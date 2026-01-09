Thanh Nhàn tập chung cùng đồng đội, đủ khả năng tái xuất

TPO - Trong buổi tập chiều ngày 8/1, tiền đạo Thanh Nhàn đã không còn tập riêng như những buổi trước. Thay vào đó, tập luyện chung và hoàn thành 100% giáo án như các đồng đội.

Chiều ngày 8/1, U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối, chuẩn bị cho trận đấu với U23 Kyrgyzstan. Khác với những ngày trước, lần này thầy trò HLV Kim Sang-sik tập ở một sân khác cũng nằm trong tổ hợp sân King Abdullah Sports City Hall Stadium. Vì nơi đây cũng đồng thời tổ chức Siêu cúp Tây Ban Nha 2026, nên sân tập kia được dành cho các cầu thủ Barca tập luyện trước trận chung kết, nơi họ sẽ gặp Real, đội vừa đánh bại Atletico 2-1 tối ngày 8/1.

Một điểm khác nữa, buổi tập hôm qua U23 Việt Nam chào đón sự trở lại của Thanh Nhàn. Tiền đạo 22 tuổi đã không còn tập riêng với bác sỹ. Thay vào đó, tập cùng đồng đội theo giáo án chung và hoàn thành đầy đủ khối lượng bài tập.

Có thể nói Thanh Nhàn đã hồi phục thần tốc chấn thương gặp phải trong quá trình tập huấn tại Qatar. Vì chấn thương này, Thanh Nhàn đã vắng mặt ở trận giao hữu kín với U23 Syria, làm dấy lên nỗi lo lắng có thể bỏ lỡ VCK U23 châu Á 2026.

Thanh Nhàn trong buổi tập chiều ngày 8/1. (Ảnh: Tedtran TV)

Tuy nhiên HLV Kim Sang-sik quyết giữ Thanh Nhàn ở lại, và anh đã đền đáp sự tin tưởng bằng việc tuân thủ hướng dẫn, chế độ tập luyện của các bác sỹ, để rồi 9 ngày sau đã có thể tập chung với đồng đội.

Với diễn biến tích cực này, Thanh Nhàn hoàn toàn có khả năng tái xuất ngay trong trận đấu với U23 Kyrgyzstan diễn ra lúc 21h00 (giờ Việt Nam) ngày hôm nay 9/11 trên sân phụ King Abdullah Sports City Hall Stadium.

Mặc dù vậy, có thể HLV Kim Sang-sik sẽ không mạo hiểm mà vội vã sử dụng ngay chân sút thuộc biên chế PVF-CAND. Trong trường hợp Thanh Nhàn hoàn toàn sẵn sàng theo đánh giá của các bác sỹ, nhiều khả năng anh sẽ ra sân trong các phút cuối, vừa đủ để lấy lại cảm giác thi đấu.

Với chiến thắng ở trận quân, cửa đi tiếp của U23 Việt Nam đang rất rộng mở. Chính vì vậy, HLV Kim Sang-sik cần tính toán đường dài và chuẩn bị nhân sự phù hợp tình hình.