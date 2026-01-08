Thua trận, HLV U23 Thái Lan vẫn cam kết sẽ giành vé đi tiếp

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hải
TPO - Thất bại ở trận ra quân khiến cửa đi tiếp của U23 Thái Lan trở nên khó khăn. Tuy nhiên HLV Wang Thawatchai Damrong-Ongtrakul vẫn nói cứng, rằng cơ hội tiến vào tứ kết vẫn còn nguyên.

613644459-1419592802854886-15946.jpg

U23 Thái Lan có lý do để tiếc nuối khi tạo nên màn trình diễn tốt, sớm dẫn trước U23 Australia, nhưng mất người ngay sau đó và nhận kết quả thua chung cuộc 1-2 trong trận mở màn VCK U23 châu Á 2026.

Sau trận đấu, HLV Wang Thawatchai Damrong-Ongtrakul cho biết, ông tự hào về các cầu thủ và cũng như những gì họ đã thể hiện. "Tôi luôn nhấn mạnh U23 Australia là một đội bóng hàng đầu châu Á với lối chơi hiện đại, nhưng hôm nay tất cả đã thấy, U23 Thái Lan đã chơi xuất sắc, đủ khả năng đối phó với các đối thủ mạnh. Chỉ tiếc rằng kết quả lại không như chúng tôi mong đợi”, HLV Thawatchai tiếc rẻ.

HLV U23 Thái Lan cũng không trách học trò vì các sai lầm trong trận đấu, bởi tin tưởng họ tự nhận thức được vấn đề. Ông nói: "Trước khi đến giải đấu, tôi luôn cố gắng nhắc nhở các cầu thủ, rằng phải cần chuẩn bị tinh thần cho một sân chơi tầm cỡ. Hôm nay, các cầu thủ trẻ của tôi đã được trải nghiệm sức ép ở giải đấu lớn. Tất cả mang lại cho họ những bài học, bao gồm cả việc đưa ra quyết định dưới áp lực, nhận thẻ đỏ và phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền. Đó là một bài học đắt giá cho tất cả".

news-73e8855.jpg
Tấm thẻ đỏ phút 12 đã làm chệch hướng trận đấu của U23 Thái Lan.

Với thất bại ở trận ra quân, U23 Thái Lan đang thất thế trong bảng đấu gồm U23 Australia, U23 Trung Quốc và U23 Iraq. Mặc dù vậy, HLV Thawatchai vẫn quả quyết mục tiêu vào tứ kết ở trong tầm tay.

"Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ tiến bộ hơn nữa trong trận đấu tiếp theo", ông cho biết, "Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi vẫn không thay đổi. Nhiệm vụ bây giờ là U23 Thái Lan phải giành điểm ở hai trận đấu còn lại để có vé đi tiếp. Theo tôi thấy, U23 Iraq là một đội mạnh với nhiều cầu thủ tài năng về kỹ thuật. Chúng tôi cần ở trạng thái sẵn sàng để đối đầu với họ".

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Iraq vào ngày 11/1, sau đó chơi trận cuối vòng bảng với U23 Trung Quốc vào ngày 14/11. Trong 5 kỳ trước dự VCK U23 châu Á, Bầy voi chiến chỉ 1 lần vào tứ kết (2020) còn 4 lần khác luôn bị loại từ vòng bảng.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
