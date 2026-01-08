Trọng tài bắt chính trận U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan là ai?

TPO - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức công bố tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu thứ hai của bảng A VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan.

Theo đó, tổ trọng tài điều khiển trận thứ hai của U23 Việt Nam có 3 người đến từ Iran, trong khi người còn lại mang quốc tịch Iraq. Trọng tài chính điều khiển trận đấu là ông Heidari Payam và hai trợ lý trọng tài Farhad Farhadpoor, Ali Ahmadi đều là người Iran, trọng tài thứ tư Zaid Thamer Mohammed người Iraq.

Trọng tài chính Heidari Payam bắt đầu sự nghiệp cầm còi từ năm 1999, ra mắt giải vô địch quốc gia Iran vào tháng 8/2014 và phong cấp FIFA từ năm 2015. Theo thống kê từ transfermarkt, Heidari Payam là trọng tài rất nghiêm khắc khi rút ra 70 thẻ vàng chỉ sau 15 trận bắt chính ở mọi đấu trường mùa giải 2025/26, trung bình 4,7 thẻ mỗi trận. Ngoài ra, ông cũng rút ra 1 thẻ đỏ gián tiếp, 2 thẻ đỏ trực tiếp và 4 lần thổi phạt đền.

Mùa 2024/25, có đến 106 thẻ vàng được rút bởi trọng tài Heidari Payam trong 27 trận (3,9 thẻ mỗi trận), bên cạnh 5 thẻ đỏ gián tiếp, 2 thẻ đỏ trực tiếp và 7 quả phạt đền. Đáng chú ý, tại SEA Games 33 vừa diễn ra, trọng tài Heidari Payam bắt chính trận U22 Malaysia 4-1 U22 Lào và rút thẻ đỏ với đội trưởng U22 Lào Phetdavanh Somsanid.

Trong trận ra quân, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Minh Phúc và Võ Anh Quân bên phía U23 Việt Nam đều đã nhận thẻ vàng. Các học trò của HLV Kim Sang-sik cần đặc biệt cẩn trọng nếu muốn tiến xa trên hành trình tại VCK U23 châu Á.

Cũng ở trận đấu này, các trọng tài phòng VAR gồm ông Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (Singapore) và trợ lý VAR Luk Kin Sun (Hồng Kông Trung Quốc). Các trọng tài mà AFC lựa chọn đều dày dạn kinh nghiệm và đảm bảo tính nghiêm minh trong các quyết định.