán tỷ số Charlton 0-3 Chelsea