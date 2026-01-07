Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Hà Nội thưởng 55 triệu đồng/vận động viên đoạt Huy chương Vàng SEA Games 33

Trường Phong
TPO - Cùng với việc thưởng 3 tỷ đồng cho Đoàn thể thao thành phố, Hà Nội cũng quyết định khen thưởng và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, mức thưởng 55 triệu đồng/HCV, 30 triệu đồng/HCB, 25 triệu đồng/HCĐ tại SEA Games 33.

Chiều 7/1, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33).

tienphong-71thethao.jpg
Thành phố Hà Nội tặng số tiền 3 tỷ đồng cho Đoàn thể thao thành phố tham dự SEA Games 33. Ảnh: PV.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long, cho biết: Tại SEA Games 33, thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương vàng (HCV), 81 Huy chương bạc (HCB) và 110 Huy chương đồng (HCĐ). Trong số hơn 1.000 thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam, thể thao Hà Nội đóng góp 210 thành viên, bao gồm 169 vận động viên, tham gia thi đấu 30 môn và phân môn thể thao.

Tuy số lượng vận động viên Hà Nội thi đấu tại SEA Games 33 khiêm tốn nhưng đã góp phần rất quan trọng vào thành công chung của Đoàn thể thao Việt Nam. Cụ thể, các vận động viên của Thể thao Hà Nội đóng góp 79 huy chương, bao gồm 29 HCV, 23 HCB và 27 HCĐ. Số lượng HCV thể thao Hà Nội giành được là 29/87 HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam (33,33%). Đây là con số có ý nghĩa đặc biệt, cho thấy vị thế “đầu tàu” của thể thao Thủ đô.

tienphong-71thethao1.jpg
Ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội báo cáo tại buổi lễ. Ảnh: PV.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, nhấn mạnh, thành tích của thể thao Hà Nội tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 chính là những phần thưởng cao quý, xứng đáng đối với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, kiên trì, bền bỉ không ngừng của lực lượng huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội. Đây cũng là kết quả của sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện hết mình của gia đình và người thân các vận động viên, huấn luyện viên.

Theo bà Hà, kết quả này cũng khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, đầu tư bài bản của thành phố về chiến lược phát triển thể dục thể thao Thủ đô, nhất là thể thao thành tích cao trong nhiều năm qua theo hướng phát triển thể thao chuyên nghiệp, vươn tới đấu trường châu Á (ASIAD) và Thế giới (Olympic).

tienphong-71thethao2.jpg
Các vận động viên xuất sắc được nhận khen thưởng của thành phố Hà Nội. Ảnh: PV.

Tại buổi lễ, thành phố Hà Nội đã công bố mức thưởng 3 tỷ đồng cho Đoàn thể thao Hà Nội; thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá U22 quốc gia vì ngôi vô địch đầy thuyết phục tại SEA Games 33.

Tại lễ tuyên dương, thành phố Hà Nội cũng công bố quyết định khen thưởng và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, mức thưởng 55 triệu đồng/HCV, 30 triệu đồng/HCB, 25 triệu đồng/HCĐ. Đối với HLV có VĐV đạt huy chương, mức khen thưởng bằng 50% so với mức khen thưởng VĐV.

Trường Phong
#Hà Nội #Thể thao Hà Nội #Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội #SEA Games 33

