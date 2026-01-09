Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Thanh Nhàn tập chung cùng đồng đội, đủ khả năng tái xuất

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong buổi tập chiều ngày 8/1, tiền đạo Thanh Nhàn đã không còn tập riêng như những buổi trước. Thay vào đó, tập luyện chung và hoàn thành 100% giáo án như các đồng đội.

1000042910-5686.jpg

Chiều ngày 8/1, U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối, chuẩn bị cho trận đấu với U23 Kyrgyzstan. Khác với những ngày trước, lần này thầy trò HLV Kim Sang-sik tập ở một sân khác cũng nằm trong tổ hợp sân King Abdullah Sports City Hall Stadium. Vì nơi đây cũng đồng thời tổ chức Siêu cúp Tây Ban Nha 2026, nên sân tập kia được dành cho các cầu thủ Barca tập luyện trước trận chung kết, nơi họ sẽ gặp Real, đội vừa đánh bại Atletico 2-1 tối ngày 8/1.

Một điểm khác nữa, buổi tập hôm qua U23 Việt Nam chào đón sự trở lại của Thanh Nhàn. Tiền đạo 22 tuổi đã không còn tập riêng với bác sỹ. Thay vào đó, tập cùng đồng đội theo giáo án chung và hoàn thành đầy đủ khối lượng bài tập.

Có thể nói Thanh Nhàn đã hồi phục thần tốc chấn thương gặp phải trong quá trình tập huấn tại Qatar. Vì chấn thương này, Thanh Nhàn đã vắng mặt ở trận giao hữu kín với U23 Syria, làm dấy lên nỗi lo lắng có thể bỏ lỡ VCK U23 châu Á 2026.

1000042912.jpg
Thanh Nhàn trong buổi tập chiều ngày 8/1. (Ảnh: Tedtran TV)

Tuy nhiên HLV Kim Sang-sik quyết giữ Thanh Nhàn ở lại, và anh đã đền đáp sự tin tưởng bằng việc tuân thủ hướng dẫn, chế độ tập luyện của các bác sỹ, để rồi 9 ngày sau đã có thể tập chung với đồng đội.

Với diễn biến tích cực này, Thanh Nhàn hoàn toàn có khả năng tái xuất ngay trong trận đấu với U23 Kyrgyzstan diễn ra lúc 21h00 (giờ Việt Nam) ngày hôm nay 9/11 trên sân phụ King Abdullah Sports City Hall Stadium.

Mặc dù vậy, có thể HLV Kim Sang-sik sẽ không mạo hiểm mà vội vã sử dụng ngay chân sút thuộc biên chế PVF-CAND. Trong trường hợp Thanh Nhàn hoàn toàn sẵn sàng theo đánh giá của các bác sỹ, nhiều khả năng anh sẽ ra sân trong các phút cuối, vừa đủ để lấy lại cảm giác thi đấu.

Với chiến thắng ở trận quân, cửa đi tiếp của U23 Việt Nam đang rất rộng mở. Chính vì vậy, HLV Kim Sang-sik cần tính toán đường dài và chuẩn bị nhân sự phù hợp tình hình.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #bxh bảng A U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #nhận định U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #kênh xem U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan #Thanh Nhàn U23 Việt Nam #Thanh Nhàn bình phục chấn thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục