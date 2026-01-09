Liệu 'bom tấn' Semenyo có giúp Man City xoay chuyển tình thế cuộc đua vô địch?

TPO - Man City đã chi 62,5 triệu bảng Anh (84,1 triệu Euro) để chiêu mộ Antoine Semenyo của Bournemouth. Bản hợp đồng được kỳ vọng giúp đội bóng thành phố Manchester gia tăng chiều sâu và sự đa dạng cho hàng tấn công.

Semenyo gia nhập Man City.

Chỉ hơn một tuần sau khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào ngày đầu năm mới, đội bóng của Pep Guardiola đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ Antoine Semenyo, một trong những cầu thủ được săn đón nhất châu Âu sau nửa đầu mùa giải ấn tượng với Bournemouth. Với 10 bàn thắng và 3 pha kiến ​​tạo, chỉ có Erling Haaland và Igor Thiago của Brentford có nhiều đóng góp vào bàn thắng hơn cầu thủ 26 tuổi ở Premier League. Chân chạy cánh người Ghana nổi bật với tốc độ kinh hoàng và khả năng dứt điểm sắc bén bằng hai chân.

Thoạt nhìn, Semenyo trông có vẻ không phải là một bản hợp đồng phù hợp với Man City. Cầu thủ người Ghana giàu thể lực, tỏa sáng trong một tập thể chơi bóng ở cường độ cao, anh đặc biệt tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha phản công ở tốc độ cao. Khác với lối chơi thiên về khả năng kiểm soát bóng của Pep Guardiola, phong cách chơi bóng mà HLV Andoni Iraola đang xây dựng cho Bournemouth ít chú trọng đến các bài phối hợp tấn công và bài bản.

Nhưng khi HLV Guardiola đang dần thích nghi với lối chơi giàu sức mạnh và tốc độ của giải đấu, chính sự kết hợp giữa thể lực và kỹ thuật của Semenyo mới là điều thú vị. Bộ kỹ năng của cầu thủ người Ghana có thể giúp hàng tấn công của Man City trở nên đa dạng hơn.

Man City đang sở hữu Rayan Cherki với kỹ thuật siêu hạng và tầm nhìn tuyệt vời để phá vỡ những hàng phòng ngự kiên cố nhất. Jeremy Doku là một trong những cầu thủ rê bóng hay nhất trên thế giới, Phil Foden thì khéo léo và sắc bén trong các khoảng trống giữa các tuyến. Erling Haaland có thể xuyên thủng hàng phòng ngự bằng sức mạnh thể chất và khả năng săn bàn thượng thặng.

Đối với Semenyo, anh mang đến sự bùng nổ và khả năng xử lý bóng bằng cả hai chân. Cầu thủ người Ghana còn có thể giúp Man City trở nên nguy hiểm hơn nữa trong các tình huống chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Vào mùa giải này, Man City đã sẵn sàng chấp nhận chơi phòng ngự phản công trong một số trận đấu mà họ phải đối đầu với những đội bóng có chất lượng tốt.

Như chúng ta có thể thấy từ hình ảnh minh họa bên dưới, Man City hiện tại tạo ra gần 15% số bàn thắng kỳ vọng (xG) thông qua các pha phản công. Họ đã ghi được nhiều bàn thắng từ những tình huống phản công như vậy chỉ trong hơn một nửa mùa giải 2025-2026 so với tổng số bàn thắng họ ghi được trong hai mùa giải trước đó cộng lại.

Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng kỳ vọng (xG) thông qua các pha phản công của Man City kể từ mùa giải 2019-2020.

Semenyo sẽ giúp Man City phản công hiệu quả hơn nữa, bởi anh là một trong những cầu thủ hay nhất ở châu Âu ở khía cạnh này. Cầu thủ người Ghana kết hợp tốc độ và sự khó đoán, sở hữu kỹ thuật rê bóng nhanh nhẹn và thể hình vạm vỡ khiến anh khó bị cản phá khi đang đi bóng ở tốc độ cao.

Điều này được thể hiện qua một pha kiến tạo của Semenyo trong trận hòa 3-3 với Crystal Palace hồi tháng 10. Semenyo có bóng ở biên trái, sau đó ở tăng tốc mạnh mẽ, vượt qua Chris Richards, cuối cùng tạt bóng cho Eli Junior Kroupi ghi bàn.

Semenyo kiến tạo cho Eli Junior Kroupi ghi bàn.

Tiếp đến là khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân, khiến đối thủ khó đoán được ý đồ của Semenyo. Trong số các cầu thủ đã thực hiện hơn 50 cú sút bằng cả hai chân kể từ đầu mùa giải trước, không ai có sự phân bổ đều hơn giữa các cú sút bằng chân trái (53,0%) và chân phải (47,0%) vào khung thành ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu hơn cầu thủ 26 tuổi. Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) và Cherki (Lyon và hiện tại là City) bám sát phía sau.

Như chúng ta có thể thấy từ bản đồ các cú sút của anh ấy bên dưới, điều đó có nghĩa là không có góc độ hay khoảng cách nào là ngoài tầm với của Semenyo, anh ấy là mối đe dọa trên toàn bộ chiều rộng của vòng cấm và cả bên ngoài. Hiệu suất vượt trội so với chỉ số bàn thắng kỳ vọng càng củng cố thêm sự tự tin của anh ấy khi tung ra những cú sút.

Semenyo thích dứt điểm hơn các cầu thủ chạy cánh khác của City với khoảng 3,1 cú sút mỗi trận kể từ mùa giải 2024-2025, gần gấp đôi Doku.

Bản đồ các cú dứt điểm của Semenyo (không tính các cú sút phạt đền).

Bàn thắng cuối cùng của Semenyo cho Bournemouth, cú sút hiểm hóc vào góc xa khung thành, ấn định chiến thắng ở phút bù giờ trước Tottenham hôm qua, chính là kiểu pha lập công có thể xoay chuyển cục diện những trận đấu căng thẳng và giúp City giành chiến thắng trong những trận đấu có thế trận cởi mở, nơi mà những pha dứt điểm thiếu chính xác đã khiến kết quả tuột khỏi tầm tay.

Việc có nhiều thời gian hơn ở các khu vực tấn công trong một đội bóng vốn chiếm ưu thế về mặt kiểm soát bóng như Man City sẽ giúp Semenyo có thêm nhiều cơ hội từ những dứt điểm chớp nhoáng, nơi khả năng sử dụng cả hai chân sẽ giúp anh ghi được nhiều bàn thắng.

Về thể chất, Semenyo sở hữu thể hình ấn tượng, trong khi khả năng tăng tốc và bản năng dứt điểm được mài dũa qua ba mùa giải thi đấu trọn vẹn ở vị trí tiền đạo cho Bristol City, đồng nghĩa với việc anh sẽ luôn nguy hiểm mỗi khi có bóng bật ra.

Cuối cùng, Semenyo có kinh nghiệm chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, bổ sung tính linh hoạt và chiều sâu cho đội hình của Guardiola. Theo Opta, anh đã chơi hơn 60% số phút thi đấu tại Championship cho Bristol City ở vị trí tiền đạo cắm.

Như chúng ta có thể thấy từ bản đồ chạm bóng bên dưới, chỉ sau khi chuyển đến Premier League vào tháng 1 năm 2023, Semenyo mới được bố trí chơi ở hai cánh, ban đầu tạo dấu ấn cho Bournemouth ở cánh phải trước khi dần chuyển sang cánh còn lại trong những mùa giải tiếp theo.

Bản đồ nhiệt của Semenyo kể từ mùa giải 2020-2021.

Những số liệu thống kê trong suốt sự nghiệp ở giải đấu hàng đầu cho thấy anh ấy hoạt động năng nổ ở cả hai cánh, với số cú sút trung bình từ cánh trái (2,9) và cánh phải (3,0) tương đương nhau, trong khi tỷ lệ tạo cơ hội (1,3 so với 1,1) và số lần rê bóng (4,2 so với 4,5) cũng tương đối ổn định.

Mặc dù đã chơi bùng nổ trong màu áo Bournemouth, nhưng cầu thủ người Ghana sẽ cần có thời gian để thích nghi với hệ thống của Man City, khi anh sẽ không phải là mũi nhọn tấn công duy nhất như trước đây. Tại Bournemouth, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Iraola, anh được chơi khá tự do và mạo hiểm.

Tuy nhiên, đây là thời điểm rất thích hợp để Semenyo gia nhập đội bóng của Guardiola. Đó sẽ là cơ hội tốt để cầu thủ người Ghana chứng minh năng lực ở một đội bóng lớn. Khi Man City đang có sự chuyển hướng sang lối chơi tấn công mạo hiểm hơn, đòi hỏi những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, thì việc chiêu mộ một cầu thủ chạy cánh đầy năng động và liều lĩnh như Semenyo là hoàn toàn hợp lý.