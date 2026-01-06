Sổ tay chiến thuật Ngoại hạng Anh 2025/2026: Đâu là trào lưu chính?

TPO - Ngoại hạng Anh 2025/2026 đã trôi qua được hơn một nửa hành trình và giờ là lúc điểm lại những trào lưu chiến thuật nổi bật nhất.

Top 4 Ngoại hạng Anh vào thời điểm hiện tại.

Mùa giải Ngoại hạng Anh đã bước vào nửa sau, và những diễn biến quan trọng đang dần hiện rõ.

Cục diện ở cả hai đầu bảng xếp hạng đang nóng lên, bắt đầu với cuộc đua danh hiệu tam mã đầy bất ngờ giữa Arsenal, Manchester City và Aston Villa. Sau hai trận hòa liên tiếp của City, Villa của Unai Emery có cùng thành tích với 42 điểm sau 20 trận. Arsenal đang hơn đội xếp thứ hai 6 điểm, nhưng mọi thứ có thể xoay chuyển nhanh chóng. Ở phía cuối bảng, liệu Wolves có thể tạo nên cuộc thoát hiểm ngoạn mục nhất sau chiến thắng đầu tiên của mùa giải trước West Ham United?

Ở những nơi khác, sự cạnh tranh trên bảng xếp hạng là chưa từng có. Chelsea (31 điểm) đang đứng thứ năm, hơn Crystal Palace (27 điểm) ở vị trí thứ 14 chỉ 4 điểm. Rất nhiều đội bóng đang giành chiến thắng sít sao trước nhau, khiến cho cơ hội cạnh tranh suất dự cúp châu Âu trở nên rất khốc liệt.

Đối với những ai muốn tìm hiểu thêm về những điểm thú vị trong thống kê, đây là bảng tổng hợp dữ liệu và chiến thuật của The Athletic.

Khả năng dứt điểm đa dạng của Igor Thiago

Igor Thiago đã nổi lên như một trong những ngôi sao có bước đột phá ấn tượng nhất của Premier League mùa này, và cú hat-trick vào lưới Everton trong chiến thắng 4-2 của Brentford đánh dấu màn trình diễn xuất sắc nhất của anh cho đến nay.

“Chất lượng các bàn thắng rất cao” huấn luyện viên Keith Andrews nhận xét sau trận đấu. Thiago hiện có 14 bàn thắng, và là người có thể thách thức siêu sao Erling Haaland (19 bàn thắng) cho danh hiệu Vua phá lưới. Mặc dù Thiago được hưởng lợi từ 5 quả phạt đền (cao nhất giải đấu mùa này), cả ba bàn thắng hôm Chủ nhật đều đến từ các pha bóng mở, giúp anh vươn lên vị trí thứ hai sau Haaland trong bảng xếp hạng ghi bàn không tính các cú đá phạt đền.

Những màn trình diễn ấn tượng của anh trong mùa giải này là điều ít ai ngờ đến. Thiago đã bị chấn thương ở mùa giải trước và chỉ thi đấu 168 phút ở giải đấu và bị gạt ra khỏi đội hình chính. Nhưng sau sự ra đi của Bryan Mbeumo và Yoane Wissa, anh đã trở thành chân sút số 1 của đội bóng.

Thiago được đánh giá là một tiền đạo có thể hình tốt và giỏi ghi bàn trong vòng cấm, khi chỉ thực hiện hai cú sút từ ngoài vòng cấm trong cả mùa giải. Bàn thắng đầu tiên của anh ấy vào lưới Everton đã thể hiện bản năng săn bàn tuyệt vời, với pha chạy chỗ thông minh, rồi tung cú vô lê cận thành sau đường chuyền của Vitaly Janelt.

Khả năng dứt điểm đa dạng của Igor Thiago.

Nhưng anh ấy cũng sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc, và bàn thắng cuối cùng vào Chủ nhật là bàn thắng thứ ba trong mùa giải này từ pha phản công, bứt tốc vượt qua hàng phòng ngự Everton. Khả năng dứt điểm đa dạng của anh ấy càng làm tăng thêm mối đe dọa cho các hàng phòng ngự. Chỉ có Antoine Semenyo của Bournemouth làm tốt hơn Igor Thiago ở khoản này, khi ghi ba bàn thắng trở lên bằng cả hai chân trong mùa giải này.

Igor Thiago đóng góp vào 43.8% tổng số bàn thắng của Brentford (Con số cao nhất giải đấu).

Arsenal là ông vua của những pha chuyền bóng trả ngược (cutback)

Trong chiến thắng 3-2 của Arsenal trước Bournemouth vào tối thứ Bảy, đội bóng của Arteta đã sử dụng một miếng đánh quen thuộc ở mùa giải này.

Bàn thắng thứ hai của Declan Rice được ghi sau một đường chuyền trả ngược tuyệt vời từ Bukayo Saka. Rice không bị kèm cặp trong vòng cấm và dứt điểm ngay lập tức sau khi các hậu vệ của Bournemouth lao về phía bóng.

Đó là bàn thắng thứ năm của Arsenal từ những đường chuyền trả ngược trong mùa này, và những con số thống kê cho thấy họ thường xuyên tạo ra những cơ hội kiểu này như thế nào. 40 lần họ thực hiện những pha bóng như vậy ở Premier League là nhiều hơn bất kỳ đội nào khác.

Arsenal tạo được rất nhiều cơ hội ăn bàn từ những pha chuyền bóng trả ngược (cutback).

Người ta bàn tán nhiều về việc Arteta dựa quá nhiều vào các tình huống cố định để tạo cơ hội trong những năm gần đây, nhưng cũng phải dành lời khen cho khả năng đưa bóng vào những khu vực nguy hiểm trong lối chơi mở của Arsenal.

Đặc biệt là khi đối đầu với những hàng thủ phòng ngự lùi sâu có thể thu hẹp không gian xung quanh khu vực cấm địa, một vũ khí quan trọng là đưa bóng luân chuyển hai bên cánh và chuyền ngược trở lại để tạo ra cơ hội ghi bàn chất lượng. Bàn thắng của Rice là một minh chứng cho phương pháp tấn công hiệu quả mà Arsenal đã sử dụng.

Arsenal tạo ra 40 cơ hội từ những pha chuyền trả ngược.

Newcastle đang tiến bộ trong việc tận dụng các tình huống cố định

Cả hai bàn thắng vào lưới Crystal Palace hôm Chủ nhật đều đến từ những pha bóng hỗn loạn sau các quả đá phạt và phạt góc, nâng tổng số bàn thắng từ các tình huống cố định của họ lên 10 trong mùa giải này. Với 18 trận đấu còn lại, con số đó chỉ còn kém 3 bàn so với 13 bàn thắng mà họ ghi được trong toàn bộ mùa giải trước.

Hơn nữa, chỉ có bốn đội bóng Premier League ghi được tỷ lệ bàn thắng từ các tình huống cố định cao hơn trong mùa giải này, trong khi hai cầu thủ của họ - Malick Thiaw và Bruno Guimaraes - mỗi người đã ghi được ba bàn thắng từ các tình huống cố định.

Như biểu đồ bên dưới minh họa, đội bóng của Eddie Howe là một trong nhiều đội bóng đã cải thiện cách tiếp cận tấn công từ các tình huống cố định. Mặc dù không có sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng bàn thắng như Manchester United hay Chelsea, nhưng tỷ lệ ghi bàn tăng lên của họ được hỗ trợ bởi xu hướng tăng lên của chỉ số xG (Bàn thắng kỳ vọng) tạo ra trên 100 tình huống cố định, cho thấy sự cải thiện bền vững.

Newcastle tận dụng các tình huống cố định hiệu quả hơn mùa giải trước.

Một đặc điểm quan trọng trong lối chơi của Newcastle là nhắm vào khu vực 6 mét bằng những quả tạt bóng xoáy hiểm hóc, đưa bóng đến vị trí thuận lợi cho thủ môn đối phương. Đặc biệt là từ cánh phải, như hình minh họa bên dưới cho thấy, Guimaraes đã liên tục đưa bóng vào những khu vực nguy hiểm bằng những quả phạt góc xoáy vào trong, thậm chí còn ghi bàn trực tiếp từ một quả phạt góc trong trận đấu với Burnley.

Trong khi đó, các hậu vệ cao lớn như Thiaw, Dan Burn và Fabian Schar gây sức ép lên thủ môn, còn Nick Woltemade băng vào dứt điểm nếu bóng bật ra.

Bản đồ thể hiện các kiểu đá phạt góc của Newcastle, điểm đến của các quả đá phạt góc.

Manchester City đã nắm bắt được mối đe dọa từ phía cột xa của Chelsea

Chelsea đã nỗ lực hết sức để giành được trận hòa muộn màng trước Manchester City vào chiều Chủ nhật, nhưng cách họ ghi bàn gỡ hòa lại khá quen thuộc. Enzo Fernandez đã dứt điểm cận thành ghi bàn ở cột xa, nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào số liệu thống kê, ta thấy Chelsea đặc biệt ưa thích việc ghi bàn ở khu vực đó mùa này.

Về mặt kỹ thuật, bàn thắng của Fernandez không được tính là bàn thắng ở cột xa trong thống kê, do hai pha chạm bóng của các hậu vệ Manchester City làm chệch hướng, nhưng Chelsea hiện đã có chín bàn thắng ở cột dọc xa, nhiều hơn hẳn so với bất kỳ đội nào khác ở Premier League.

Newcastle, Everton và Crystal Palace đứng tiếp theo, đều có bốn bàn.

Chelsea rất nguy hiểm trong những tình huống tấn công vào cột xa.

Pedro Neto là một người hưởng lợi đáng kể từ xu hướng này, với bốn trong năm bàn thắng của anh ở giải đấu đến từ những pha dứt điểm ở phía cột xa khung thành.